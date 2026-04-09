Getty Images Sport
Traduit par
James Maddison répond aux interrogations sur sa condition physique. Une vidéo le montrant à la salle de sport de Tottenham a circulé sur les réseaux, alors qu’il poursuit sa convalescence suite à une rupture du ligament croisé antérieur
Une vidéo virale relance le débat sur la masse musculaire
Absent des terrains depuis 247 jours, James Maddison a été filmé en train d’effectuer des exercices de musculation destinés à retrouver de la puissance dans ses jambes après une rupture du ligament croisé antérieur.
Des supporters à l’œil averti ont rapidement souligné une différence notable de masse musculaire entre ses deux jambes. Certains ont noté que sa jambe droite apparaissait nettement plus fine que la gauche, ce qui a suscité des craintes quant à une possible stagnation de sa convalescence, alors que les Spurs luttent contre une menace de relégation inattendue en Premier League.
Maddison critique les angles de caméra
Pour mettre fin aux spéculations, Maddison a publié une photo de ses jambes de face, démontrant la symétrie de son développement musculaire et pointant du doigt le service communication du club pour cette confusion.
En légende, il a adressé une pique à l’auteur de la vidéo : « L’admin doit travailler ses angles de prise de vue... @spursofficial. »
Comment Maddison progresse-t-il ?
Avant son départ récent, l’entraîneur par intérim des Spurs, Igor Tudor, avait dressé un bilan plutôt optimiste de l’état de forme de Maddison. L’entraîneur croate avait assisté au retour du joueur de l’infirmerie sur la pelouse de Hotspur Way et avait remarqué qu’il commençait à retrouver son toucher de balle.
S’adressant à football.london le mois dernier, Tudor a déclaré : « Maddison fait déjà des choses intéressantes avec le ballon. Il sprinte aussi. Je l’ai vu. Il est positif. Il est positif. »
- Getty Images Sport
L'ère De Zerbi s'apprêtait à débuter
L’arrivée de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur principal a redonné espoir aux Spurs, et James Maddison semble impatient de travailler sous les ordres du technicien italien. Le milieu de terrain a immédiatement manifesté son enthousiasme en « likant » la vidéo d’annonce officielle sur les réseaux sociaux quelques minutes après sa publication.
Si De Zerbi n’a pas encore confirmé la présence du numéro 10 pour les dernières journées, son retour serait un atout majeur pour un effectif qui ne compte qu’un point d’avance sur la zone de relégation. Les Spurs disputeront leur premier match sous les ordres du nouvel entraîneur à Sunderland, à l’extérieur, ce week-end.