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James Milner, détenteur de plusieurs records de la Premier League, prend sa retraite ! L’ancienne star de Liverpool et de Manchester City explique sa décision de raccrocher les crampons à l’âge de 40 ans
Une ère de records prend fin
Milner a officialisé sa retraite sportive après près d’un quart de siècle sur les terrains. Le vétéran de Brighton, qui a fêté ses 40 ans en janvier, quitte la scène en tant que détenteur du record absolu d’apparitions en Premier League : 658 matchs. Il avait déjà dépassé en cours d’année le précédent record de 653 rencontres détenu par Gareth Barry, confirmant ainsi son statut de véritable marathonien du championnat.
L’ancien international anglais a défendu les couleurs de Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool et Brighton au cours de ses 24 saisons au plus haut niveau. « Après 24 saisons en Premier League, j’estime qu’il est temps de mettre un terme à ma carrière de joueur », a déclaré Milner à l’occasion de son départ. « Je quitte le football avec une immense fierté, de la gratitude et des souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire pour le reste de ma vie.
Depuis mes débuts à 16 ans avec Leeds United, le club de mon cœur, jusqu’à mon record de plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League, je n’aurais jamais imaginé le chemin parcouru. Après avoir dû lever le pied l’an dernier, je suis revenu pour aider Brighton à se qualifier pour l’Europe pour la deuxième fois de son histoire, à 40 ans.
Avoir porté les couleurs de Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool et Brighton, sans oublier un passage marquant à Swindon, a été un immense privilège.
« J’ai eu la chance de vivre des moments inoubliables, qu’il s’agisse de lutter pour le maintien, de remporter des trophées, de jouer en Europe ou de représenter mon pays. Mais plus que tout, ce sont les personnes et les amitiés que j’ai nouées tout au long de ma carrière que je chérirai pour toujours.
À ma famille, merci pour chaque sacrifice, chaque kilomètre parcouru et chaque encouragement. Rien de tout cela n’aurait été possible sans vous.
« Je quitte le football avec une immense fierté, de la gratitude et des souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire pour le reste de ma vie. Ce sport m’a apporté bien plus que je n’aurais jamais pu l’imaginer, et je serai toujours reconnaissant pour les opportunités qu’il m’a offertes. »
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Contre toute attente à Brighton
Bien qu’il ait terminé sa carrière sur la côte sud, la capacité de Milner à atteindre ce cap historique avait été remise en question après sa grave blessure au genou, subie contre Arsenal. Il a admis que même ses proches s’attendaient à ce qu’il mette un terme à sa carrière bien plus tôt. Sa convalescence a été éprouvante : pendant six mois, il n’a pas pu s’appuyer sur sa jambe, mais il s’est battu pour aider les Seagulls à se qualifier pour l’Europe.
Revenant sur ces mois difficiles, Milner a déclaré : « Pour être honnête, c’était assez improbable à ce moment-là [que je batte le record de matches disputés], mais j’ai eu la chance d’être entouré de personnes formidables. Des gens qui croyaient en moi et un excellent groupe de joueurs avec lesquels je joue. »
Les conseils de Klopp pour l'avenir
Alors que James Milner s’apprête à tourner la page de sa carrière de joueur, une transition vers le banc des entraîneurs apparaît de plus en plus probable. Le milieu de terrain a déjà obtenu ses diplômes d’entraîneur de l’UEFA et a profité de ses périodes d’arrêt pour blessure afin d’analyser en détail les schémas tactiques. Il a par ailleurs révélé avoir reçu des conseils avisés de Jürgen Klopp, l’ancien manager de Liverpool, au sujet de cette reconversion.
« Jürgen m’a dit que la première chose à faire quand on arrête, c’est de prendre une pause. Je pense que quand on a connu l’intensité que j’ai connue pendant autant d’années, c’est important de faire le point, de prendre un peu de recul, de réfléchir à la prochaine étape et de voir où ça nous mène », a déclaré Milner àGOAL lors d’une récente interview.
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Une vitrine à trophées étincelante
James Milner s’est illustré par sa longévité et par un palmarès étoffé au plus haut niveau. Il a conquis trois titres de Premier League : deux avec Manchester City et un lors de son passage légendaire à Liverpool. Son passage à Anfield s’est avéré particulièrement couronné de succès, puisqu’il a contribué à mettre fin à la longue attente des Reds pour un titre national et à soulever la Ligue des champions en 2019. International anglais à 61 reprises, il a porté le maillot des Three Lions dès 2009, alors qu’il évoluait à Aston Villa.
Son impact statistique est également notable : 56 buts marqués et 90 passes décisives, ce qui lui vaut la 10^e place du classement historique des meilleurs passeurs de l’histoire de la Premier League. Que ce soit pour lutter contre la relégation en début de carrière ou pour briguer les plus grands titres mondiaux, son niveau n’a jamais fléchi. Il quitte les terrains en véritable icône du football anglais, accomplissant un rêve commencé à 16 ans à Elland Road.