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James Maddison avoue être « embarrassé » par la lutte pour éviter la relégation de Tottenham, alors qu’il cherche à prévenir une nouvelle « catastrophe » liée à sa blessure
La défaite lors du derby londonien accentue les craintes de relégation.
La lutte de Tottenham pour éviter la relégation se jouera lors de la dernière journée de la saison après une défaite 2-1 à Stamford Bridge mardi soir. Les buts d’Enzo Fernández et d’Andrey Santos ont donné l’avantage à Chelsea, et si Richarlison a réduit l’écart en fin de match, ce but n’a été qu’une maigre consolation pour les visiteurs.
Les Spurs restent 17es de Premier League, avec deux points d’avance sur la zone de relégation et un dernier match à disputer. Une victoire contre les Blues leur aurait assuré le maintien ; ils doivent désormais battre Everton dimanche, sous peine de voir leur place en première division sérieusement menacée. Si West Ham, 18e, bat Leeds et que Tottenham s’incline, le club londonien sera relégué en Championship.
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Maddison exprime sa frustration face à la lutte contre la relégation
Au micro de Sky Sports après le coup de sifflet final, Maddison a livré un constat sans détour sur le déclin de son club cette saison. « Nous devons tout donner pour le club, pour l’écusson, pour les supporters », a-t-il déclaré. « C’est un peu embarrassant de se retrouver dans cette situation. Nous aurons besoin de nos fans, qui ont été incroyables ce soir. Je pense que nous avons les meilleurs supporters à l’extérieur de la ligue. »
Le milieu de terrain a reconnu que l’équipe avait laissé passer une occasion en or d’assurer son maintien avant la dernière journée. « Nous savions que n’importe quel résultat nous serait très favorable dans cette lutte. Ça n’a pas été le cas », a-t-il poursuivi. « Nous avons tout donné dans les 20 dernières minutes. C’était probablement un match assez équilibré. Je ne me souviens pas qu’ils aient eu beaucoup d’occasions. »
Les interrogations sur la condition physique persistent après une opération du ligament croisé antérieur.
La saison de Maddison a été sérieusement compromise par une blessure ; il n'a fait son retour sur les terrains qu'en avril, après avoir subi une importante opération du ligament croisé antérieur. Le poids psychologique d'un retour après une interruption aussi longue est évident pour l'ancien joueur de Leicester, qui se méfie des risques liés à la pratique d'un football de haut niveau si peu de temps après sa convalescence.
« Quiconque a travaillé dans le football ou a subi cette blessure sait qu’il n’est pas facile de se remettre dans le bain. Ce serait catastrophique pour ma carrière si quelque chose venait à se produire », a ajouté Maddison.
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Un rendez-vous décisif contre Everton
Tottenham aborde une dernière journée décisive pour son maintien en Premier League. Malgré le risque de rechute, Maddison assume la responsabilité de livrer une performance lorsque Roberto De Zerbi fait appel à lui. Principal moteur créatif des Spurs, il doit produire les actions de qualité capables de préserver l’équipe dans l’élite. Le meneur de jeu reconnaît toutefois qu’il n’a pas encore retrouvé son rythme optimal.
« Je suis absent depuis longtemps, donc je ne serai pas au meilleur de ma forme », a-t-il expliqué. « J’ai subi une blessure grave et il faut respecter un peu cette blessure. Je vais faire ce que je peux dimanche. [Être créatif, c’est] mon travail, c’est pour ça que je suis payé. Je n’ai pas encore joué cette saison, mais quand j’en aurai l’occasion, c’est exactement ce que je dois accomplir. Mon rôle, dès que je serai sur la pelouse, sera d’apporter mon aide à l’équipe. »