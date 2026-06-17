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James Rodriguez Colombia GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduit par

James Rodríguez n’a jamais pleinement répondu aux attentes suscitées en 2014, mais cette icône de la Coupe du monde peut toujours mener l’attaque de la Colombie, candidate surprise du tournoi

Analysis
Coupe du monde
Colombie
J. Rodriguez
FEATURES
Ouzbékistan vs Colombie

James Rodriguez affirme que chaque fois qu’il met les pieds sur un terrain de football, il joue pour « ceux qui aiment le beau jeu » – et ces amateurs ont été séduits par ses performances lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil. Le numéro 10 colombien, au physique de chanteur de boys band et au superbe pied gauche, n’a pas seulement remporté le Soulier d’or : il a conquis les cœurs du monde entier grâce à ses prestations sensationnelles.

Parmi ses six buts inscrits au Brésil, James Rodriguez place en tête de liste son troisième : une pépite. Le milieu offensif avait alors éliminé Maya Yoshida d’une feinte subtile avant de lobber Eiji Kawashima pour sceller la victoire 4-1 contre le Japon lors de la phase de groupes.

Néanmoins, c’est sa merveilleuse réalisation face à l’Uruguay, lors de la rencontre suivante, qui a véritablement changé la carrière de James.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH50-COL-URUAFP

    « Signe d’une qualité exceptionnelle »

    À la 28e minute d’un huitième de finale 100 % sud-américain disputé au Maracaná, James a inscrit un but à la hauteur du cadre : après un contrôle poitrine à l’entrée de la surface uruguayenne, il a décoché une volée du gauche qui a heurté la barre avant de finir au fond des filets.

    La séquence a immédiatement embrasé les réseaux sociaux. Même LeBron James s’est dit bluffé par le génie de James, auteur peu après du deuxième but colombien, scellant la victoire 2-0 des Cafeteros à Rio.

    « Franchement, en regardant ce match de la Colombie », a tweeté la star de la NBA, « je crois avoir trouvé mon joueur préféré de la Coupe du monde ! »

    Même Arsène Wenger, alors entraîneur d’Arsenal et familier du potentiel du joueur de Porto, s’est dit « absolument impressionné par la qualité des performances de James » au Brésil.

    « J’ai été impressionné par l’intelligence de ses passes, sa souplesse et la fluidité de son jeu », a déclaré le Français à beIN Sport. « Il y avait aussi la rapidité de sa prise de décision. Les passes décisives qu’il a délivrées étaient tout simplement fantastiques.

    On avait tout simplement envie de le voir avec le ballon, et quand on souhaite que quelqu’un ait le ballon, c’est toujours le signe d’une qualité exceptionnelle. Et il possède indéniablement cette qualité. »

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH57-BRA-COLAFP

    « Pourquoi ne pourrait-il pas devenir le plus grand ? » Cette question, posée avec assurance, résume à elle seule l’ambition qui anime le joueur et son entourage. À en croire les observateurs, il possède déjà les qualités techniques et physiques nécessaires pour atteindre ce sommet. Reste à confirmer ces promesses sur le terrain, match après match, afin de prétendre un jour au titre de plus grand footballeur de tous les temps.

    Florentino Pérez était tout aussi sous le charme de James. À peine trois semaines après la fin de la Coupe du monde, conclue dans les larmes par une défaite 2-1 en quart de finale contre le Brésil, pays hôte, le jeune milieu offensif de 23 ans arborait un immense sourire en réalisant son « rêve » : signer au Real Madrid.

    Nouvelle coqueluche du football mondial, il était promis à un statut de superstar au Bernabéu.

    « C’est l’un des meilleurs joueurs du monde », s’enthousiasmait Carlos Valderrama, l’idole d’enfance de James. « Pourquoi ne deviendrait-il pas le plus grand ? »

    Rien, sur le plan pur talent, ne semblait pouvoir l’arrêter. Le numéro 10 incarnant la perfection : technique raffinée, vision de jeu aigüe et frappe puissante. Surtout, James faisait preuve d’une grande intelligence sur le terrain.

    « Ce qui est le plus surprenant chez James, expliquait en 2014 le sélectionneur colombien José Pekerman, c’est que, malgré son jeune âge, il n’a aucun mal à faire des choses que la plupart des footballeurs mettent de nombreuses années à comprendre. »

  • Real Madrid v Real Sociedad - Copa del Rey: Quarter FinalGetty Images Sport

    Selon nos observations, le jeune joueur peine à rester concentré.

