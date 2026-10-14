Le monde du football reste attentif à la prochaine destination de Sancho après la fin officielle de son passage à Old Trafford. Selon DAZN, cité par Mundo Deportivo, Getafe s’est imposé comme l’un des principaux prétendants pour recruter l’attaquant de 26 ans. Le club de la région de Madrid souhaite renforcer son secteur offensif et voit dans l’ancien joueur du Borussia Dortmund une recrue de premier plan susceptible de transformer son attaque lors de la seconde moitié de la saison.

L’entraîneur de Getafe, Jose Bordalas, apprécierait particulièrement les qualités techniques de l’ailier et estime qu’il peut retrouver le niveau qui avait fait de lui l’un des joueurs les plus chers du monde. Le club cherche activement une formule qui lui permettrait de s’attacher ses services sans compromettre sa stabilité financière à long terme.