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James Trafford Man City GFXGOAL
Richard Martin

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James Trafford est destiné à devenir le prochain gardien numéro 1 de l’Angleterre. Pour cela, il DOIT quitter Manchester City cet été afin de commencer à mettre la pression sur Jordan Pickford

Opinion
Manchester City
J. Trafford
FA Cup
Premier League
Angleterre
Manchester City vs Southampton
FEATURES

« C’est loin de la Cumbria », a déclaré James Trafford après que 25 amis et membres de sa famille aient fait le déplacement pour le voir briller lors de la finale de la Carabao Cup à Wembley en mars. Bon nombre d’entre eux s’apprêtent toutefois à répéter l’expérience samedi : ils effectueront de nouveau le trajet de plus de 300 miles pour le soutenir lors de la demi-finale de la FA Cup contre Southampton, et espèrent pouvoir en faire de même pour la finale le 16 mai.

Pourtant, si Trafford veut jouer régulièrement à Wembley, il devra quitter cet été le club où il a grandi. Les supporters de City surnomment volontiers Wembley « Etihad South », et à juste titre : depuis la réouverture de l’arène en 2007, c’est là que le club a disputé le plus de rencontres hors de son propre antre. Le match de samedi face aux Saints, qui briguent une place en Premier League, marquera la 23e visite des Citizens au stade national au cours de la dernière décennie. 

Pourtant, même cette fréquentation assidue ne saurait combler un gardien de son talent s’il ne joue pas chaque semaine. Son potentiel l’appelle à disputer plusieurs rencontres par an à Wembley en tant que numéro 1 de l’Angleterre, et le meilleur moyen d’y parvenir est de quitter City pour obtenir enfin le temps de jeu régulier qu’il brigue.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Se faire un nom

    Vainqueur de la finale de la Carabao Cup face à Arsenal, Manchester City a immédiatement rebaptisé la rencontre « la finale de Nico O’Reilly ». Le milieu formé au club a en effet marqué les deux buts du succès 2-0. Mais c’est grâce à Trafford, lui aussi issu du centre de formation, si les Citizens ont pu atteindre ce stade.

    Dès les premières minutes, le gardien a réalisé un triple arrêt réflexe face à Kai Havertz et Bukayo Saka, puis il est resté impassible pour sa première sortie au stade national.

    Pendant que Mikel Arteta était critiqué par Jamie Carragher et d’autres pour avoir préféré Kepa Arrizabalaga, potentiel point faible, au titulaire habituel David Raya, la décision de Pep Guardiola de récompenser Trafford pour ses performances lors des tours précédents et de le aligner en finale s’est avérée payante.

    Le gardien a exprimé sa gratitude envers Guardiola, mais il n’a pas pu s’empêcher d’évoquer l’éléphant dans la pièce : le fait qu’il ait été ramené à City depuis Burnley sous prétexte qu’il serait leur numéro 1, pour que le club recrute ensuite Gianluigi Donnarumma en fin de mercato et en fasse le titulaire à sa place.

    « La confiance de Pep compte énormément pour moi. Je pense que c’est une reconnaissance de mes efforts, à travers ma façon de me comporter à l’entraînement et lors des matchs de coupe », a-t-il déclaré. « À chaque fois que je joue, je donne le meilleur de moi-même et j’essaie de gagner. Ça n’a pas été facile du tout [de ne pas jouer régulièrement] – c’était vraiment, vraiment dur par moments – mais je suis entouré de personnes incroyables. »

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  • James Trafford Manchester City 2025Manchester City FC

    Un retour inattendu

    Le recrutement de Trafford par City, alors qu’il jouait à Burnley, a surpris en juillet dernier : le gardien n’avait qu’une saison de Premier League à son actif et avait finalement cédé sa place à un autre produit du centre de formation citizen, Arijanet Muric. Sa saison exceptionnelle en Championship avec Burnley, ponctuée de 29 clean sheets en 45 matchs et seulement 16 buts encaissés, avait pourtant relancé sa cote, au point que Newcastle souhaitait en faire son numéro 1.

    Les Citizens avaient toutefois inséré une clause dans l’accord conclu avec Burnley lors de la vente de Trafford deux ans plus tôt, leur permettant d’égaler toute offre et de passer en tête de liste. Il n’a pas été difficile de convaincre le gardien, qui avait pratiquement grandi à City après avoir rejoint le club à l’âge de 12 ans mais n’avait jamais joué pour l’équipe première, de revenir chez les Blues.

    « J’ai toujours rêvé de pouvoir revenir un jour à Manchester City », a-t-il déclaré à l’issue de son transfert de 21 millions de livres sterling. « C’est ici que je me sens chez moi. Je suis également très enthousiaste et honoré d’avoir l’opportunité de travailler sous les ordres de Pep et avec un groupe de joueurs de classe mondiale. Je suis encore très jeune et j’ai soif d’apprendre et de m’améliorer – et je sais qu’il n’y a pas de meilleur environnement que Manchester City pour m’aider à devenir le meilleur gardien de but possible. »

  • Manchester City v Exeter City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Il a été immédiatement envoyé sur le banc.

