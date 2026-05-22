Tavernier s’est imposé comme une légende contemporaine du géant de l’Old Firm de Glasgow, totalisant 565 apparitions en onze ans, un parcours entamé en Scottish Championship et ponctué d’un titre de champion d’Écosse ainsi que d’une finale de Ligue Europa.

Ce défenseur fougueux a inscrit 144 buts pour les Rangers, dont un total impressionnant de 24 réalisations lors de la saison 2023-2024. Son impact, aussi bien défensif qu’offensif, laisse un vide considérable dans les rangs d’Ibrox.

Son départ définitif interviendra à l’expiration de son contrat. Un adieu en fanfare était prévu lors de la rencontre à domicile face à Hibernian le 13 mai : le joueur de 34 ans affirme qu’on lui avait promis une place de titulaire pour cette rencontre, avant que l’entraîneur Danny Rohl ne lui demande finalement de commencer sur le banc.

Touchant par ses émotions, le natif de Bradford a refusé cette demande et s’est mis à l’écart du groupe, privant ainsi les supporters d’un dernier au revoir sur la pelouse d’Ibrox. Tavernier a exprimé sa « déception » quant à la gestion de cette situation. N’aurait-il pas pu, toutefois, faire davantage pour éviter un dénouement aussi conflictuel ?