Une campagne internationale couronnée de succès pourrait propulser Díaz en tant que premier Colombien de l’histoire à soulever ce prestigieux trophée. Radamel Falcao avait précédemment établi le meilleur résultat national en se classant cinquième en 2012, tandis que Rodríguez, après ses exploits couronnés par le Soulier d’or en 2014, avait terminé huitième. La pression est d’autant plus forte que la cérémonie du Ballon d’Or 2026 se déroulera le 26 octobre à Londres, une première hors de Paris pour célébrer le 70^e anniversaire de la récompense.