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Jack Grealish restera-t-il à Everton lorsqu’il deviendra agent libre ? Décision « intéressante » pour l’attaquant appartenant à Manchester City, alors qu’il cherche à se débarrasser de la « rouille » sur le Merseyside
L’homme à 100 M£, Grealish, laisse filer son contrat à City
C’est parce que sa saison 2025-2026 a été brutalement interrompue lorsqu’il a subi une blessure au pied contre son ancien club d’Aston Villa, qui a finalement nécessité une opération. Il a brièvement fait son retour à l’Etihad Stadium, mais il n’a pas bénéficié d’une ardoise totalement vierge sous les ordres du nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca.
Dans ce contexte, un joueur qui a battu le record du transfert le plus cher de l’histoire du football britannique en 2021 en rejoignant Manchester pour 100 millions de livres sterling (132 M$) se retrouve à entrer dans les 12 derniers mois d’un contrat lucratif.
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Everton accorde plus de liberté à la star de l’Angleterre
Cet accord ira à son terme sous les couleurs d’Everton, et David Moyes est ravi de retrouver à sa disposition ce talentueux joueur de 31 ans. Une étincelle s’était rallumée chez Grealish avant sa blessure malvenue la saison dernière, avec le sourire qui était revenu sur son visage.
Il est devenu vainqueur du triplé avec City, remportant la Premier League et la Ligue des champions, mais il était largement considéré comme ayant été bridé par Pep Guardiola, ses instincts créatifs ayant été étouffés par des consignes de conservation du ballon.
Une plus grande liberté lui est offerte au Hill Dickinson Stadium, Everton étant prêt à lâcher la bride à l’ailier aux 39 sélections. Si la saison 2026-2027 se déroule comme prévu, alors un contrat définitif pourrait être négocié à un moment donné.
Grealish restera-t-il à Everton au-delà de l’été 2027 ?
Interrogé sur le fait de savoir s’il voit Grealish rester un moment, l’ancien défenseur d’Everton Stubbs, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Gambler Media, a déclaré à GOAL : « Je pense que c’est un cas intéressant, honnêtement.
« Je trouvais que lorsqu’il est arrivé l’an dernier, il était excellent. Il était vraiment très bon. En début de saison, il était au-dessus de tout le monde en termes de qualité. Et puis, évidemment, il a eu sa blessure au pied et cela a affecté Everton.
« Je pense que cet été a toujours été l’un de ces cas où Everton était très à l’aise avec la situation. Je pense qu’ils étaient très à l’aise au point d’être contents de faire de cela un ajout très tardif, parce que je pense qu’ils parlaient à City, je pense qu’ils parlaient à Jack et cela convenait à Everton de ne pas lui payer deux mois de salaire alors qu’ils pouvaient l’obtenir tout à la fin du mercato.
« Donc Jack est revenu et je pense que, si quoi que ce soit, il était probablement un peu en retard par rapport à ce que David aurait voulu en raison de son manque de minutes avec Man City pendant la présaison. Et puis il a commencé à jouer lors du dernier match ou des deux derniers.
« Si je suis honnête, parce que j’adore Jack, il a semblé un peu rouillé. Je pense qu’il cherche encore son rythme de match. Mais je pense que cette pause lui aura fait le plus grand bien. Et je m’attends, après la trêve internationale, à ce qu’on voie de plus en plus Jack Grealish. »
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Grealish a encore beaucoup à offrir après les discussions autour de la MLS et de l’Arabie saoudite
Grealish a disputé quatre matches avec Everton depuis son retour au club. Il attend toujours son premier but de la saison 2026-2027, après avoir inscrit deux réalisations en 22 matches la saison dernière.
À un moment, il a été question pour le natif des West Midlands de quitter complètement le football anglais, au milieu de liens avec des équipes de MLS et de la Saudi Pro League, mais il a clairement encore beaucoup à offrir et Everton espérera être celui qui en profitera au cours des prochaines semaines, des prochains mois et potentiellement des prochaines années.
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