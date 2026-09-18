Interrogé sur la possibilité que Maddison soit la réponse à au moins une partie des problèmes de Tottenham, l’ancien joueur des Spurs Murphy, qui s’exprimait en association avec Snabbare, a déclaré à GOAL : « Je suis un grand fan de James Maddison depuis très, très longtemps parce que j’aime les joueurs qui prennent des risques et qui ont une certaine arrogance sur le terrain. Et Tottenham manque cruellement de créativité, et son absence s’est terriblement fait sentir lorsqu’il était blessé.

« Maintenant, quand on regarde ceux qu’ils ont fait venir, aucun d’entre eux n’a vraiment, selon moi, les mêmes qualités que Maddison. Donc il reste assez unique dans cet effectif. Et je pense que quand on regarde leurs quatre premiers matches, même si [Omar] Marmoush et Savio ont semblé vifs lors des deux derniers, je sais qu’ils n’ont pas marqué, mais ils ressemblent à de bonnes recrues. Ils ont besoin de quelqu’un pour les alimenter.

« Le problème, quand quelqu’un a été absent pendant longtemps, c’est qu’il est difficile de connaître son niveau de forme physique et tout ça. Je ne sais pas. Je ne le vois pas s’entraîner, De Zerbi, si. Mais est-ce que je ferais jouer Maddison en ce moment quand on a besoin de ça ? Cent pour cent.

« Et je pense que les supporters de Tottenham le réclament parce qu’il est un joueur, [Mohammed] Kudus en est un autre, mais d’une manière différente, parce qu’il le fait dans une position plus excentrée, Maddison a la vision et il a le courage de tenter des passes risquées et d’accepter les grognements, les plaintes et la déception liée à l’échec.

« Il est aussi excellent sur coups de pied arrêtés. Il marque lui-même des buts. Je serais vraiment surpris si on ne voyait pas bientôt Maddison dans le onze de départ, parce que pour moi, il reste leur présence la plus créative. »