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Jadon Sancho se voit proposer un transfert gratuit par Al-Rayyan, après son départ de Manchester United
Les cadors du football qatari s’intéressent de près à une star anglaise.
Selon Foot Mercato, l'ancien attaquant de Manchester United, Sancho, suscite l'intérêt du club qatari d'Al-Rayyan alors qu'il cherche un nouveau point de chute.
Le joueur de 26 ans est officiellement libre de tout contrat depuis l’expiration de son bail à Old Trafford, et le club du Moyen-Orient entend profiter de cette opportunité pour renforcer son attaque.
Le club a transmis une proposition contractuelle à l’ancien attaquant de Manchester United afin de l’attirer dans le championnat qatari. Les Lions, l’un des clubs les plus prestigieux de la région, estiment que l’ex-star du Borussia Dortmund pourrait incarner leur projet sportif.
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Une période difficile à Manchester United
Recruté par Manchester United pour 73 millions de livres sterling à l’été 2021, Sancho n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire incontournable sous les différents entraîneurs.
Ses relations avec le club se sont progressivement détériorées, et il a finalement été prêté au Borussia Dortmund, à Chelsea puis à Aston Villa. Malgré un talent indéniable, l’ailier londonien a peiné à s’adapter aux exigences tactiques de la Premier League.
Un rôle mineur à Villa
Lors de l’exercice 2025-2026, Sancho a été prêté à Aston Villa, où il a joué un rôle secondaire durant une saison historique pour le club des Midlands. Bien qu’il ait contribué à la conquête du trophée de la Ligue Europa par l’équipe d’Unai Emery, il n’était pas un titulaire régulier, n’étant aligné d’entrée que lors de 18 de ses 39 apparitions toutes compétitions confondues.
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Conflits d’intérêts et perspectives d’avenir
L'offre d'Al-Rayyan intervient alors que Sancho est également pressenti pour un retour sentimental en Allemagne. Le Borussia Dortmund serait depuis longtemps intéressé par le retour définitif de son ancien héros, lui offrant potentiellement une nouvelle opportunité dans un championnat qu'il connaît bien et où il a déjà brillé.
En rejoignant la Qatar Stars League, Sancho viendrait renforcer le contingent de stars européennes confirmées qui optent pour un nouveau défi dans le Golfe. Pour Al-Rayyan, l’arrivée d’un joueur de son calibre constituerait une déclaration d’intention forte dans sa quête de domination sur la scène nationale.
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