James Milner admet avoir pensé que sa carrière était terminée après une blessure horrible avant de battre le record de la Premier League

La gravité de la blessure était telle que Milner n'a pas pu s'appuyer sur sa jambe pendant six mois. L'opération a entraîné des lésions nerveuses au niveau d'un tendon, ce qui a assombri les perspectives pendant ses séances de rééducation. En repensant à cette période difficile, Milner a admis que même ses proches au sein du service médical s'attendaient à ce qu'il mette un terme à sa carrière. Le processus de guérison, éprouvant tant sur le plan physique que mental, lui faisait considérer la perspective de battre le record de longue date de Barry comme un rêve lointain et impossible, alors qu'il regardait les matchs depuis les tribunes.

« Je pense que c'était probablement en décembre de la saison dernière, je crois que même Sean [Duggan, le kinésithérapeute de Brighton] a dit lui-même qu'il pensait que je reviendrais peut-être pendant deux semaines et que je dirais : "C'est fini pour moi" », a révélé Milner. « Pour être honnête, c'était assez improbable à ce moment-là [que je batte le record d'apparitions], mais j'ai eu la chance d'être entouré de personnes formidables. Des gens qui croyaient en moi et un bon groupe de joueurs avec lesquels je joue. »