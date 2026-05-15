Jamal Musiala est convaincu que Michael Olise « deviendra encore plus exceptionnel » et qualifie l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, de « personne fantastique »

Le milieu de terrain du Bayern a souligné que la confiance et la créativité de l’ailier étaient les qualités clés qui ont fait de lui l’un des joueurs les plus en vue de l’équipe. Musiala n’a pas tarit d’éloges sur les performances d’Olise cette saison – 22 buts et 30 passes décisives en 50 matchs toutes compétitions confondues –, estimant que l’ailier avait élevé son niveau de jeu dans de nombreux domaines.

« Il a franchi un cap dans tous les aspects de son jeu, et c’est formidable à voir », explique Musiala, cité par Sky Germany. « On voit la confiance qu’il a en lui sur le terrain, la certitude qu’il va créer quelque chose et faire la différence. C’est l’un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur, de la saison, à mon avis, et s’il continue à progresser, il deviendra un joueur encore plus exceptionnel qu’il ne l’est déjà. »