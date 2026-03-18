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Jadon Sancho s'apprêterait-il à faire un retour sensationnel en Bundesliga ?! Le Borussia Dortmund serait sur le point de réaliser un coup de maître en récupérant son ancien ailier
Dortmund prépare une troisième réunion
Dortmund prévoit de faire revenir Sancho cet été, lorsqu'il deviendra libre de tout contrat. Actuellement prêté à Aston Villa, l'ailier de 26 ans est en train de mettre un terme à son aventure à Manchester United. Sancho, qui avait fait l'objet d'un transfert très médiatisé de 73 millions de livres sterling (85 millions d'euros / 97 millions de dollars) à Old Trafford en 2021, a eu du mal à retrouver le niveau qui faisait de lui l'un des attaquants les plus redoutés d'Europe. Son troisième passage au Signal Iduna Park ferait suite à son éclosion entre 2017 et 2021 et à un bref retour en prêt, couronné de succès, lors de la seconde moitié de la saison 2023-2024. Les dirigeants de Dortmund estiment pouvoir aider l'international anglais à retrouver son meilleur niveau.
Kehl dirige les actions de sensibilisation en interne
Selon un article du Times, le directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl, serait le principal promoteur du retour de Sancho. Alors que l’entraîneur Niko Kovac s’était initialement éloigné du recours aux ailiers traditionnels, il aurait donné son feu vert à cette initiative après avoir revu sa philosophie tactique. En interne, le club considère ce transfert comme un pari à fort potentiel ; cependant, les conditions financières constituent un obstacle de taille. Sancho gagne actuellement environ 15 millions de livres sterling par an à Manchester, un montant que Dortmund ne peut égaler. Pour faciliter ce transfert, le club a décidé de laisser expirer les contrats de plusieurs joueurs expérimentés, libérant ainsi près de 21 millions de livres sterling dans le budget salarial annuel.
Du « rêve » au « bouc émissaire »
Le parcours de Sancho depuis son départ en 2021 a été semé d'embûches, passant d'un « rêve devenu réalité » – selon ses propres termes – à Manchester United à une brouille publique avec l'entraîneur Erik ten Hag. Le Néerlandais avait notamment écarté Sancho en 2023, invoquant ses performances à l'entraînement, ce qui avait conduit l'ailier à affirmer, dans un message supprimé sur les réseaux sociaux, qu'il servait de « bouc émissaire ». Les transferts qui ont suivi ne lui ont pas permis de trouver un port d'attache ; Chelsea a même déclenché une clause de sortie de 5 millions de livres sterling pour éviter une obligation d'achat définitif à l'issue de son prêt. Avec 53 buts en 158 matchs lors de ses précédents passages en Allemagne, un retour en Rhénanie-du-Nord-Westphalie représente sa meilleure chance de retrouver une certaine stabilité.
La relance dépend des salaires
La réussite de ce transfert dépend entièrement de la volonté de Sancho d'accepter une baisse de salaire significative afin de participer à la reconstruction de Dortmund. Alors que l'intérêt de la Premier League s'est estompé après une série de seulement 14 buts en 121 matches de championnat sur cinq saisons, le BVB offre l'attrait de la Ligue des champions et une place de titulaire garantie. Sancho doit terminer les dernières semaines de son prêt à Villa Park avant de prendre une décision cruciale pour sa carrière en juin. S'attacher les services de Sancho lors d'un transfert gratuit serait un coup de maître pour Dortmund, qui pourrait ainsi le réunir avec une équipe visant à dominer le championnat national la saison suivante.
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