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James Tavernier risque-t-il de regretter son coup de sang sur le banc d’Ibrox ? Alan Hutton réagit à la frustration des adieux du latéral aux Rangers et analyse ses chances de rejoindre la Premier League en tant que joueur libre
Le bilan de Tavernier chez les Rangers : un total de buts marqués tout simplement impressionnant.
Tavernier s’est imposé comme une légende contemporaine du géant de l’Old Firm de Glasgow, totalisant 565 apparitions en onze ans, un parcours entamé en Scottish Championship et ponctué d’un titre de champion d’Écosse ainsi que d’une finale de Ligue Europa.
Ce défenseur fougueux a inscrit 144 buts pour les Rangers, dont un total impressionnant de 24 réalisations lors de la saison 2023-2024. Son impact, aussi bien défensif qu’offensif, laisse un vide considérable dans les rangs d’Ibrox.
Son départ définitif interviendra à l’expiration de son contrat. Un adieu en fanfare était prévu lors de la rencontre à domicile face à Hibernian le 13 mai : le joueur de 34 ans affirme qu’on lui avait promis une place de titulaire pour cette rencontre, avant que l’entraîneur Danny Rohl ne lui demande finalement de commencer sur le banc.
Touchant par ses émotions, le natif de Bradford a refusé cette demande et s’est mis à l’écart du groupe, privant ainsi les supporters d’un dernier au revoir sur la pelouse d’Ibrox. Tavernier a exprimé sa « déception » quant à la gestion de cette situation. N’aurait-il pas pu, toutefois, faire davantage pour éviter un dénouement aussi conflictuel ?
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Tavernier regrettera-t-il de ne pas avoir pris place sur le banc pour ses adieux à Ibrox ?
Interrogé sur cette malheureuse série d’événements, l’ancien arrière droit des Gers, Hutton, s’est confié en exclusivité à GOAL via Arabic Casinos : « C’est vraiment dommage, vraiment dommage. J’y ai réfléchi longuement et, en me mettant dans la peau du joueur, je me suis demandé ce que j’aurais ressenti à sa place. Au bout de quelques semaines, ça m’aurait fait plus mal de ne pas aller m’asseoir sur le banc.
Je comprends l’émotion en jeu : il est au club depuis des années et porte le brassard. J’ai entendu dire qu’il traînait une petite blessure, peut-être depuis le derby Old Firm. Peu de temps pour récupérer, et le coach aurait prévu de le faire entrer afin qu’il reçoive l’ovation du public, surtout après la dernière sortie à Ibrox.
Il n’a pas jugé cela suffisant et estimait mériter une place de titulaire. Ce désaccord, alimenté par l’émotion, l’a poussé à se mettre à l’écart. Une décision qu’il pourrait regretter dans quelques semaines. »
Joueur libre, Tavernier réfléchit à la suite de sa carrière.
Tavernier doit désormais tracer la suite de sa carrière. Un retour en Angleterre, où il a déjà porté les couleurs de Newcastle et de Wigan, a été évoqué, mais le latéral pourrait finalement s’envoler vers de nouveaux horizons professionnels.
Interrogé sur un éventuel transfert vers la Saudi Pro League, qui lui offrirait un contrat lucratif, Hutton a estimé : « Peut-être. Je pense qu’en ce qui concerne la Premier League, c’est probablement un pas de trop à ce stade – il a 34 ans.
« Il ne jouait pas régulièrement avec les Rangers, et c’est ce qui arrive à tous les joueurs quand on atteint cet âge : on commence à ralentir, même si parfois on est le dernier à s’en rendre compte. Donc, partir jouer à l’étranger quelque part est une possibilité tout à fait envisageable pour lui. »
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Un été crucial attend les Rangers, déterminés à réduire l’écart avec le Celtic.
Tavernier va quitter les Rangers, et le club doit désormais prendre des décisions cruciales sur le terrain comme en coulisses durant ce mercato estival. Il s’agit notamment de mettre en œuvre des stratégies capables de réduire l’écart avec son grand rival, le Celtic, après avoir assisté à la victoire spectaculaire des Hoops lors du championnat national 2025-2026.
Les Gers n’ont plus soulevé ce trophée depuis la victoire de Tavernier en 2021, sous l’ère Steven Gerrard, et une recrutement ciblé s’impose pour le ramener à Ibrox d’ici douze mois.