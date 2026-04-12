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Jack Wilshere mène Luton Town à la victoire dans le Vertu Trophy : l'ancienne star d'Arsenal remporte son premier titre dès sa première saison en tant qu'entraîneur principal
Un succès tangible pour Wilshere
Wilshere a remporté son premier trophée en tant qu’entraîneur en conduisant son équipe à une victoire 3-1 lors de la finale face à Stockport dimanche. Menés dès l’entame par un but précoce d’Adama Sidibeh, les Hatters ont fait preuve d’une grande résilience. Emiliano Lawrence a d’abord égalisé, avant que Nahki Wells ne scelle le succès par un doublé. Ce triomphe fait de Wilshere l’un des plus jeunes entraîneurs sacrés dans le championnat anglais. De leur côté, les Hatters de Stockport restent maudits : ils ont désormais disputé trois finales sans jamais goûter à la victoire.
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Un hommage émouvant et une véritable leçon de tactique
La rencontre a été marquée par un moment particulièrement émouvant à la 13e minute, lorsque tout le stade s'est uni pour rendre hommage à Noah Campbell, un supporter de 13 ans décédé tragiquement il y a neuf jours. Cet hommage poignant a semblé donner un nouvel élan à l'équipe de Luton. Réputé pour ses qualités techniques, Wilshere a insufflé à Luton un courage dans la possession du ballon, associé à un pressing haut très intense. La sortie sur blessure de Joseph Olowu en début de seconde période, suivie du repli défensif du meilleur buteur Kyle Wootton, a offert aux Hatters le contrôle du tempo. Ils ont alors fait preuve de l’efficacité requise pour braver les exigences d’une rencontre à élimination directe et gérer une pression considérable.
Passer du terrain au banc de touche
Nombreux sont les supporters qui ont suivi avec attention la transition de Wilshere du terrain vers le banc d’entraîneur, après que des blessures aient prématurément interrompu une carrière pourtant prometteuse. Après avoir brillé au sein du centre de formation d’Arsenal, son passage à un poste senior a été perçu comme un risque calculé pour le club et pour lui-même, même si l’ancien international a peaufiné son expérience en tant qu’entraîneur par intérim à Norwich en fin de saison dernière. Sa première année à Luton s’est avérée complexe, mais avoir offert à Luton son premier Trophée EFL depuis 2009 constitue un atout non négligeable alors que le club aborde la phase décisive du championnat en cours.
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Quelle sera la suite pour le club et l'entraîneur ?
Si ce trophée redonne un coup de fouet bienvenu, la constance en League One demeure l’objectif principal de Luton. Actuellement dixièmes avec 61 points en 41 matchs, les Hatters sont à six longueurs des places de barrages. Wilshere visera donc une nouvelle victoire mercredi, lors de la réception de Northampton Town.