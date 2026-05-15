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Jamal Musiala est convaincu que Michael Olise « deviendra encore plus exceptionnel » et qualifie l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, de « personne fantastique »
Musiala salue la progression d'Olise au Bayern
Musiala a salué les progrès réalisés par Olise depuis son arrivée au Bayern Munich. Les deux joueurs, qui s’étaient déjà croisés au centre de formation de Chelsea, se retrouvent désormais en Bavière. Selon Musiala, l’ancien ailier de Crystal Palace a franchisé un cap dans tous les aspects de son jeu. Il a également souligné l’ambiance de travail instaurée par l’entraîneur Kompany, qui a rapidement su créer un lien solide avec le groupe.
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Musiala explique pourquoi Olise se démarque
Le milieu de terrain du Bayern a souligné que la confiance et la créativité de l’ailier étaient les qualités clés qui ont fait de lui l’un des joueurs les plus en vue de l’équipe. Musiala n’a pas tarit d’éloges sur les performances d’Olise cette saison – 22 buts et 30 passes décisives en 50 matchs toutes compétitions confondues –, estimant que l’ailier avait élevé son niveau de jeu dans de nombreux domaines.
« Il a franchi un cap dans tous les aspects de son jeu, et c’est formidable à voir », explique Musiala, cité par Sky Germany. « On voit la confiance qu’il a en lui sur le terrain, la certitude qu’il va créer quelque chose et faire la différence. C’est l’un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur, de la saison, à mon avis, et s’il continue à progresser, il deviendra un joueur encore plus exceptionnel qu’il ne l’est déjà. »
« Un entraîneur fantastique »
Musiala a salué le leadership de Kompany, soulignant la capacité d’écoute de l’entraîneur, laquelle s’appuie sur son propre vécu de joueur blessé.
« C’est un entraîneur fantastique, mais aussi une personne formidable, et je peux beaucoup discuter avec lui », a ajouté Musiala. « Il a lui aussi connu des blessures, il a beaucoup d’expérience, il sait ce que l’on ressent et comprend ce que l’on pense dans une telle situation. Et c’est aussi très agréable de pouvoir lui parler aussi ouvertement. Cette compréhension m’aide vraiment beaucoup. »
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Priorité aux trophées et aux ambitions internationales
Musiala entend conclure le championnat national en apothéose, le Bayern visant un succès lors de la finale de la DFB-Pokal à Berlin. Au-delà des enjeux club, l’international allemand se projette déjà vers la Coupe du monde 2026 et estime que la Mannschaft, sous la houlette de Julian Nagelsmann, possède le potentiel pour briller sur la scène internationale.