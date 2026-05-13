Mathys Tel a ouvert le score pour les locaux avant de concéder un penalty, que Dominic Calvert-Lewin a transformé face à Antonin Kinsky pour égaliser. La polémique a ensuite éclaté à la 103^e minute au Tottenham Hotspur Stadium lorsque Maddison s'est effondré suite à un tacle de Lukas Nmecha. L'arbitre Jarred Gillett a ignoré les protestations, une décision confirmée par la VAR.

Le Match Centre de la Premier League a ensuite précisé sur X : « La décision de l’arbitre de ne pas accorder de penalty à Tottenham Hotspur a été vérifiée et confirmée par la VAR, qui a estimé que Nmecha avait joué le ballon. »