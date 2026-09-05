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Jacob Ramsey arrache un point spectaculaire à Newcastle contre Bournemouth, tandis que Matthias Jaissle admet des sentiments partagés sur ce retour
Newcastle renverse Bournemouth en fin de match
Newcastle a été complètement dominé dans les premières minutes. Bournemouth a remporté la bataille du milieu de terrain, en grande partie grâce à l’excellente performance d’Alex Scott.
Les visiteurs ont pris deux buts d’avance à la 35e minute. Marcus Tavernier a marqué à bout portant après un contre favorable, puis, peu après, Scott a vu son centre finir au fond des filets après avoir touché la jambe de Malick Thiaw, auteur d’un malheureux but contre son camp.
Cependant, Harvey Barnes a immédiatement réduit l’écart pour les locaux d’une superbe frappe enroulée, seulement 25 secondes après la remise en jeu suivant le deuxième but, permettant à Newcastle de rester dans le match avant la pause.
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Jacob Ramsey arrache un point pour Jaissle
Malgré ce sursis, Newcastle a continué à éprouver des difficultés à se créer des occasions franches. Jaissle s'est tourné vers son banc en faisant entrer le débutant à 51 millions de livres sterling Matias Fernandez-Pardo, afin d'injecter un peu d'énergie dans l'attaque.
Ce changement s'est avéré capital, mais c'est finalement Ramsey qui a inscrit l'égalisation cruciale. À la 88e minute, le ballon a traîné dans la surface de réparation, et Ramsey l'a chipé au bout du pied de Fernandez-Pardo avant de l'envoyer au fond des filets. Ce but tardif a marqué la quatrième fois cette saison qu'un remplaçant a marqué pour Jaissle, soulignant la profondeur et l'impact des options présentes sur son banc alors que Newcastle cherchait un résultat.
Jaissle évoque des sentiments mitigés après le match nul
Après le match nul 2-2, Jaissle a partagé son ressenti sur cette rencontre à rebondissements avec TNT Sports, en déclarant : « Sentiments mitigés. Heureux de voir cet état d’esprit, cette conviction que les gars ont montrés jusqu’au bout, avec le public. J’ai senti l’énergie et j’ai senti que si nous avions eu cinq ou dix minutes de plus, nous aurions pu gagner ce match. Mais la première mi-temps n’était pas celle attendue. C’est quelque chose que nous devons améliorer. Cela fait partie du parcours. Nous savions que Bournemouth allait tout donner, ils affichent toujours une grande intensité et si vous ne rivalisez pas avec cela, vous vous mettez en difficulté. Nous avons eu du mal avec ça en première mi-temps, mais les gars ont montré la bonne réaction. »
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Quelle suite pour Newcastle ?
Ce résultat laisse Newcastle à la huitième place du classement de Premier League avec cinq points, tandis que Bournemouth se retrouve en 14e position avec deux points. Newcastle a conservé son invincibilité en ce début de saison et cherchera à s’appuyer sur cette prestation pleine de caractère en seconde période lorsqu’il affrontera Millwall en Coupe de la Ligue, avant de se tourner vers un match de championnat contre Leeds United.
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