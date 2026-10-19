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James Maddison bat un incroyable record de Premier League tandis qu’Omar Marmoush offre à Tottenham sa première victoire contre Coventry
Un retour spectaculaire pour Maddison
Maddison a eu un impact immédiat pour son retour dans le onze de départ lundi. Le meneur de jeu a reçu une passe de Mohammed Kudus à la 14e minute et a envoyé une superbe frappe enroulée sans contrôle dans la lucarne.
Ce but exceptionnel a mis fin à une disette de 610 jours et constitue son 21e but inscrit de l’extérieur de la surface de réparation en Premier League depuis ses débuts en août 2018. Cette performance remarquable lui donne au moins deux buts d’avance sur tout autre joueur du championnat, devant les spécialistes des frappes lointaines Kevin De Bruyne et James Ward-Prowse.
- Getty Images Sport
Marmoush assure une victoire cruciale
Coventry, qui avait remporté ses deux matches précédents, ne s’est pas avoué vaincu et a réussi à revenir dans la rencontre. Jack Rudoni a profité d’une erreur défensive pour égaliser pour les visiteurs à la 50e minute. Tottenham a toutefois réagi rapidement.
Neuf minutes plus tard, Andy Robertson a délivré une passe décisive à Omar Marmoush, dont la frappe puissante a redonné l’avantage à Tottenham. Ce but marquait une étape importante pour Marmoush : c’était son tout premier sous le maillot de Tottenham depuis son transfert estival en provenance de Manchester City.
Davies offre la victoire aux siens grâce à un but tardif
Roberto De Zerbi a procédé à des changements en fin de match, faisant entrer Mathys Tel et Dejan Kulusevski, dont le retour après 526 jours d’absence a été accueilli par une immense clameur. Tosin Adarabioyo et Robertson ont été contraints de sortir, entraînant les entrées de Conor Gallagher, Mateus Fernandes et Ben Davies. Maddison a quitté le terrain sous une ovation debout, tandis qu’Archie Gray s’est décalé au poste d’arrière droit. Alors que Coventry peinait défensivement dans les derniers instants du temps additionnel, Davies a surgi à la 96e minute pour décocher une frappe à ras de terre depuis l’extérieur de la surface et trouver le chemin des filets, scellant une victoire 3-1 arrachée de haute lutte par le club londonien.
- AFP
Quelle est la suite pour Tottenham ?
Tottenham doit s’appuyer sur cette victoire, dont il avait grand besoin, pour gagner en régularité en Premier League. Avec un Maddison au meilleur de sa forme et une équipe qui a enfin débloqué son compteur après sept tentatives, De Zerbi espérera voir son groupe s’éloigner davantage de la zone de relégation lors de ses prochains matches de championnat.
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