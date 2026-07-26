Jadon Sancho se voit proposer un transfert gratuit par Al-Rayyan, après son départ de Manchester United

Selon Foot Mercato, l'ancien attaquant de Manchester United, Sancho, suscite l'intérêt du club qatari d'Al-Rayyan alors qu'il cherche un nouveau point de chute.

Le joueur de 26 ans est officiellement libre de tout contrat depuis l’expiration de son bail à Old Trafford, et le club du Moyen-Orient entend profiter de cette opportunité pour renforcer son attaque.

Le club a transmis une proposition contractuelle à l’ancien attaquant de Manchester United afin de l’attirer dans le championnat qatari. Les Lions, l’un des clubs les plus prestigieux de la région, estiment que l’ex-star du Borussia Dortmund pourrait incarner leur projet sportif.











