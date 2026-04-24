James Trafford est destiné à devenir le prochain gardien numéro 1 de l’Angleterre. Pour cela, il DOIT quitter Manchester City cet été afin de commencer à mettre la pression sur Jordan Pickford

Pourtant, si Trafford veut jouer régulièrement à Wembley, il devra quitter cet été le club où il a grandi. Les supporters de City surnomment volontiers Wembley « Etihad South », et à juste titre : depuis la réouverture de l’arène en 2007, c’est là que le club a disputé le plus de rencontres hors de son propre antre. Le match de samedi face aux Saints, qui briguent une place en Premier League, marquera la 23e visite des Citizens au stade national au cours de la dernière décennie.
Pourtant, même cette fréquentation assidue ne saurait combler un gardien de son talent s’il ne joue pas chaque semaine. Son potentiel l’appelle à disputer plusieurs rencontres par an à Wembley en tant que numéro 1 de l’Angleterre, et le meilleur moyen d’y parvenir est de quitter City pour obtenir enfin le temps de jeu régulier qu’il brigue.