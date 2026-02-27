Getty Images Sport
Traduit par
James Milner, détenteur du record, révèle toute l'étendue de sa terrible blessure à la cheville qui l'a immobilisé pendant SIX MOIS
- Getty Images Sport
Le cauchemar des blessures de Milner
Milner s'est confié sur le sujet à quelques journalistes au centre d'entraînement de Brighton pour célébrer son récent exploit. Le milieu de terrain est devenu le joueur ayant disputé le plus de matches en Premier League lors de la victoire 2-0 contre Brentford le week-end dernier, enregistrant sa 654e apparition, un record détenu auparavant par Gareth Barry.
Le joueur de 40 ans s'est exprimé avec franchise sur la blessure qui l'a limité à seulement quatre apparitions en championnat la saison dernière et qui a laissé Milner se demander s'il atteindrait un jour ce chiffre symbolique. « Les choses changent rapidement dans le football, surtout quand on arrive à mon âge », a commencé Milner.
« Quand je repense à ma situation l'année dernière, incapable de lever le pied pendant six mois, je pense que la plupart des gens, y compris le chirurgien, le kinésithérapeute et ceux qui comprenaient ma blessure, pensaient que ma carrière était terminée à mon âge. »
Milner a finalement fait son retour sur le terrain lors de la dernière journée de la saison, en entrant en fin de match lors de la victoire 4-1 à Tottenham. « C'est cette envie de prouver aux gens qu'ils avaient tort qui m'a probablement permis de continuer à jouer aujourd'hui », a-t-il poursuivi.
« Je voulais prouver que je pouvais me remettre de ma blessure et ne pas laisser ma carrière se terminer d'une manière qui ne dépendait pas de moi. Cela pourrait encore arriver, mais c'était ma motivation. Je ne pense pas que beaucoup de gens croyaient que je pouvais revenir. »
Une star expérimentée ouverte à prolonger son séjour à Brighton
Le contrat de Milner expire cet été, mais Fabian Hurzeler souhaite vivement que cette star expérimentée prolonge son séjour à l'AMEX. L'ancienne star de Manchester City et de Liverpool est prête à signer un nouveau contrat avec le club de la côte sud, même si elle a admis qu'elle gardait toutes ses options ouvertes.
« Je pense que les choses changent très vite dans le football, et je pense que quand on arrive à mon âge, les choses changent aussi très vite », a ajouté Milner. « Il y a six semaines, je ne jouais pas beaucoup et les choses n'allaient pas très bien, ce qui était frustrant.
Mais j'ai joué plus de minutes lors des deux derniers matchs et quand on participe à une victoire, il est plus facile de changer d'avis et de dire : « Oui, j'aimerais bien rester une année de plus. » Je suis assez ouvert à ce sujet pour le moment. Je ne sais pas encore si je vais continuer à jouer ou non. Le club et moi n'avons pas encore discuté, donc il est évident que le club doit aussi être intéressé.
J'ai dit plus tôt dans la saison : attendons février pour voir où nous en sommes, et je sais que nous y sommes maintenant, donc nous verrons ce qui se passera. Pour l'instant, je fais simplement mon travail chaque jour, et les choses peuvent changer rapidement. À l'heure actuelle, je suis très ouvert à cette idée, et j'espère que les derniers matchs ont prouvé que je peux encore apporter ma contribution sur le terrain. »
- AFP
Discussion sur la retraite
La retraite approche également pour Milner, qui aura 41 ans à la mi-saison 2026-27, mais le joueur des Seagulls a révélé qu'il ne « craignait » pas de raccrocher les crampons. « Je pense que c'est une question difficile de savoir quand est le bon moment, car j'ai l'impression que je peux encore le faire maintenant, mais faut-il attendre le moment où on ne peut plus ? Est-ce trop long ? J'ai terminé le match ce week-end et certains des garçons m'ont dit : « Tu ne peux pas prendre ta retraite cette année, Milly, tu dois continuer l'année prochaine », a déclaré Milner. « Je pense donc que c'est toujours une décision difficile de trouver le bon moment.
Je trouve que le coaching, que j'ai découvert un peu ici l'année dernière et grâce aux diplômes que j'ai passés, m'intéresse parfois. Mais Jürgen [Klopp] a toujours dit que lorsqu'on arrête, il faut immédiatement se reposer et faire une pause, et je trouve ça plutôt attrayant en ce moment. »
La direction « fait appel » à Milner
L'attention s'est portée sur la carrière post-footballistique de Milner, avec une mention pour le management, même si la nature impitoyable de ce métier lui donne matière à réflexion. « Parfois, cela m'attire, c'est certain », a-t-il déclaré. « Et puis d'autres fois, on voit des managers signer un nouveau contrat et se faire licencier deux mois plus tard, et je pense simplement que les gens n'ont pas le temps qu'ils méritent aujourd'hui.
Parfois, je me dis que ce serait génial, que j'adorerais laisser mon empreinte sur une équipe et que je pense pouvoir faire ceci ou cela. Mais c'est un travail tellement difficile, n'est-ce pas ? Je veux dire, c'est vraiment difficile. Rien que le nombre d'interviews à donner, c'est un travail difficile, et c'est un travail qui, pour le compétitif que vous êtes, vous donne envie de vous lancer et de relever le défi.
J'ai l'impression d'avoir une connaissance fantastique des personnes avec lesquelles j'ai travaillé, depuis Terry Venables et Sir Bobby Robson jusqu'à l'entraîneur actuel. J'ai à ma disposition un large éventail d'entraîneurs de différents pays et de différentes personnalités sur lesquels m'appuyer, donc d'une certaine manière, je pense que ce serait vraiment dommage de perdre toutes ces connaissances et cette expérience que j'ai accumulées et de ne pas pouvoir les utiliser.
Je suis assez ouvert et lucide, j'ai toujours dit que je me concentrais uniquement sur ce que je faisais. Je sais que la fin approche, j'en suis conscient, mais je reste dans le présent et j'essaie de me concentrer sur ce que je peux apporter à l'équipe en tant que joueur. »
Publicité