James Maddison répond aux interrogations sur sa condition physique. Une vidéo le montrant à la salle de sport de Tottenham a circulé sur les réseaux, alors qu’il poursuit sa convalescence suite à une rupture du ligament croisé antérieur

Absent des terrains depuis 247 jours, James Maddison a été filmé en train d’effectuer des exercices de musculation destinés à retrouver de la puissance dans ses jambes après une rupture du ligament croisé antérieur.

Des supporters à l’œil averti ont rapidement souligné une différence notable de masse musculaire entre ses deux jambes. Certains ont noté que sa jambe droite apparaissait nettement plus fine que la gauche, ce qui a suscité des craintes quant à une possible stagnation de sa convalescence, alors que les Spurs luttent contre une menace de relégation inattendue en Premier League.



