Les spéculations autour du départ de Grealish se sont intensifiées après qu'il a été écarté de la tournée de pré-saison de Manchester City en Asie, même si le joueur a rapidement réfuté sur les réseaux sociaux les affirmations selon lesquelles il avait été mis de côté.

Écrivant sur son compte personnel, Grealish a expliqué la raison de son absence : « Juste pour vous faire savoir que je me remets encore d'une blessure, donc je ne m'entraîne pas encore. Je n'ai pas été “écarté”, alors arrêtez de raconter des conneries, merci. »

Dans le même temps, le nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a réaffirmé sa bonne relation avec le joueur : « Pour le moment, il est ici. C'est un joueur de Manchester City. J'ai toujours dit la même chose. Dans n'importe quel club que je rejoins, j'aime savoir s'il y a des joueurs qui appartiennent au club.

« C'est mon devoir d'essayer de les entraîner. Jack est ici. J'ai une bonne relation avec Jack depuis mon départ. Nous restons aussi en contact, et la raison, c'est qu'il a un grand cœur et que c'est quelqu'un de très bien. Voilà pourquoi, et ensuite nous verrons ce qui se passera. »