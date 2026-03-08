Jack Grealish promet d'être « plus fort que jamais » alors que la star de l'Angleterre et d'Everton donne des nouvelles encourageantes sur son rétablissement après une opération au pied

Cette blessure a été un coup dur tant pour le joueur que pour le club, compte tenu de la forme impressionnante de Grealish au cours de la première moitié de la saison, au cours de laquelle il a inscrit deux buts et délivré six passes décisives en 20 apparitions en Premier League pour Everton. Revenant sur le moment où cette blessure est survenue, peu après son opération, Grealish a admis sa frustration, mais est resté concentré sur l'avenir, déclarant : « Je ne voulais pas que la saison se termine comme ça, mais c'est le football, je suis déçu.»

Il a poursuivi : « L'opération est terminée et je me concentre désormais entièrement sur mon rétablissement. Je suis certain que je reviendrai en meilleure forme, plus fort et meilleur qu'avant. