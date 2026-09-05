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Jamal Musiala en passe d’effectuer un retour spectaculaire avec le Bayern Munich contre Schalke après de terrifiants malaises en pré-saison
Bonne nouvelle pour le Bayern avec le retour de Musiala dans le groupe
Le Bayern s’apprête à réintégrer Musiala pour son prochain match de Bundesliga contre Schalke 04 à la Veltins-Arena. Selon des informations de Sky Germany, le meneur de jeu de 23 ans a été retenu dans le groupe pour le coup d’envoi de samedi après-midi, ce qui marque une étape importante dans son processus de reprise. Musiala n’a encore disputé aucun match officiel avec le club bavarois cette saison, ayant manqué les trois premières rencontres de l’exercice 2026-2027 alors qu’il suivait des évaluations médicales et des programmes d’entraînement spécialisés.
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Kompany se prépare à récupérer son homme fort
L’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a confirmé que Musiala était tout proche d’un retour à la compétition après une période de repos forcé et de suivi médical. En conférence de presse d’avant-match vendredi, Kompany a précisé que la décision finale concernant la participation du joueur dépendrait de sa réaction lors de la dernière séance d’entraînement de l’équipe.
À ce moment-là, le technicien belge a expliqué la prudence du club en déclarant : « Il a effectué une bonne semaine complète d’entraînement. Les choses s’améliorent pour lui, il va bien. Nous avons déjà expliqué comment nous gérons cela. Jamal est dans une bonne phase en ce moment. Nous gérons cette situation depuis un certain temps déjà. »
« Nous verrons comment il se sent à l’entraînement aujourd’hui, puis nous prendrons la décision qui sera la meilleure pour Jamal et pour l’équipe. Aujourd’hui, nous prendrons une décision avec Jamal en fonction de la manière dont il supporte la séance d’entraînement. Serge Gnabry ne sera pas disponible cette semaine, espérons la semaine prochaine. La priorité absolue est qu’il se sente bien. »
Répondre aux préoccupations concernant la santé neurologique
Le monde du football a été sous le choc durant l’été lorsque Musiala s’est effondré lors d’une victoire en match amical contre le 1. FC Heidenheim. Il ne s’agissait pas d’un incident isolé, puisque le milieu offensif s’était déjà effondré auparavant lors d’un match de Telekom Cup contre le RB Leipzig. Musiala a ensuite tenu à clarifier publiquement sa situation, révélant qu’on lui avait diagnostiqué de brèves crises d’absence temporaires mais facilement traitables, causées par un dysfonctionnement neurologique.
Kompany s’est montré très clair au sujet de la gestion de cette pathologie par le club, en soulignant que le département médical est parfaitement équipé pour faire face à toute nouvelle survenue. L’ancien entraîneur de Burnley a tenté de normaliser la situation afin de réduire la pression publique sur la jeune star. Lors d’un récent point presse, Kompany a déclaré que ce ne serait pas « un gros problème » si Musiala venait à s’effondrer de nouveau alors qu’il gère ce trouble neurologique. Il a ajouté : « Si cela se reproduit dans 40, 50 ou 60 jours, ou dans 40, 50 ou 60 matches, alors ce ne sera plus un gros problème pour nous. Nous savons comment y faire face et, à un moment donné, il redeviendra simplement un athlète tout à fait normal. »
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Naviguer entre la Bundesliga et l’horizon européen
Le retour de Musiala intervient à un moment crucial pour les géants de la Bundesliga alors que le calendrier commence à se charger avec le début de la compétition européenne. Musiala a officiellement été inclus dans le groupe du Bayern pour le match de Ligue des champions jeudi contre Bodo/Glimt. Disposer d’un Musiala en pleine forme est essentiel pour la flexibilité tactique de Kompany, surtout au moment où l’équipe cherche à s’appuyer sur son élan du début de saison.
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