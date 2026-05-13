James Tavernier a failli ne pas pouvoir faire ses adieux aux Rangers : une dispute avec l'entraîneur Danny Rohl a conduit le capitaine à quitter Ibrox avant le match contre les Hibs

Selon The Scottish Sun, la longue collaboration entre le vétéran arrière droit et le grand club de Glasgow devait s’achever en beauté, mais les événements ont pris une tournure désagréable lors de la dernière journée à domicile de la saison. Il semblerait qu’une violente altercation ait éclaté lorsque Tavernier a découvert qu’il ne figurait pas dans le onze de départ pour le match contre les Hibs. Le défenseur comptait profiter de cette occasion pour faire ses adieux officiels devant sa femme et ses enfants.

Après un vif échange avec Rohl, le capitaine s’est adressé à ses coéquipiers lors de la réunion d’avant-match puis a quitté le stade en claquant la porte. La situation s’est si rapidement dégradée que l’on ne s’attendait pas à revoir le joueur de 34 ans pour la suite de la soirée ; ses adieux à Ibrox, initialement prévus, ont été réduits à néant, la composition officielle confirmant son absence du groupe.