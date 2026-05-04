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Jadon Sancho qualifié de « recrue la plus décevante de l'histoire de Manchester United » : Louis Saha accuse l'ailier de 73 millions de livres sterling de gâcher son potentiel
Le bilan désastreux de Sancho à Manchester United
Les attentes étaient grandes lorsque Manchester United a recruté Sancho, en provenance du Borussia Dortmund, pour 73 millions de livres sterling en 2021. L’international anglais, alors considéré comme l’un des attaquants les plus prolifiques du continent, n’a toutefois pas réussi à confirmer ce niveau de performance en Premier League. En 83 apparitions sous le maillot mancunien, il n’a inscrit que 12 buts et a traversé une période tumultueuse, marquée par un différend public avec l’ancien entraîneur Erik ten Hag, puis par plusieurs prêts : un retour à Dortmund, suivi de séjours à Chelsea et à Aston Villa.
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Saha s’interroge sur le potentiel inexploité de Sancho
Dans un entretien accordé à BetVictor, Saha a pointé du doigt l’apport décevant de l’ailier, pourtant arrivé avec un solide palmarès en Bundesliga. L’ancien attaquant de Manchester United a également reconnu qu’il peinait encore à expliquer pourquoi ce transfert n’avait pas fonctionné, ni pour le joueur ni pour le club.
« Je pense que Jadon Sancho est la recrue la plus décevante de l’histoire de Manchester United, a expliqué Saha. Son niveau au Borussia Dortmund laissait présager un immense talent, donc son manque d’impact reste un mystère. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé, mais il n’a pas atteint son meilleur niveau et je pense qu’il a besoin d’un nouveau départ, tout comme Marcus Rashford. »
Sancho, l'une des erreurs de recrutement coûteuses de Manchester United
Les difficultés actuelles de Sancho surviennent alors que Manchester United a dépensé sans compter pour tenter de retrouver le sommet du football anglais. Pourtant, Saha estime que l’ailier gaspille son immense talent.
« J’ai eu l’immense privilège d’être footballeur, mais j’ai été souvent blessé et j’aurais aimé pouvoir disputer autant de matchs que Sancho à son âge et avec son talent. J’aurais vraiment aimé le voir s’épanouir à Old Trafford, car il est capable de tout. Il peut faire des choses incroyables, et c’est donc dommage de voir tous ces matchs gâchés. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Sancho ?
Âgé de 26 ans, le joueur est actuellement prêté à Aston Villa, où il n’a pas réussi à convaincre, avec un seul but marqué en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Son contrat avec United arrivant à échéance cet été, les Red Devils devraient se séparer de Sancho, qui sera libre de tout engagement. Alors que Villa est toujours en course pour une place en Ligue des champions la saison prochaine et vise la finale de la Ligue Europa, l’attaquant espère obtenir du temps de jeu lors des dernières journées afin d’attirer l’attention des clubs intéressés sur le marché des transferts.