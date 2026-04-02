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Jadon Sancho va manquer une série de matchs décisifs contre Aston Villa après s'être blessé de manière inattendue lors d'un match amical
Sancho sur la touche après un accident lors d'un match amical
Aston Villa vient de subir un coup dur : selon The Athletic, Jadon Sancho devrait être absent pendant au moins deux à trois semaines en raison d’une blessure à l’épaule. L’international anglais, actuellement prêté à Villa par Manchester United, s’est blessé vendredi dernier lors d’un match amical contre Elche, après être tombé maladroitement suite à un duel avec Gonzalo Villar pour le ballon.
Sancho a quitté le terrain avant la mi-temps, utilisant son maillot comme une écharpe de fortune pour maintenir son épaule, ce qui a immédiatement suscité des inquiétudes quant à sa disponibilité pour la fin de la saison. Cette blessure l'écarte des deux matches aller et retour des quarts de finale de l'Europa League contre Bologne, ainsi que du déplacement à Nottingham Forest le 12 avril, qui se déroule entre ces deux rencontres européennes.
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De bonnes nouvelles après les premiers examens d'imagerie
Les examens ont depuis révélé que le joueur de 26 ans ne s'était pas luxé l'épaule droite, mais qu'il souffrait d'un problème articulaire au niveau de l'épaule. On craignait initialement qu'il soit absent pendant environ six à huit semaines, mais il ne devrait pas manquer plus de trois semaines. Aucune date précise n'a encore été fixée pour son retour, et son état continuera d'être surveillé quotidiennement. Sancho ne reprendra l'entraînement que lorsqu'il ne ressentira plus aucune douleur à l'épaule.
Conséquences sur les ambitions européennes et nationales de Villa
Le moment où cette blessure survient est particulièrement frustrant, compte tenu des récentes contributions de l'ailier à l'équipe. Il s'était rendu en Espagne après avoir délivré deux passes décisives consécutives contre Lille et West Ham United.
Villa devra trouver le moyen de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa sans Sancho, et Emery espère qu'il reviendra rapidement. L'équipe est également en lice pour se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, occupant la quatrième place du classement de la Premier League après 31 matchs.
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Incertitude quant à l'avenir à long terme
Depuis son arrivée en prêt pour toute la saison l'été dernier – Aston Villa aurait pris en charge 160 000 £ de son salaire hebdomadaire –, Sancho a disputé 31 matches toutes compétitions confondues, marquant un but et délivrant trois passes décisives. Il deviendra toutefois libre de tout contrat à la fin de la saison, et les Villans ne devraient pas le recruter en raison de ses exigences salariales élevées.
Il ne manquera toutefois pas de prétendants lorsque son contrat avec Man Utd expirera cet été, le Borussia Dortmund étant apparemment désireux de recruter l'ailier pour la troisième fois. Pour l'instant, l'accent reste mis sur son rétablissement et sur la nécessité de s'assurer qu'il puisse jouer un rôle dans la tentative de Villa de terminer parmi les quatre premiers et de remporter un titre européen.