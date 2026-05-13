Getty Images Sport
Traduit par
James Maddison estime que la VAR rend les arbitres « terrifiés » à l’idée de prendre des décisions importantes, et la star de Tottenham s’insurge contre la décision de penalty sifflé contre Leeds
Appel de penalty controversé en fin de match
Mathys Tel a ouvert le score pour les locaux avant de concéder un penalty, que Dominic Calvert-Lewin a transformé face à Antonin Kinsky pour égaliser. La polémique a ensuite éclaté à la 103^e minute au Tottenham Hotspur Stadium lorsque Maddison s'est effondré suite à un tacle de Lukas Nmecha. L'arbitre Jarred Gillett a ignoré les protestations, une décision confirmée par la VAR.
Le Match Centre de la Premier League a ensuite précisé sur X : « La décision de l’arbitre de ne pas accorder de penalty à Tottenham Hotspur a été vérifiée et confirmée par la VAR, qui a estimé que Nmecha avait joué le ballon. »
- Getty Images Sport
Maddison exprime sa frustration sur les réseaux sociaux.
Furieux après cette décision hâtive, le milieu de terrain a publié un message sur Instagram mardi soir pour contester fermement l’explication officielle. Il a souligné que le défenseur n’avait pas touché le ballon et pointé du doigt la baisse du niveau arbitral. Maddison a écrit : « Pour être clair… Le léger contact qui a dévié la trajectoire du ballon est venu de l’extérieur de mon pied droit, pas de Nmecha, et je l’ai signalé à l’arbitre. Mais l’examen a duré environ 20 secondes. Les arbitres ont désormais peur de prendre des décisions sur le terrain à cause du VAR. On continue de se battre. COYS. »
Le manager des Spurs, Roberto De Zerbi, a également estimé que l’arbitre Gillett n’était « pas serein » durant la rencontre.
Les enjeux sont de taille dans cette course à la survie.
Ces points laissés en route constituent un sérieux revers pour Tottenham en pleine lutte acharnée pour le maintien. Les Spurs occupent actuellement la 17e place de la Premier League avec 38 points en 36 matchs. Ils devancent de justesse West Ham United, 18e, qui compte 36 points en autant de rencontres. Les Hammers occupent pour l’instant la dernière place synonyme de relégation, Burnley et les Wolves ayant déjà vu leur descente actée. Une victoire contre Leeds aurait offert à l’équipe de De Zerbi un coussin de sécurité de quatre points ; elle doit désormais aborder les dernières journées avec une marge d’erreur quasi nulle.
- Getty Images Sport
Derniers matchs décisifs
Tottenham aborde une fin de saison cruciale pour assurer mathématiquement son maintien en Premier League. Les Spurs se rendront d’abord chez les Blues de Chelsea, puis accueilleront Everton à l’occasion de la dernière journée. Dans le même temps, West Ham, leur principal rival dans la course au maintien, se déplacera sur la pelouse de Newcastle avant de recevoir Leeds au London Stadium pour clore une campagne éprouvante.