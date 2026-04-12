Jack Wilshere mène Luton Town à la victoire dans le Vertu Trophy : l'ancienne star d'Arsenal remporte son premier titre dès sa première saison en tant qu'entraîneur principal

La rencontre a été marquée par un moment particulièrement émouvant à la 13e minute, lorsque tout le stade s'est uni pour rendre hommage à Noah Campbell, un supporter de 13 ans décédé tragiquement il y a neuf jours. Cet hommage poignant a semblé donner un nouvel élan à l'équipe de Luton. Réputé pour ses qualités techniques, Wilshere a insufflé à Luton un courage dans la possession du ballon, associé à un pressing haut très intense. La sortie sur blessure de Joseph Olowu en début de seconde période, suivie du repli défensif du meilleur buteur Kyle Wootton, a offert aux Hatters le contrôle du tempo. Ils ont alors fait preuve de l’efficacité requise pour braver les exigences d’une rencontre à élimination directe et gérer une pression considérable.