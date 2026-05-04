Dans un entretien accordé à BetVictor, Saha a pointé du doigt l’apport décevant de l’ailier, pourtant arrivé avec un solide palmarès en Bundesliga. L’ancien attaquant de Manchester United a également reconnu qu’il peinait encore à expliquer pourquoi ce transfert n’avait pas fonctionné, ni pour le joueur ni pour le club.

« Je pense que Jadon Sancho est la recrue la plus décevante de l’histoire de Manchester United, a expliqué Saha. Son niveau au Borussia Dortmund laissait présager un immense talent, donc son manque d’impact reste un mystère. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé, mais il n’a pas atteint son meilleur niveau et je pense qu’il a besoin d’un nouveau départ, tout comme Marcus Rashford. »