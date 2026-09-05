Newcastle a été complètement dominé dans les premières minutes. Bournemouth a remporté la bataille du milieu de terrain, en grande partie grâce à l’excellente performance d’Alex Scott.

Les visiteurs ont pris deux buts d’avance à la 35e minute. Marcus Tavernier a marqué à bout portant après un contre favorable, puis, peu après, Scott a vu son centre finir au fond des filets après avoir touché la jambe de Malick Thiaw, auteur d’un malheureux but contre son camp.

Cependant, Harvey Barnes a immédiatement réduit l’écart pour les locaux d’une superbe frappe enroulée, seulement 25 secondes après la remise en jeu suivant le deuxième but, permettant à Newcastle de rester dans le match avant la pause.