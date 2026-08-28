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« Jamais un joueur de Manchester United ! » : Michael Carrick appelé à écarter la star vétéran après le désastre de la journée d'ouverture
Débuts compliqués pour Manchester United
Manchester United a trébuché d’entrée dans cette nouvelle saison de Premier League, en s’inclinant 2-0 face au promu Hull City. Alors que les habituels titulaires en défense, Lisandro Martinez et Matthijs de Ligt, poursuivaient encore leur retour vers une pleine forme physique, l’entraîneur Michael Carrick a été contraint de remanier son équipe.
Ce remaniement défensif a vu Maguire, 33 ans, être titularisé aux côtés d’Ayden Heaven. Cette charnière de fortune a eu du mal à contenir Hull, United encaissant finalement deux buts sur coups de pied arrêtés pour abandonner les trois points dès la première journée.
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Mikel exige des changements défensifs
S’exprimant dans The Obi One Podcast, l’ancien vainqueur de la Premier League Obi Mikel a livré une évaluation sans pitié de la situation de Maguire à Old Trafford. « Quand votre meilleur défenseur central est Harry Maguire, vous avez un problème », a-t-il déclaré. « Harry Maguire n’a jamais été un joueur de Manchester United, il n’a jamais convenu au système ni au club.
« Le fait qu’il ait réussi à rester là pendant sept, huit saisons est incroyable. Comment cela a-t-il pu arriver ? Je ne comprends pas, et il est toujours là, et c’est le défenseur numéro un. C’est un problème. »
Mikel s’est montré particulièrement critique envers la conscience situationnelle de Maguire lors de la défaite contre Hull. Il a mis en avant un moment bizarre sur le premier but, en notant : « Sur le premier but, il attrapait son propre coéquipier et l’empêchait d’aller défendre sur le joueur qui était en train de marquer. Qu’est-ce qu’il faisait ? Je n’en ai aucune idée.
« Ils ont Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro ; ils ont des joueurs à ce poste. Mais je ne sais pas pourquoi il est encore titulaire. Est-il utile comme joueur d’effectif grâce à son expérience ? Oui. Mais pas pour débuter les matches, pas pour être votre défenseur central numéro un.
« Il est lent avec le ballon ; il le touche theree ou quatre fois avant de le lâcher. Il ne sait pas quoi faire du ballon, il est perdu quand il l’a. Un défenseur central doit faire circuler le ballon plus vite, mais Maguire ne sait pas le faire assez rapidement ni permettre à l’équipe de jouer au bon rythme. »
Carrick défend son équipe en difficulté
Les difficultés de Maguire face à son ancien club contrastent fortement avec son retour en forme lors de la seconde moitié de la saison dernière. Ses performances en hausse sous les ordres de Carrick ont failli lui valoir une place dans la sélection de l’Angleterre de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde, mais ce dernier revers a relancé les débats sur sa valeur à long terme pour le club.
Malgré l’intense attention portée à sa défense, Carrick s’est empressé de protéger ses joueurs des retombées. L’entraîneur de United a fait part de sa frustration quant à la manière dont les buts ont été concédés, tout en soutenant son groupe, persuadé qu’il saura tirer les leçons de cette déception initiale.
« Encaisser deux buts, quelle qu’en soit la manière, est frustrant, » a expliqué Carrick après le coup de sifflet final. « Nous avons été plutôt bons dans la défense sur coups de pied arrêtés sur une certaine période, mais aujourd’hui, ils ont décidé du match. Un seul match ne change pas la direction de tout, mais nous devons être conscients de ce que nous devons améliorer. »
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Rebondir à Old Trafford
Carrick doit désormais trouver rapidement une solution pour corriger les fragilités défensives de son équipe avant son retour à la compétition dimanche. Manchester United recevra Ipswich Town à Old Trafford, où tout autre résultat qu’une victoire convaincante ne ferait qu’accentuer la pression sur l’entraîneur et ses joueurs cadres.
Le possible retour de Martinez ou de De Ligt à une pleine forme physique pourrait apporter un coup de pouce bienvenu à la défense. Cependant, si aucun des deux n’est jugé prêt à débuter, Carrick sera confronté à une décision difficile : continuer à faire confiance à Maguire ou envisager d’autres options défensives pour éviter une nouvelle erreur coûteuse.
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