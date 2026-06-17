À la 28e minute d’un huitième de finale 100 % sud-américain disputé au Maracaná, James a inscrit un but à la hauteur du cadre : après un contrôle poitrine à l’entrée de la surface uruguayenne, il a décoché une volée du gauche qui a heurté la barre avant de finir au fond des filets.

La séquence a immédiatement embrasé les réseaux sociaux. Même LeBron James s’est dit bluffé par le génie de James, auteur peu après du deuxième but colombien, scellant la victoire 2-0 des Cafeteros à Rio.

« Franchement, en regardant ce match de la Colombie », a tweeté la star de la NBA, « je crois avoir trouvé mon joueur préféré de la Coupe du monde ! »

Même Arsène Wenger, alors entraîneur d’Arsenal et familier du potentiel du joueur de Porto, s’est dit « absolument impressionné par la qualité des performances de James » au Brésil.

« J’ai été impressionné par l’intelligence de ses passes, sa souplesse et la fluidité de son jeu », a déclaré le Français à beIN Sport. « Il y avait aussi la rapidité de sa prise de décision. Les passes décisives qu’il a délivrées étaient tout simplement fantastiques.

On avait tout simplement envie de le voir avec le ballon, et quand on souhaite que quelqu’un ait le ballon, c’est toujours le signe d’une qualité exceptionnelle. Et il possède indéniablement cette qualité. »