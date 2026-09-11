La direction de Nacional a confirmé l’arrivée du milieu offensif par le biais d’un message émouvant publié jeudi soir sur ses canaux officiels sur les réseaux sociaux.

Pour annoncer la signature phare, le club a publié un communiqué officiel sur X : « Ce n’est pas seulement une annonce. C’est le résultat d’un travail mené par pur amour pour ce club. Un travail quotidien, incessant, mené dans le silence par tant de personnes pour rendre Nacional plus grand chaque jour. Quand un club travaille uniquement pour le club, la grandeur n’est pas seulement un discours, c’est le résultat naturel. »

Pour conclure une annonce qui a provoqué une onde de choc dans le football sud-américain, Nacional a ajouté : « Vous aviez confiance. Vous y croyiez. C’était inévitable. James Rodriguez est l’Atletico Nacional. Le plus grand au service du plus grand. »