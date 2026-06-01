James Milner, détenteur de plusieurs records de la Premier League, prend sa retraite ! L’ancienne star de Liverpool et de Manchester City explique sa décision de raccrocher les crampons à l’âge de 40 ans

Milner a officialisé sa retraite sportive après près d’un quart de siècle sur les terrains. Le vétéran de Brighton, qui a fêté ses 40 ans en janvier, quitte la scène en tant que détenteur du record absolu d’apparitions en Premier League : 658 matchs. Il avait déjà dépassé en cours d’année le précédent record de 653 rencontres détenu par Gareth Barry, confirmant ainsi son statut de véritable marathonien du championnat.

L’ancien international anglais a défendu les couleurs de Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool et Brighton au cours de ses 24 saisons au plus haut niveau. « Après 24 saisons en Premier League, j’estime qu’il est temps de mettre un terme à ma carrière de joueur », a déclaré Milner à l’occasion de son départ. « Je quitte le football avec une immense fierté, de la gratitude et des souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire pour le reste de ma vie.

Depuis mes débuts à 16 ans avec Leeds United, le club de mon cœur, jusqu’à mon record de plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League, je n’aurais jamais imaginé le chemin parcouru. Après avoir dû lever le pied l’an dernier, je suis revenu pour aider Brighton à se qualifier pour l’Europe pour la deuxième fois de son histoire, à 40 ans.

Avoir porté les couleurs de Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool et Brighton, sans oublier un passage marquant à Swindon, a été un immense privilège.

« J’ai eu la chance de vivre des moments inoubliables, qu’il s’agisse de lutter pour le maintien, de remporter des trophées, de jouer en Europe ou de représenter mon pays. Mais plus que tout, ce sont les personnes et les amitiés que j’ai nouées tout au long de ma carrière que je chérirai pour toujours.

À ma famille, merci pour chaque sacrifice, chaque kilomètre parcouru et chaque encouragement. Rien de tout cela n’aurait été possible sans vous.

« Je quitte le football avec une immense fierté, de la gratitude et des souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire pour le reste de ma vie. Ce sport m’a apporté bien plus que je n’aurais jamais pu l’imaginer, et je serai toujours reconnaissant pour les opportunités qu’il m’a offertes. »