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Jamal Musiala s’effondre : la star du Bayern Munich provoque une grosse frayeur sur son état de santé alors qu’un coéquipier se précipite pour le rattraper lors d’un match de pré-saison
Scènes terrifiantes alors que Musiala s’effondre
La préparation de présaison du Bayern Munich a pris une tournure inquiétante lors de sa rencontre de Telekom Cup face au RB Leipzig, lorsque Musiala s’est effondré sur la pelouse. L’incident s’est produit en fin de seconde période, quelques instants seulement après que le joueur de 23 ans a trouvé le chemin des filets pour aider à assurer une victoire 3-1 au géant bavarois à l’Allianz Arena.
L’attaquant, entré en jeu en seconde période, a commencé à sembler visiblement désorienté et instable sur ses appuis à mesure que le match approchait de son terme. Conscient du danger immédiat, la nouvelle recrue Saibari a réagi instinctivement pour empêcher son coéquipier de heurter le sol de plein fouet.
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Le directeur sportif donne une mise à jour positive
Malgré la panique initiale provoquée par cet effondrement, la tension à l’intérieur du stade s’est quelque peu relâchée lorsqu’un membre du staff médical a adressé un pouce levé au banc du Bayern. Musiala a finalement pu se remettre sur ses pieds et quitter la pelouse par ses propres moyens, bien qu’entouré par des membres du staff, avant d’être remplacé par Bara Sapoko Ndiaye.
Le match a également servi d’introduction spectaculaire à Saibari, qui disputait sa première apparition avec le club depuis son transfert estival en provenance du PSV Eindhoven. Le milieu marocain, tout juste auréolé de ses exploits lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord, avait auparavant délivré la passe décisive sur le but de Musiala avant son intervention héroïque pour rattraper la star en train de tomber.
S’adressant aux journalistes dans la zone mixte après le coup de sifflet final, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a cherché à apaiser les craintes concernant l’état du meneur de jeu en livrant une mise à jour rassurante : « Le plus important, c’est qu’il va bien ! »
Nouveaux coups durs sur blessure pour Kompany
Alors que la situation de Musiala faisait la une des journaux, l’équipe de Vincent Kompany a également dû gérer plusieurs autres préoccupations physiques au cours de cette rencontre tendue. Le latéral Konrad Laimer a été le premier à céder dans la soirée, ne tenant que dix minutes avant de devoir sortir en raison d’une douloureuse blessure au pied.
Interrogé sur la blessure de Laimer, Eberl s’est montré plus prudent que dans son point sur Musiala. Eberl a expliqué : « Konny a reçu un coup assez tôt, et son pied a aussi gonflé assez rapidement. C’est pour cela qu’il a été remplacé par précaution. Il était déjà dans l’incapacité de courir, il devait être soutenu. Cela se voyait. Il ne courait pas normalement du tout. Combien de temps cela prendra, je ne peux vraiment pas le dire aujourd’hui. »
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Le défi de la Super Coupe se profile en grand
Kompany espérera un effectif au complet alors que le Bayern se prépare à sa première occasion de remporter un trophée officiel cette saison. Le géant bavarois doit retrouver la compétition samedi prochain, avec un affrontement contre son rival du Borussia Dortmund en finale de la Supercoupe d'Allemagne.
La vague de chaleur qui frappe actuellement l'Allemagne a imposé une charge supplémentaire aux joueurs pendant cette période de présaison, et les scènes impliquant Musiala rappellent brutalement les risques liés à la pratique d'un sport de haute intensité par temps extrême. Pour l'instant, l'accent reste mis sur la récupération alors que l'effectif cherche à laisser ces frayeurs derrière lui.
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