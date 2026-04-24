James Trafford est destiné à devenir le prochain gardien numéro 1 de l’Angleterre. Pour cela, il DOIT quitter Manchester City cet été afin de commencer à mettre la pression sur Jordan Pickford

Vainqueur de la finale de la Carabao Cup face à Arsenal, Manchester City a immédiatement rebaptisé la rencontre « la finale de Nico O’Reilly ». Le milieu formé au club a en effet marqué les deux buts du succès 2-0. Mais c’est grâce à Trafford, lui aussi issu du centre de formation, si les Citizens ont pu atteindre ce stade.

Dès les premières minutes, le gardien a réalisé un triple arrêt réflexe face à Kai Havertz et Bukayo Saka, puis il est resté impassible pour sa première sortie au stade national.

Pendant que Mikel Arteta était critiqué par Jamie Carragher et d’autres pour avoir préféré Kepa Arrizabalaga, potentiel point faible, au titulaire habituel David Raya, la décision de Pep Guardiola de récompenser Trafford pour ses performances lors des tours précédents et de le aligner en finale s’est avérée payante.

Le gardien a exprimé sa gratitude envers Guardiola, mais il n’a pas pu s’empêcher d’évoquer l’éléphant dans la pièce : le fait qu’il ait été ramené à City depuis Burnley sous prétexte qu’il serait leur numéro 1, pour que le club recrute ensuite Gianluigi Donnarumma en fin de mercato et en fasse le titulaire à sa place.

« La confiance de Pep compte énormément pour moi. Je pense que c’est une reconnaissance de mes efforts, à travers ma façon de me comporter à l’entraînement et lors des matchs de coupe », a-t-il déclaré. « À chaque fois que je joue, je donne le meilleur de moi-même et j’essaie de gagner. Ça n’a pas été facile du tout [de ne pas jouer régulièrement] – c’était vraiment, vraiment dur par moments – mais je suis entouré de personnes incroyables. »