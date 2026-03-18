Jadon Sancho s'apprêterait-il à faire un retour sensationnel en Bundesliga ?! Le Borussia Dortmund serait sur le point de réaliser un coup de maître en récupérant son ancien ailier

Le parcours de Sancho depuis son départ en 2021 a été semé d'embûches, passant d'un « rêve devenu réalité » – selon ses propres termes – à Manchester United à une brouille publique avec l'entraîneur Erik ten Hag. Le Néerlandais avait notamment écarté Sancho en 2023, invoquant ses performances à l'entraînement, ce qui avait conduit l'ailier à affirmer, dans un message supprimé sur les réseaux sociaux, qu'il servait de « bouc émissaire ». Les transferts qui ont suivi ne lui ont pas permis de trouver un port d'attache ; Chelsea a même déclenché une clause de sortie de 5 millions de livres sterling pour éviter une obligation d'achat définitif à l'issue de son prêt. Avec 53 buts en 158 matchs lors de ses précédents passages en Allemagne, un retour en Rhénanie-du-Nord-Westphalie représente sa meilleure chance de retrouver une certaine stabilité.