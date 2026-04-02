Jadon Sancho va manquer une série de matchs décisifs contre Aston Villa après s'être blessé de manière inattendue lors d'un match amical

Aston Villa vient de subir un coup dur : selon The Athletic, Jadon Sancho devrait être absent pendant au moins deux à trois semaines en raison d’une blessure à l’épaule. L’international anglais, actuellement prêté à Villa par Manchester United, s’est blessé vendredi dernier lors d’un match amical contre Elche, après être tombé maladroitement suite à un duel avec Gonzalo Villar pour le ballon.

Sancho a quitté le terrain avant la mi-temps, utilisant son maillot comme une écharpe de fortune pour maintenir son épaule, ce qui a immédiatement suscité des inquiétudes quant à sa disponibilité pour la fin de la saison. Cette blessure l'écarte des deux matches aller et retour des quarts de finale de l'Europa League contre Bologne, ainsi que du déplacement à Nottingham Forest le 12 avril, qui se déroule entre ces deux rencontres européennes.