L’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a confirmé que Musiala était tout proche d’un retour à la compétition après une période de repos forcé et de suivi médical. En conférence de presse d’avant-match vendredi, Kompany a précisé que la décision finale concernant la participation du joueur dépendrait de sa réaction lors de la dernière séance d’entraînement de l’équipe.

À ce moment-là, le technicien belge a expliqué la prudence du club en déclarant : « Il a effectué une bonne semaine complète d’entraînement. Les choses s’améliorent pour lui, il va bien. Nous avons déjà expliqué comment nous gérons cela. Jamal est dans une bonne phase en ce moment. Nous gérons cette situation depuis un certain temps déjà. »

« Nous verrons comment il se sent à l’entraînement aujourd’hui, puis nous prendrons la décision qui sera la meilleure pour Jamal et pour l’équipe. Aujourd’hui, nous prendrons une décision avec Jamal en fonction de la manière dont il supporte la séance d’entraînement. Serge Gnabry ne sera pas disponible cette semaine, espérons la semaine prochaine. La priorité absolue est qu’il se sente bien. »