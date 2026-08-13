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« Jamais satisfait » : Warren Zaire-Emery envoie un avertissement aux rivaux après la victoire du PSG sur Aston Villa
Le PSG conserve la Supercoupe grâce à sa victoire contre Villa
Le PSG a lancé sa saison de la meilleure des manières mercredi soir en remportant la Supercoupe de l’UEFA pour la deuxième année consécutive. L’équipe d’Enrique s’est imposée 2-1 au terme d’un match disputé face au club de Premier League Aston Villa pour décrocher le premier trophée de la saison. Zaire-Emery a livré une performance impressionnante au cœur du milieu de terrain pour aider les champions de France à s’offrir ce sacre. Cette victoire donne le ton pour le PSG, qui cherchera à s’appuyer sur ses précédents succès.
- Getty Images Sport
Zaïre-Emery salue le magnifique esprit d’équipe
S'exprimant en zone mixte après le match, Zaire-Emery a salué le caractère et la cohésion au sein du vestiaire du PSG. Le jeune milieu de terrain a souligné à quel point l'effectif aime se battre les uns pour les autres.
« Vous savez, les finales sont toujours difficiles à gagner, a déclaré Zaire-Emery. Que puis-je dire ? Cette équipe est tout simplement magnifique. Nous devons continuer. Il y a encore un autre trophée à aller chercher. Nous commençons bien la saison, et c'est le plus important.
« Nous avons un groupe exceptionnel. Nous avons des jeunes joueurs et des joueurs plus âgés, et tout le monde s'entend bien. Nous prenons du plaisir à jouer les uns pour les autres sur le terrain. »
La soif de trophées reste intacte sous Enrique
Zaire-Emery a insisté sur le fait que le PSG reste totalement déterminé à enrichir encore son palmarès. Il a crédité l'entraîneur Enrique d'avoir insufflé une mentalité de gagnant impitoyable à l'ensemble de l'effectif.
« Remporter des trophées procure des émotions merveilleuses, a-t-il reconnu. Nous vivons des choses tout simplement magnifiques, donc nous voulons simplement continuer à vivre ces moments et à en profiter ensemble en tant qu'équipe. C'est clairement l'objectif.
« Quand il y a des trophées à gagner, nous sommes là. Comme vous l'avez dit, nous ne sommes jamais satisfaits. Nous essayons de transmettre toutes ces émotions, et le coach aussi, donc c'est une très grande équipe, nous vivons de grandes choses. Nous devons continuer dans cette direction. »
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L’attention se tourne vers le Trophée des champions
Avec un premier trophée déjà assuré, le PSG tourne désormais son attention vers les affaires nationales alors que la saison française débute. L’équipe d’Enrique affronte Lens dans le Trophée des champions au stade Bollaert-Delelis le dimanche 16 août. Le match offre une occasion immédiate d’ajouter un nouveau trophée à son palmarès.
Après cette rencontre, les Parisiens lanceront officiellement la défense de leur titre de Ligue 1 2026/27. Ils recevront Rennes au Parc des Princes pour leur premier match de championnat le 23 août.
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