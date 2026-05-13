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James Tavernier a failli ne pas pouvoir faire ses adieux aux Rangers : une dispute avec l'entraîneur Danny Rohl a conduit le capitaine à quitter Ibrox avant le match contre les Hibs
Problème de communication à Ibrox
Selon The Scottish Sun, la longue collaboration entre le vétéran arrière droit et le grand club de Glasgow devait s’achever en beauté, mais les événements ont pris une tournure désagréable lors de la dernière journée à domicile de la saison. Il semblerait qu’une violente altercation ait éclaté lorsque Tavernier a découvert qu’il ne figurait pas dans le onze de départ pour le match contre les Hibs. Le défenseur comptait profiter de cette occasion pour faire ses adieux officiels devant sa femme et ses enfants.
Après un vif échange avec Rohl, le capitaine s’est adressé à ses coéquipiers lors de la réunion d’avant-match puis a quitté le stade en claquant la porte. La situation s’est si rapidement dégradée que l’on ne s’attendait pas à revoir le joueur de 34 ans pour la suite de la soirée ; ses adieux à Ibrox, initialement prévus, ont été réduits à néant, la composition officielle confirmant son absence du groupe.
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Une conclusion imprévue après dix ans de service
Cette tension survient quelques semaines seulement après que Tavernier a surpris la direction du club en annonçant son départ. Malgré plus de dix ans de service, le capitaine a rendu publique sa décision alors que les dirigeants s’apprêtaient à entamer de nouvelles négociations contractuelles. Ce timing tendu accentue encore le malaise qui mine progressivement le club depuis la fin de la saison.
La défaite 3-1 concédée dimanche dernier lors de l’Old Firm face au Celtic semble avoir marqué un tournant : Rohl a en effet choisi de remplacer le capitaine en cours de derby. Raillé par les fidèles de Parkhead alors qu’il quittait le terrain, Tavernier a probablement disputé son dernier classique, estiment nombreux supporters des Hoops. Ce remplacement aurait ainsi posé les bases du psychodrame autour de la composition d’équipe survenu avant la rencontre contre les Hibs.
Revirement émotionnel et remise du trophée sur la pelouse
Contrairement aux premières informations indiquant qu’il avait quitté le terrain en colère, la situation a pris un nouveau tournant spectaculaire quelques minutes avant le coup d’envoi. Tavernier est arrivé en retard à Ibrox afin de saluer les supporters qui le soutiennent depuis 2015. Il a fait son apparition sur la pelouse sous un accueil chaleureux, aux côtés de la légende du club John Greig, pour une cérémonie spéciale rendant hommage à son incroyable contribution au club.
L’émotion était palpable : le défenseur, auteur de 144 buts en 562 matchs, a visiblement essuyé ses larmes. Capitaine du 55e titre historique de 2021 sous Steven Gerrard, vainqueur de la Coupe d’Écosse et de la Coupe de la Ligue, il a été intronisé au Hall of Fame sous les ovations d’Ibrox, malgré les récentes frictions avec le staff technique.
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Les derniers mots du capitaine au moment de quitter le terrain
Tavernier avait précédemment expliqué les raisons de son départ dans un message sincère adressé aux supporters. Il a déclaré : « À tous les supporters, à mes coéquipiers et à l’ensemble du personnel du club. Après mûre réflexion, j’ai décidé que cette saison serait ma dernière au sein du club. Ce choix n’a pas été facile. Pendant onze ans, ce club a occupé une place immense dans ma vie et celle de ma famille. Il m’a tant apporté, tant sur le terrain qu’en dehors, et dès mon arrivée, j’ai toujours essayé de donner tout ce que j’avais pour le représenter comme il se doit. »
Revenant sur son mandat de capitaine, il a ajouté : « Avoir eu l’honneur d’être nommé capitaine de ce club depuis 2018 est quelque chose dont je serai toujours incroyablement fier. Diriger cette équipe, porter le brassard et bénéficier de la confiance liée à ce rôle a signifié pour moi plus que je ne saurais l’exprimer avec des mots. Nous avons partagé ensemble les hauts et les bas, ainsi que des moments vraiment incroyables tout au long de ce parcours. »