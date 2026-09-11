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James Rodriguez retourne en Colombie alors qu'Atletico Nacional boucle le transfert choc de l'ancienne star du Real Madrid
Le meneur de jeu boucle son retour au pays
Nacional a réalisé un gros coup sur le marché des transferts en annonçant officiellement la signature de James juste avant la date limite d'inscription des joueurs libres. Le capitaine de la Colombie a accepté un contrat initial d'un an avec une option de prolongation avec le géant d'Antioquia. Ce transfert ne représente que le deuxième club de l'élite colombienne de sa carrière, lui qui avait fait ses débuts professionnels avec Envigado en 2006.
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Le club salue une recrue monumentale
La direction de Nacional a confirmé l’arrivée du milieu offensif par le biais d’un message émouvant publié jeudi soir sur ses canaux officiels sur les réseaux sociaux.
Pour annoncer la signature phare, le club a publié un communiqué officiel sur X : « Ce n’est pas seulement une annonce. C’est le résultat d’un travail mené par pur amour pour ce club. Un travail quotidien, incessant, mené dans le silence par tant de personnes pour rendre Nacional plus grand chaque jour. Quand un club travaille uniquement pour le club, la grandeur n’est pas seulement un discours, c’est le résultat naturel. »
Pour conclure une annonce qui a provoqué une onde de choc dans le football sud-américain, Nacional a ajouté : « Vous aviez confiance. Vous y croyiez. C’était inévitable. James Rodriguez est l’Atletico Nacional. Le plus grand au service du plus grand. »
Des négociations menées dans le plus grand secret
Avant d’engager son avenir avec Medellin, le joueur de 35 ans avait été fortement lié à un transfert vers le club italien de Serie B d’Avellino. James était sans club depuis juillet, après avoir mis fin à un bref passage de huit matches au Minnesota à la suite du parcours de la Colombie jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. La capacité de Nacional à négocier et à boucler l’accord totalement sous les radars en fait l’un des coups les plus stupéfiants de l’histoire du football colombien.
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La condition physique de match au cœur des priorités
James va se concentrer sur une reconstruction rapide de sa condition physique de match, après ne plus avoir joué en compétition depuis son apparition avec la Colombie sur la scène internationale au début du mois de juillet. L’arrivée de l’ancien Soulier d’or de la Coupe du monde devrait apporter une vision de jeu de très haut niveau à l’attaque de Nacional dans sa quête du titre en Categoria Primera A. La rapidité avec laquelle le meneur de jeu s’intégrera dans le dispositif tactique sera suivie de près par les supporters tout au long de la saison.
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