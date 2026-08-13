S'exprimant en zone mixte après le match, Zaire-Emery a salué le caractère et la cohésion au sein du vestiaire du PSG. Le jeune milieu de terrain a souligné à quel point l'effectif aime se battre les uns pour les autres.

« Vous savez, les finales sont toujours difficiles à gagner, a déclaré Zaire-Emery. Que puis-je dire ? Cette équipe est tout simplement magnifique. Nous devons continuer. Il y a encore un autre trophée à aller chercher. Nous commençons bien la saison, et c'est le plus important.

« Nous avons un groupe exceptionnel. Nous avons des jeunes joueurs et des joueurs plus âgés, et tout le monde s'entend bien. Nous prenons du plaisir à jouer les uns pour les autres sur le terrain. »