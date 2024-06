Jamal Musiala, Lamine Yamal et l'équipe-type de la phase de poules de l'Euro

Beaucoup de joueurs se sont mis en avant ces 2 dernières semaines à l'Euro, mais lesquels composent le onze type ?

La phase de groupes de l'Euro 2024 a été assez attendue. On n'a pas assisté à un football du haut niveau car les batailles tactiques tendues ont été bien plus fréquentes que les parties ouvertes. Mais, les scénarios inattendus et les buts contre son camp n'ont pas manqué !

Après 36 matches épuisants et changements de classement sans fin, huit équipes ont été éliminées, dont la Croatie, finaliste de la Coupe du monde 2018, tandis que les Pays-Bas, la Géorgie, la Slovaquie et la Slovénie se sont qualifiés pour la phase à élimination directe en tant que quatre meilleurs troisièmes. Nombreux sont les supporters qui regrettent les risques plus importants de l'ancien format à 16 équipes, mais il y avait toujours un véritable esprit de compétition dans chaque match, et le tournoi a été illuminé par un certain nombre de performances individuelles de grande qualité.

Et ce malgré le fait que de nombreux favoris du tournoi ont eu du mal à trouver leur rythme, notamment l'Angleterre et la France. L'Espagne et l'Allemagne sont les seules grosses cylindrées à se montrer à la hauteur pour le moment, tandis que l'Autriche et la Géorgie ont déjoué les pronostics.

La question est de savoir quels sont les joueurs qui se sont le plus distingués jusqu'à présent. GOAL a rassemblé les meilleurs d'entre eux dans notre équipe-type de la phase de groupes. Une équipe dans laquelle ne figure d'ailleurs aucun français.