    Trafford a rapidement été rappelé à la réalité : la concurrence est féroce à City et Guardiola est intransigeant. Titulaire lors des trois premières journées, il commit une erreur coûteuse lors de la défaite 2-0 à domicile contre Tottenham. Puis, il s’est retrouvé en lice avec Donnarumma, gardien vainqueur de l’Euro et de la Ligue des champions.

    Ce contexte n’était pas celui auquel Trafford s’attendait quelques semaines plus tôt. Après tout, il avait quitté City pour obtenir du temps de jeu ; il n’était donc pas revenu deux ans plus tard pour se retrouver dans la même impasse.

    En signant à City, il imaginait au pire affronter Ederson pendant une saison avant de prendre le relais du Brésilien. Au lieu de cela, il s’est retrouvé derrière un joueur arrivé un mois après lui dans la hiérarchie.

    Depuis l’arrivée de Donnarumma, Trafford n’a plus été aligné en Premier League ; il s’est contenté de sorties en Carabao Cup, en FA Cup et d’une seule apparition en Ligue des champions.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Expérience d'apprentissage

    Fort heureusement pour Trafford, les performances de City dans les coupes nationales lui offriront l’occasion de fouler la pelouse de Wembley à trois reprises si son équipe vient à bout de Southampton samedi. En cas de succès, il soulevera deux trophées sous la célèbre arche et décrochera une médaille de champion d’Angleterre – un bilan remarquable pour une première saison.

    Pourtant, Trafford n’est pas revenu uniquement pour les médailles. Lors d’un entretien franc avec la presse en février, il a reconnu qu’il ne s’attendait pas à ce que Donnarumma le rejoigne à l’Etihad Stadium et lui ravisse sa place dans les cages.

    « Je n’avais pas prévu cette situation, mais elle s’est présentée, alors il faut s’adapter », a-t-il expliqué. « Ça s’est passé comme ça, je travaille donc très dur chaque jour et on verra ce qui se passe. Je donne le meilleur de moi-même. C’est le football : il faut continuer à bosser et, lors des prochains matchs, donner le maximum. C’est une expérience supplémentaire pour ma carrière et, oui, j’ai beaucoup appris. »

    Il semblait avoir déjà pris sa décision, même s’il a servi la réponse classique du footballeur lorsqu’on lui a demandé s’il chercherait un nouveau club cet été : « Je vais prendre les choses au jour le jour, travailler aussi dur que possible, et quoi qu’il arrive, ça arrivera. J'ai évidemment un contrat, donc je ne sais pas ce qui se passera la saison prochaine. Je sais juste que je vais prendre les choses au jour le jour et continuer à progresser. »

  • Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Très courtisé

    Malgré l’approche de la fin de saison et deux possibles sorties à Wembley, Trafford veut partir pour garantir sa place en équipe première. Plusieurs clubs sont déjà sur les rangs pour lui offrir cette opportunité.

    Selon GOAL, cinq clubs de Premier League – Liverpool, Chelsea, Newcastle, Aston Villa et Tottenham – ont déjà manifesté leur intérêt, tandis que, d’après le Daily Mail, la Juventus aurait également pris des renseignements.

    Recruté par City sous de fallacieux prétextes l’été dernier, le gardien doit cette fois choisir son club avec soin : son ambition de succéder à Jordan Pickford comme numéro 1 des Three Lions en dépend. Pickford sera bien le numéro 1 des Three Lions lors de la Coupe du monde cet été, mais il aura 34 ans d’ici l’Euro 2028, coorganisé par le Royaume-Uni et l’Irlande. Un tournoi à domicile qui pourrait donc offrir à Trafford l’occasion idéale de prendre la relève de celui qui défend les buts anglais depuis la Coupe du monde 2018.


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Le temps de l’attente est terminé

    Trafford a déjà conquis un titre majeur avec l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans, en arrêtant un penalty dans les dernières secondes de la finale du Championnat d’Europe contre l’Espagne en 2023. En février, après la qualification de City pour la finale de la Carabao Cup à laquelle il avait contribué, Guardiola a immédiatement évoqué son avenir en sélection.

    « L’Angleterre possède un gardien incroyable », a déclaré l’entraîneur de City. « Aujourd’hui, dans le football moderne, il faut avoir deux gardiens exceptionnels dans une équipe, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. »

    Si ce raisonnement vaut pour un club aussi exigeant que City, Trafford, qui n’a rien à prouver au club, doit désormais envisager un départ pour préserver sa carrière. Il ne peut pas passer une saison de plus à attendre qu’une blessure ou une perte de confiance touche Donnarumma. Son attente a déjà assez duré.


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