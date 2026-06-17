L’ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, n’a jamais eu le moindre problème avec James. Pour l’Italien, ce que le Colombien pouvait perdre en ardeur, il le rattrapait par son talent créatif – raison pour laquelle il a toujours cherché à l’emmener partout où il allait.
« Quand je l’ai recruté à Everton, tout le monde s’inquiétait de sa condition physique et se demandait comment il allait gérer l’intensité de la Premier League », a déclaré Ancelotti à France Football en 2020. « Au cours des quatre premiers matchs, savez-vous combien de fois il a sprinté ? Sept ! Il a délivré plus de passes décisives et marqué plus de buts qu’il n’a effectué de sprints ! Alors, de quoi parle-t-on ici ? Qu’attend-on d’un joueur sur le terrain ?
Quand j’étais à Milan, nous avons recruté Ronaldo. À son arrivée, il pesait 100 kg. Avant le premier match, je lui ai dit : “Tu sais que je ne peux pas te faire jouer. Tu dois perdre du poids.” Il m’a répondu : “Qu’est-ce que tu veux que je fasse sur le terrain ? Marquer ou courir ? Si c’est pour courir, mets-moi sur le banc ; si c’est pour marquer, fais-moi jouer !”
Je l’ai aligné, il n’a pas couru, mais il a marqué deux buts. Pour James, c’est pareil. »