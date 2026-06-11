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Adhe Makayasa

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James Rodríguez apporte son soutien à la candidature de Luis Díaz au Ballon d’Or, alors que la Colombie peaufine sa préparation en vue de la Coupe du monde

L. Diaz
J. Rodriguez
Colombie
Coupe du monde
Bayern Munich
Bundesliga
Ballon d'Or

Le capitaine de la Colombie, James Rodríguez, estime que son coéquipier Luis Díaz est un candidat crédible pour le prochain Ballon d’Or, après une saison éclatante sous les couleurs du Bayern Munich. Le milieu de terrain emblématique affirme qu’un parcours significatif sur la scène internationale viendrait consacrer le statut de joueur de classe mondiale de l’ailier, et attise l’enthousiasme à l’approche du retour de la Colombie en compétition.

  • Diaz brille lors de sa première saison au Bayern

    Diaz aborde ce tournoi après une magnifique saison en Allemagne avec le Bayern Munich, où il a remporté la Bundesliga et la DFB-Pokal. L'ailier de 29 ans a inscrit le nombre impressionnant de 26 buts et délivré 23 passes décisives toutes compétitions confondues ; seul son coéquipier Michael Olise a fait mieux en termes de passes décisives en championnat.

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  • Luis Diaz ColombiaGetty

    Diaz est promis à un brillant avenir

    Le vétéran meneur de jeu James Rodríguez estime que son compatriote en plein essor, Luis Díaz, fait déjà partie de l’élite du football moderne. Interrogé sur les chances de l’ailier de remporter le Ballon d’Or, Rodríguez a déclaré, selon Fabrizio Romano : « Luis Díaz Ballon d’Or, pourquoi pas ? Pour moi, il est déjà dans le top 5 mondial. Si nous atteignons la finale, il peut remporter le Ballon d’Or. »

  • Sur les traces de l'histoire du football colombien

    Une campagne internationale couronnée de succès pourrait propulser Díaz en tant que premier Colombien de l’histoire à soulever ce prestigieux trophée. Radamel Falcao avait précédemment établi le meilleur résultat national en se classant cinquième en 2012, tandis que Rodríguez, après ses exploits couronnés par le Soulier d’or en 2014, avait terminé huitième. La pression est d’autant plus forte que la cérémonie du Ballon d’Or 2026 se déroulera le 26 octobre à Londres, une première hors de Paris pour célébrer le 70^e anniversaire de la récompense.

  • Colombia v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Le premier match du groupe K approche

    La Colombie peaufine ses préparatifs tactiques, ses stars visant à transposer sur la scène internationale la forme éclatante affichée en club. Avec un effectif au complet, la sélection sud-américaine aborde un groupe prometteur face à l’Ouzbékistan, la République démocratique du Congo et la puissance portugaise. Son aventure en Coupe du monde commencera officiellement le 18 juin contre l’Ouzbékistan, un premier test où l’équipe de Nestor Lorenzo devra immédiatement confirmer ses ambitions.

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