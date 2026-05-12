Le parcours de rétablissement de ce joueur de 29 ans a été complexe : il a en effet révélé que le diagnostic initial de sa blessure au genou s’était avéré erroné.

Maddison s’était blessé lors de la demi-finale de Ligue Europa que Tottenham disputait contre Bodo/Glimt en mai 2025, et les premiers examens avaient conclu qu’une opération n’était pas nécessaire.

De retour contre Leeds, le milieu offensif a détaillé la situation : « Dans ma tête, tout remonte à la demi-finale de la Ligue Europa ici, quand j’ai subi une déchirure partielle du ligament croisé antérieur contre Bodo/Glimt. Le spécialiste externe m’avait dit que je n’aurais pas besoin d’opération ni de rééducation. Mais évidemment, le genou n’était pas solide, il ne s’est pas bien remis, et j’ai dû subir une opération complète, ce qui a été fait en Corée du Sud. »



