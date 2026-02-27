James Milner, détenteur du record, révèle toute l'étendue de sa terrible blessure à la cheville qui l'a immobilisé pendant SIX MOIS

Milner s'est confié sur le sujet à quelques journalistes au centre d'entraînement de Brighton pour célébrer son récent exploit. Le milieu de terrain est devenu le joueur ayant disputé le plus de matches en Premier League lors de la victoire 2-0 contre Brentford le week-end dernier, enregistrant sa 654e apparition, un record détenu auparavant par Gareth Barry.

Le joueur de 40 ans s'est exprimé avec franchise sur la blessure qui l'a limité à seulement quatre apparitions en championnat la saison dernière et qui a laissé Milner se demander s'il atteindrait un jour ce chiffre symbolique. « Les choses changent rapidement dans le football, surtout quand on arrive à mon âge », a commencé Milner.

« Quand je repense à ma situation l'année dernière, incapable de lever le pied pendant six mois, je pense que la plupart des gens, y compris le chirurgien, le kinésithérapeute et ceux qui comprenaient ma blessure, pensaient que ma carrière était terminée à mon âge. »

Milner a finalement fait son retour sur le terrain lors de la dernière journée de la saison, en entrant en fin de match lors de la victoire 4-1 à Tottenham. « C'est cette envie de prouver aux gens qu'ils avaient tort qui m'a probablement permis de continuer à jouer aujourd'hui », a-t-il poursuivi.

« Je voulais prouver que je pouvais me remettre de ma blessure et ne pas laisser ma carrière se terminer d'une manière qui ne dépendait pas de moi. Cela pourrait encore arriver, mais c'était ma motivation. Je ne pense pas que beaucoup de gens croyaient que je pouvais revenir. »