Interrogé sur le fait de savoir s’il voit Grealish rester un moment, l’ancien défenseur d’Everton Stubbs, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Gambler Media, a déclaré à GOAL : « Je pense que c’est un cas intéressant, honnêtement.

« Je trouvais que lorsqu’il est arrivé l’an dernier, il était excellent. Il était vraiment très bon. En début de saison, il était au-dessus de tout le monde en termes de qualité. Et puis, évidemment, il a eu sa blessure au pied et cela a affecté Everton.

« Je pense que cet été a toujours été l’un de ces cas où Everton était très à l’aise avec la situation. Je pense qu’ils étaient très à l’aise au point d’être contents de faire de cela un ajout très tardif, parce que je pense qu’ils parlaient à City, je pense qu’ils parlaient à Jack et cela convenait à Everton de ne pas lui payer deux mois de salaire alors qu’ils pouvaient l’obtenir tout à la fin du mercato.

« Donc Jack est revenu et je pense que, si quoi que ce soit, il était probablement un peu en retard par rapport à ce que David aurait voulu en raison de son manque de minutes avec Man City pendant la présaison. Et puis il a commencé à jouer lors du dernier match ou des deux derniers.

« Si je suis honnête, parce que j’adore Jack, il a semblé un peu rouillé. Je pense qu’il cherche encore son rythme de match. Mais je pense que cette pause lui aura fait le plus grand bien. Et je m’attends, après la trêve internationale, à ce qu’on voie de plus en plus Jack Grealish. »