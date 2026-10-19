Maddison a eu un impact immédiat pour son retour dans le onze de départ lundi. Le meneur de jeu a reçu une passe de Mohammed Kudus à la 14e minute et a envoyé une superbe frappe enroulée sans contrôle dans la lucarne.

Ce but exceptionnel a mis fin à une disette de 610 jours et constitue son 21e but inscrit de l’extérieur de la surface de réparation en Premier League depuis ses débuts en août 2018. Cette performance remarquable lui donne au moins deux buts d’avance sur tout autre joueur du championnat, devant les spécialistes des frappes lointaines Kevin De Bruyne et James Ward-Prowse.



