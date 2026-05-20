La lutte de Tottenham pour éviter la relégation se jouera lors de la dernière journée de la saison après une défaite 2-1 à Stamford Bridge mardi soir. Les buts d’Enzo Fernández et d’Andrey Santos ont donné l’avantage à Chelsea, et si Richarlison a réduit l’écart en fin de match, ce but n’a été qu’une maigre consolation pour les visiteurs.

Les Spurs restent 17es de Premier League, avec deux points d’avance sur la zone de relégation et un dernier match à disputer. Une victoire contre les Blues leur aurait assuré le maintien ; ils doivent désormais battre Everton dimanche, sous peine de voir leur place en première division sérieusement menacée. Si West Ham, 18e, bat Leeds et que Tottenham s’incline, le club londonien sera relégué en Championship.