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Jaissle lance son compteur ! Newcastle bat Tottenham grâce à des buts d’Elanga et de Wissa chez les Spurs
Elanga ouvre le score dans le nord de Londres
Cette affiche a maintenu sa fière série ininterrompue de buts marqués à chaque rencontre de Premier League depuis la refonte de 1992, grâce à une ouverture du score brillante à la 62e minute. Recrue estivale à 52 M£, Nico Gonzalez a été l’étincelle pour ses débuts avec Newcastle, jouant un rôle clé dans la préparation du but inaugural après son arrivée en provenance de Manchester City.
Gonzalez a trouvé Amar Dedic, dont la déviation de la tête a trouvé Anthony Elanga dans l’espace. Dans la continuité de son but contre Liverpool le week-end précédent, l’international suédois s’est tranquillement créé de l’espace dans la surface, se défaisant avec élégance de son ancien coéquipier à Newcastle Sandro Tonali avant d’ajuster une frappe rasante précise.
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Wissa double l’avantage pour Newcastle United
Newcastle a pratiquement mis le match hors de portée d’un Tottenham en difficulté seulement 10 minutes plus tard, grâce à une action brillamment exécutée. Un corner bien tiré a permis à Nick Woltemade de dominer la défense des Spurs dans les airs pour remettre de la tête ce coup de pied arrêté vers la surface, dans la course de Yoane Wissa, qui a conclu avec brio pour doubler l’avantage des visiteurs.
Cette défaite a condamné Tottenham à une statistique historique peu enviable. Selon Opta, les Spurs n’ont désormais pas réussi à marquer tout en perdant leurs deux premiers matches d’une saison de championnat pour la première fois depuis 52 ans, rappelant un début de campagne catastrophique qui n’avait plus été vu depuis la saison 1974-75.
Marmoush manque le cadre alors que Tottenham peine à marquer
L’après-midi aurait pu être bien différente pour l’équipe de Roberto De Zerbi si elle avait su concrétiser ses occasions alors que le score était encore de parité. L’attaquant de Tottenham Omar Marmoush, qui faisait ses débuts en prêt en provenance de Manchester City, s’est procuré l’une des meilleures opportunités alors qu’il y avait 0-0, mais a inexplicablement dévissé sa reprise du pied à côté depuis l’entrée des six mètres malgré un marquage inexistant.
Malgré plus de 350 millions de livres sterling dépensés cet été pour remanier leur effectif après la campagne désastreuse de la saison dernière, au cours de laquelle ils ont évité de justesse la relégation lors de la dernière journée, Tottenham a connu un début de nouvel exercice très compliqué. L’équipe de De Zerbi a semblé totalement à court de rythme, dans la continuité d’une prestation terne lors de la première journée qui l’a vue s’incliner nettement 3-0 contre Brentford.
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Tonali vit de misérables retrouvailles contre son ancien club
Le récit marquant de la journée était centré sur Tonali, opposé à Newcastle pour la première fois depuis son transfert estival record de 100 M£ à Tottenham, après un passage de trois ans à Tyneside. Les retrouvailles ont tourné au cauchemar pour le meneur de jeu italien, copieusement hué par les supporters visiteurs à chacune de ses prises de balle.
Le parcage visiteur a manifestement pris plaisir à se moquer de son ancien idole lorsqu'il a été remplacé par Dominic Solanke alors que Newcastle menait tranquillement 2-0, ajoutant l'humiliation à une soirée à oublier pour le milieu de terrain.
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