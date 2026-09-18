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James Maddison détient la clé ! La star « unique » de Tottenham peut libérer son véritable potentiel alors qu’un ancien milieu de terrain des Spurs admet que le meneur de jeu miné par les blessures a « terriblement » manqué
Maddison est resté absent 375 jours en raison d’une blessure au ligament croisé antérieur
L’ancien milieu de terrain de Leicester Maddison est resté éloigné des terrains pendant 375 jours après avoir été contraint de subir une opération pour un grave problème au genou. Il a fait son retour à la compétition en mai 2026 et a finalement aidé Roberto De Zerbi à guider l’équipe vers son maintien en Premier League.
Des sommes importantes ont été investies lors du dernier mercato, l’un des clubs les plus ambitieux tentant d’acheter sa sortie de crise. Pour l’instant, le retour sur investissement est faible, avec deux points pris en quatre matches sans but en championnat cette saison.
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Maddison est utilisé comme joker de luxe
Maddison est entré en jeu lors de deux de ces matches, ainsi que lors d’une défaite en Carabao Cup à Liverpool, aucun risque inutile n’ayant été pris avec le talentueux joueur de 29 ans après l’avoir vu subir un choc à l’épaule. Il arrivera cependant un moment où un pari calculé sur une place de titulaire devra être tenté.
Les recrues prestigieuses Sandro Tonali et Mateus Fernandes ont beaucoup de qualités, mais ils peuvent être considérés comme relativement similaires lorsqu’il s’agit d’occuper des rôles dans l’entrejeu. Une touche de magie est nécessaire dans cette zone du terrain.
Maddison apporterait cela, avec sa capacité à faire sauter des verrous défensifs resserrés et à sortir un moment de génie capable de changer le match sur coup de pied arrêté, et De Zerbi ne peut pas se permettre de le retenir plus longtemps alors que la pression recommence à monter dans le nord de Londres.
Pourquoi Maddison peut aider à résoudre les problèmes de Tottenham
Interrogé sur la possibilité que Maddison soit la réponse à au moins une partie des problèmes de Tottenham, l’ancien joueur des Spurs Murphy, qui s’exprimait en association avec Snabbare, a déclaré à GOAL : « Je suis un grand fan de James Maddison depuis très, très longtemps parce que j’aime les joueurs qui prennent des risques et qui ont une certaine arrogance sur le terrain. Et Tottenham manque cruellement de créativité, et son absence s’est terriblement fait sentir lorsqu’il était blessé.
« Maintenant, quand on regarde ceux qu’ils ont fait venir, aucun d’entre eux n’a vraiment, selon moi, les mêmes qualités que Maddison. Donc il reste assez unique dans cet effectif. Et je pense que quand on regarde leurs quatre premiers matches, même si [Omar] Marmoush et Savio ont semblé vifs lors des deux derniers, je sais qu’ils n’ont pas marqué, mais ils ressemblent à de bonnes recrues. Ils ont besoin de quelqu’un pour les alimenter.
« Le problème, quand quelqu’un a été absent pendant longtemps, c’est qu’il est difficile de connaître son niveau de forme physique et tout ça. Je ne sais pas. Je ne le vois pas s’entraîner, De Zerbi, si. Mais est-ce que je ferais jouer Maddison en ce moment quand on a besoin de ça ? Cent pour cent.
« Et je pense que les supporters de Tottenham le réclament parce qu’il est un joueur, [Mohammed] Kudus en est un autre, mais d’une manière différente, parce qu’il le fait dans une position plus excentrée, Maddison a la vision et il a le courage de tenter des passes risquées et d’accepter les grognements, les plaintes et la déception liée à l’échec.
« Il est aussi excellent sur coups de pied arrêtés. Il marque lui-même des buts. Je serais vraiment surpris si on ne voyait pas bientôt Maddison dans le onze de départ, parce que pour moi, il reste leur présence la plus créative. »
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La première trêve internationale de 2026-2027 approche
Tottenham a encore un match, à domicile contre Aston Villa samedi, avant la première trêve internationale de la saison 2026-2027. Il se peut que Maddison doive se contenter d’une nouvelle entrée en jeu dans cette rencontre.
Il disposera toutefois ensuite de trois semaines à l’entraînement pour se préparer à la reprise des compétitions nationales. Au moment où Tottenham retrouvera les terrains à Old Trafford face à Manchester United le 10 octobre, son fantasque numéro 10 devrait être fin prêt.
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