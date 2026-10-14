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Jadon Sancho à Getafe ? Le club de Liga prépare une offensive ambitieuse pour attirer le joueur libre
Une équipe espagnole vise un recrutement ambitieux parmi les joueurs libres
Le monde du football reste attentif à la prochaine destination de Sancho après la fin officielle de son passage à Old Trafford. Selon DAZN, cité par Mundo Deportivo, Getafe s’est imposé comme l’un des principaux prétendants pour recruter l’attaquant de 26 ans. Le club de la région de Madrid souhaite renforcer son secteur offensif et voit dans l’ancien joueur du Borussia Dortmund une recrue de premier plan susceptible de transformer son attaque lors de la seconde moitié de la saison.
L’entraîneur de Getafe, Jose Bordalas, apprécierait particulièrement les qualités techniques de l’ailier et estime qu’il peut retrouver le niveau qui avait fait de lui l’un des joueurs les plus chers du monde. Le club cherche activement une formule qui lui permettrait de s’attacher ses services sans compromettre sa stabilité financière à long terme.
- AFP
Des obstacles financiers empêchent la conclusion d’un éventuel accord
Malgré leur intérêt réciproque, un écart financier important sépare les deux parties et pourrait faire échouer les négociations. Selon certaines informations, Sancho réclamerait un salaire d’environ quatre millions d’euros, un montant que Getafe juge actuellement impossible à assumer compte tenu de ses contraintes budgétaires. Le club espagnol dispose de moyens bien plus limités que les géants de la Premier League, et une telle rémunération bouleverserait sa grille salariale.
Les négociations devraient se poursuivre tandis que le club cherche une solution pour rapprocher son offre des exigences du joueur. Celle-ci pourrait prendre la forme de primes liées aux performances ou d’un accord de plus courte durée convenant aux deux parties. Pour l’heure, l’obstacle financier reste toutefois la principale menace pour ce transfert. Getafe espère que l’envie de Sancho de retrouver les terrains l’amènera à faire des concessions sur ses conditions salariales afin de faciliter son arrivée.
Refus récents et déclin de carrière
La recherche d’un nouveau club a conduit les représentants de Sancho à explorer différents marchés, y compris des destinations européennes moins traditionnelles. Selon plusieurs informations, l’ailier aurait récemment été proposé à Krasnodar, champion de Russie, mais le club a finalement décidé de ne pas recruter le joueur libre. La chute est brutale pour un joueur dont le transfert de Dortmund à Manchester United avait coûté la somme vertigineuse de 85 millions d’euros il y a seulement quelques années.
Son passage à Manchester a été marqué par des problèmes disciplinaires et un manque de temps de jeu régulier, qui ont débouché sur un conflit public avec la direction. L’absence d’offres concrètes de la part de clubs de premier plan disputant la Ligue des champions montre à quel point sa cote a baissé depuis ses meilleures années en Bundesliga.
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Limites d’inscription et prochains matches
Si un accord finit par être conclu, les supporters de Getafe devront patienter avant de voir leur éventuelle nouvelle recrue évoluer sur la scène européenne. Le club doit affronter le géant néerlandais Ajax en Ligue Conférence de l’UEFA le 17 décembre, mais Sancho ne serait pas autorisé à disputer cette rencontre. La date limite d’inscription pour la phase actuelle de la compétition est déjà passée, ce qui signifie que les nouvelles recrues devront attendre les phases à élimination directe pour figurer sur la liste des joueurs. L’international anglais aux 23 sélections devrait donc se limiter aux matches de championnat dans l’immédiat, le temps de retrouver le rythme de la compétition. Getafe occupe actuellement le milieu du classement de la Liga et voit en Sancho la pièce manquante pour terminer dans la première moitié du tableau.
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