    James n’avait peut-être pas compris ce qu’il fallait pour mener une longue carrière couronnée de succès au plus haut niveau, ce qui l’a finalement conduit à tomber en disgrâce, non seulement à Madrid, mais aussi au Bayern Munich.

    « Ce garçon n’est pas concentré », a déclaré l’ancien médecin de l’équipe nationale colombienne, Hector Fabio Cruz, à Futbolred en 2019. « Au lieu de se préparer pour la nouvelle saison, il est allé se faire épiler les sourcils et se faire coiffer alors qu’il aurait dû s’entraîner.

    Les grands clubs comme le Real Madrid exigent que leurs joueurs arrivent en pleine forme, mais l’attitude de ce garçon ne correspond pas aux standards. C’est un joueur qui reste des mois loin des terrains et qui change constamment de club. S’il s’était correctement préparé, il n’aurait pas à en payer le prix aujourd’hui.

    Cristiano Ronaldo, lui, n’a pris qu’une semaine de vacances après la Coupe du monde 2018 : une croisière en famille en Grèce, puis, dès la semaine suivante, quinze personnes l’attendaient pour le remettre à niveau. C’est le joueur le plus professionnel que je connaisse. James, lui, a quitté le tournoi sur blessure, a loué un jet privé pour aller se reposer sur une plage. Inacceptable.

    J’avais déjà prédit que les choses tourneraient mal pour lui parce qu’il ne travaille pas. »

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-WEST BROMAFP

    Ancelotti, grand favori

    L’ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, n’a jamais eu le moindre problème avec James. Pour l’Italien, ce que le Colombien pouvait perdre en ardeur, il le rattrapait par son talent créatif – raison pour laquelle il a toujours cherché à l’emmener partout où il allait.

    « Quand je l’ai recruté à Everton, tout le monde s’inquiétait de sa condition physique et se demandait comment il allait gérer l’intensité de la Premier League », a déclaré Ancelotti à France Football en 2020. « Au cours des quatre premiers matchs, savez-vous combien de fois il a sprinté ? Sept ! Il a délivré plus de passes décisives et marqué plus de buts qu’il n’a effectué de sprints ! Alors, de quoi parle-t-on ici ? Qu’attend-on d’un joueur sur le terrain ?

    Quand j’étais à Milan, nous avons recruté Ronaldo. À son arrivée, il pesait 100 kg. Avant le premier match, je lui ai dit : “Tu sais que je ne peux pas te faire jouer. Tu dois perdre du poids.” Il m’a répondu : “Qu’est-ce que tu veux que je fasse sur le terrain ? Marquer ou courir ? Si c’est pour courir, mets-moi sur le banc ; si c’est pour marquer, fais-moi jouer !”

    Je l’ai aligné, il n’a pas couru, mais il a marqué deux buts. Pour James, c’est pareil. »

  • FBL-COPA AMERICA-2024-COL-PANAFP

    Entièrement engagé

    James a lui-même reconnu que le soutien sans faille d’Ancelotti lui était primordial : il ne se sentait capable de jouer au sommet de son art que lorsqu’il savait bénéficier de la pleine confiance de son entraîneur. Malheureusement, tous les coachs n’ont pas estimé que les avantages l’emportaient sur les inconvénients en ce qui concerne le Colombien, qui a évolué dans sept clubs au cours des cinq dernières années seulement.

    Même sans club en janvier dernier, sa sélection pour la Coupe du monde 2026 avec la Colombie n’a jamais été remise en question.

    La raison est simple : quand il s’agit de son pays, son engagement ne fait jamais défaut.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-COL-BOLAFP

    Le roi Jacques

    Pour James, porter le brassard de capitaine de la Colombie représente le plus grand des honneurs et, malgré ses 34 ans, il a encore l’occasion d’enrichir son palmarès en Coupe du monde.

    Un nouveau Soulier d’or semble hors de portée, mais, comme il l’a prouvé en étant élu meilleur joueur de la Copa América 2024, sa vision du jeu demeure impeccable. Il peut aussi s’appuyer sur des attaquants motivés, parmi lesquels brille l’ailier du Bayern Munich, Luis Díaz.

    Si le jeune homme est actuellement le meilleur joueur colombien, il considère lui-même ne faire que succéder au « roi James ». Pour l’ancien Red, James demeure « l’idole des idoles » grâce à ses exploits brésiliens d’il y a plus de dix ans.

    À 34 ans, quelle trace James laissera-t-il lors de sa troisième et dernière Coupe du monde ? Il pourra s’appuyer sur le soutien inconditionnel de ses coéquipiers, de son sélectionneur et de tout un pays, sans oublier les amateurs de beau jeu.

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