Malgré la panique initiale provoquée par cet effondrement, la tension à l’intérieur du stade s’est quelque peu relâchée lorsqu’un membre du staff médical a adressé un pouce levé au banc du Bayern. Musiala a finalement pu se remettre sur ses pieds et quitter la pelouse par ses propres moyens, bien qu’entouré par des membres du staff, avant d’être remplacé par Bara Sapoko Ndiaye.

Le match a également servi d’introduction spectaculaire à Saibari, qui disputait sa première apparition avec le club depuis son transfert estival en provenance du PSV Eindhoven. Le milieu marocain, tout juste auréolé de ses exploits lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord, avait auparavant délivré la passe décisive sur le but de Musiala avant son intervention héroïque pour rattraper la star en train de tomber.

S’adressant aux journalistes dans la zone mixte après le coup de sifflet final, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a cherché à apaiser les craintes concernant l’état du meneur de jeu en livrant une mise à jour rassurante : « Le plus important, c’est qu’il va bien ! »



