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Jack Grealish se voit offrir une porte de sortie surprise de Manchester City, alors qu’un géant européen prépare une audacieuse offensive sur le marché des transferts
L’Atlético vise l’ailier de Manchester City
Selon The Sun, l’Atlético, cador de la Liga, envisage un transfert surprise pour recruter l’ailier de City Grealish lors de ce mercato estival. Le joueur de 30 ans a passé la saison 2025–26 en prêt à Everton, inscrivant deux buts et délivrant six passes décisives avant de se fracturer le pied en janvier.
Les dirigeants de l’Atleti apprécient l’activité de Grealish, avec et sans ballon, et estiment qu’il correspond bien au système tactique de l’entraîneur Diego Simeone.
- NurPhoto
Grealish et Maresca évoquent les spéculations
Les spéculations autour du départ de Grealish se sont intensifiées après qu'il a été écarté de la tournée de pré-saison de Manchester City en Asie, même si le joueur a rapidement réfuté sur les réseaux sociaux les affirmations selon lesquelles il avait été mis de côté.
Écrivant sur son compte personnel, Grealish a expliqué la raison de son absence : « Juste pour vous faire savoir que je me remets encore d'une blessure, donc je ne m'entraîne pas encore. Je n'ai pas été “écarté”, alors arrêtez de raconter des conneries, merci. »
Dans le même temps, le nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a réaffirmé sa bonne relation avec le joueur : « Pour le moment, il est ici. C'est un joueur de Manchester City. J'ai toujours dit la même chose. Dans n'importe quel club que je rejoins, j'aime savoir s'il y a des joueurs qui appartiennent au club.
« C'est mon devoir d'essayer de les entraîner. Jack est ici. J'ai une bonne relation avec Jack depuis mon départ. Nous restons aussi en contact, et la raison, c'est qu'il a un grand cœur et que c'est quelqu'un de très bien. Voilà pourquoi, et ensuite nous verrons ce qui se passera. »
Une option de retour en Ligue des champions se profile
Un transfert à Madrid ramènerait Grealish sur la scène de la Ligue des champions avec l’Atletico, qui a terminé quatrième de Liga la saison dernière et atteint les demi-finales de la compétition européenne. S’il venait à poser ses valises au Metropolitano, Grealish ferait face à une forte concurrence sur les ailes avec notamment Lee Kang-in, Alex Baena, Thiago Almada et Ademola Lookman. Si un transfert en Espagne ne se concrétise pas, d’autres informations indiquent qu’Everton et Aston Villa restent attentifs à la situation du joueur.
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Une décision sur le transfert estival se profile à l’horizon
Il reste 12 mois de contrat à Grealish avec City et il devra accepter une baisse de salaire significative s’il choisit de renoncer à son salaire de 300 000 £ par semaine. Se remettre de sa blessure au pied reste sa priorité absolue avant de décider de son nouveau club avant la date limite du mercato estival. Régler son avenir à long terme devrait être une priorité majeure pour la direction de City avant le début de la prochaine saison nationale.
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