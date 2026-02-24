Getty Images
James Milner admet avoir pensé que sa carrière était terminée après une blessure horrible avant de battre le record de la Premier League
James Milner : l'inarrêtable 654
Cette étape importante intervient 24 ans après que Terry Venables ait fait débuter Milner, alors adolescent, à Leeds United. Depuis ce jour de 2002, il est devenu le joueur polyvalent par excellence, remportant trois titres de Premier League, deux FA Cups, deux League Cups et la Ligue des champions au cours de ses passages à Newcastle, Aston Villa, Manchester City et Liverpool. Cependant, une terrible blessure au genou subie contre Arsenal la saison dernière a failli mettre prématurément fin à sa carrière légendaire, le contraignant à neuf mois d'arrêt et à une importante opération de reconstruction.
Le moment où la retraite s'annonçait
La gravité de la blessure était telle que Milner n'a pas pu s'appuyer sur sa jambe pendant six mois. L'opération a entraîné des lésions nerveuses au niveau d'un tendon, ce qui a assombri les perspectives pendant ses séances de rééducation. En repensant à cette période difficile, Milner a admis que même ses proches au sein du service médical s'attendaient à ce qu'il mette un terme à sa carrière. Le processus de guérison, éprouvant tant sur le plan physique que mental, lui faisait considérer la perspective de battre le record de longue date de Barry comme un rêve lointain et impossible, alors qu'il regardait les matchs depuis les tribunes.
« Je pense que c'était probablement en décembre de la saison dernière, je crois que même Sean [Duggan, le kinésithérapeute de Brighton] a dit lui-même qu'il pensait que je reviendrais peut-être pendant deux semaines et que je dirais : "C'est fini pour moi" », a révélé Milner. « Pour être honnête, c'était assez improbable à ce moment-là [que je batte le record d'apparitions], mais j'ai eu la chance d'être entouré de personnes formidables. Des gens qui croyaient en moi et un bon groupe de joueurs avec lesquels je joue. »
Un retour au sommet qui bat tous les records
Contre toute attente, Milner est revenu lors de la dernière journée de la saison précédente et a obtenu une prolongation d'un an de son contrat à l'Amex Stadium. Il a été un joueur clé sous les ordres de Fabian Hurzeler cette saison, disputant 16 matches et dépassant finalement Barry. Malgré l'ampleur de cet exploit, qu'il a célébré en portant des chaussures personnalisées brodées du numéro 654, le milieu de terrain est resté modeste, comme à son habitude. Ses coéquipiers ont finalement dû le pousser vers les supporters visiteurs au Gtech Community Stadium pour qu'il salue ce moment historique.
« C'est un chiffre important et c'est agréable d'y arriver. Il y a évidemment eu beaucoup de discussions à ce sujet », a déclaré Milner après le coup de sifflet final. « Pour moi personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'ai recherché. Ce n'est pas quelque chose, les choses individuelles, que je recherche. On fait partie d'une équipe. La cohésion de l'équipe, le fait de pouvoir aller dans les vestiaires et de célébrer cette victoire avec les autres joueurs, c'est pour ça qu'on joue au football. »
Éloges d'un jeune patron
L'entraîneur principal de Brighton, Fabian Hurzeler, qui a huit ans de moins que son milieu de terrain recordman, a été stupéfait par la condition physique de Milner. Le tacticien allemand a révélé que malgré son âge et le traumatisme causé par sa blessure l'année dernière, Milner continue d'être en tête des classements de condition physique. Hurzeler a suggéré que l'âge biologique du vétéran ne correspond pas à ses performances sur le terrain, où il continue de dépasser et de sprinter plus vite que des joueurs deux fois plus jeunes que lui lors des séances d'entraînement exténuantes au centre d'entraînement du club à Lancing.
Son contrat actuel expirant à la fin de la saison, les spéculations vont déjà bon train quant à savoir si le nouveau roi des apparitions de la Premier League prolongera son séjour d'une année supplémentaire. Milner a prouvé qu'il pouvait encore rivaliser au plus haut niveau et il a refusé de fermer la porte à la poursuite de son parcours vers une 25e saison dans l'élite. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait avoir encore une année devant lui pour prolonger son record, le vétéran a simplement répondu : « Nous verrons bien. »
