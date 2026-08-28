S’exprimant dans The Obi One Podcast, l’ancien vainqueur de la Premier League Obi Mikel a livré une évaluation sans pitié de la situation de Maguire à Old Trafford. « Quand votre meilleur défenseur central est Harry Maguire, vous avez un problème », a-t-il déclaré. « Harry Maguire n’a jamais été un joueur de Manchester United, il n’a jamais convenu au système ni au club.

« Le fait qu’il ait réussi à rester là pendant sept, huit saisons est incroyable. Comment cela a-t-il pu arriver ? Je ne comprends pas, et il est toujours là, et c’est le défenseur numéro un. C’est un problème. »

Mikel s’est montré particulièrement critique envers la conscience situationnelle de Maguire lors de la défaite contre Hull. Il a mis en avant un moment bizarre sur le premier but, en notant : « Sur le premier but, il attrapait son propre coéquipier et l’empêchait d’aller défendre sur le joueur qui était en train de marquer. Qu’est-ce qu’il faisait ? Je n’en ai aucune idée.

« Ils ont Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro ; ils ont des joueurs à ce poste. Mais je ne sais pas pourquoi il est encore titulaire. Est-il utile comme joueur d’effectif grâce à son expérience ? Oui. Mais pas pour débuter les matches, pas pour être votre défenseur central numéro un.

« Il est lent avec le ballon ; il le touche theree ou quatre fois avant de le lâcher. Il ne sait pas quoi faire du ballon, il est perdu quand il l’a. Un défenseur central doit faire circuler le ballon plus vite, mais Maguire ne sait pas le faire assez rapidement ni permettre à l’équipe de jouer au bon rythme. »



