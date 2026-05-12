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James Maddison admet avoir connu des « jours sombres » durant ses 375 jours d’absence pour blessure, et la star de Tottenham révèle que le diagnostic initial établi lors de son opération s’est révélé erroné
Un diagnostic initial erroné a entraîné des douleurs aiguës au niveau du ligament croisé antérieur.
Le parcours de rétablissement de ce joueur de 29 ans a été complexe : il a en effet révélé que le diagnostic initial de sa blessure au genou s’était avéré erroné.
Maddison s’était blessé lors de la demi-finale de Ligue Europa que Tottenham disputait contre Bodo/Glimt en mai 2025, et les premiers examens avaient conclu qu’une opération n’était pas nécessaire.
De retour contre Leeds, le milieu offensif a détaillé la situation : « Dans ma tête, tout remonte à la demi-finale de la Ligue Europa ici, quand j’ai subi une déchirure partielle du ligament croisé antérieur contre Bodo/Glimt. Le spécialiste externe m’avait dit que je n’aurais pas besoin d’opération ni de rééducation. Mais évidemment, le genou n’était pas solide, il ne s’est pas bien remis, et j’ai dû subir une opération complète, ce qui a été fait en Corée du Sud. »
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Comment surmonter les moments difficiles pendant la convalescence
Sa blessure, survenue en Corée du Sud lors d’un match amical de pré-saison contre Newcastle United, a considérablement prolongé son absence et nécessité une intervention chirurgicale lourde, le tenant éloigné des terrains pendant plus d’un an.
Le milieu de terrain a reconnu que le plus dur n’était pas la rééducation, mais la gestion de l’isolement et de l’incertitude.
« Il y a eu des jours sombres au cours de l’année dernière, surtout depuis l’opération. Ça a été une année vraiment difficile pour moi mentalement, mais je suis maintenant au bout du tunnel et je peux presque repenser à cette période avec tendresse, car j’en suis sorti plus fort mentalement. Physiquement, je me sens bien, et ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire : l’accueil que m’ont réservé les supporters des Spurs », a-t-il ajouté.
Une réception mémorable chez les Spurs
Malgré la situation délicate des Spurs au classement et leur lutte pour le maintien, le Tottenham Hotspur Stadium s’est levé pour saluer le meneur de jeu dès son entrée sur la pelouse.
Visiblement ému, le joueur a confié : « Cela dit, ce fut tout de même un moment incroyable qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, cet accueil que j’ai reçu aujourd’hui. Une fois sur le terrain, après les 30 premières secondes ou la première minute, je me suis dit : “Maintenant que je suis sur le terrain, il faut qu’on marque le but de la victoire”. Le moment de joie était passé. Il fallait presque tout de suite se mettre au travail. »
Focusé sur la lutte pour la survie
Alors que Tottenham traverse une saison à oublier, marquée par de multiples changements d'entraîneurs et des performances irrégulières, Maddison se concentre désormais sur l'objectif d'aider l'équipe de Roberto De Zerbi à assurer son maintien en Premier League. Il a admis qu'il avait été pénible de suivre les matchs depuis les tribunes alors que l'équipe traversait une période difficile sur le plan des résultats.
« C’est une saison difficile pour Tottenham. Très dure pour les supporters, très dure pour les joueurs. Beaucoup de changements d’entraîneurs. Une saison à oublier », conclut le milieu de terrain.