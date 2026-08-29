Cette affiche a maintenu sa fière série ininterrompue de buts marqués à chaque rencontre de Premier League depuis la refonte de 1992, grâce à une ouverture du score brillante à la 62e minute. Recrue estivale à 52 M£, Nico Gonzalez a été l’étincelle pour ses débuts avec Newcastle, jouant un rôle clé dans la préparation du but inaugural après son arrivée en provenance de Manchester City.

Gonzalez a trouvé Amar Dedic, dont la déviation de la tête a trouvé Anthony Elanga dans l’espace. Dans la continuité de son but contre Liverpool le week-end précédent, l’international suédois s’est tranquillement créé de l’espace dans la surface, se défaisant avec élégance de son ancien coéquipier à Newcastle Sandro Tonali avant d’ajuster une frappe rasante précise.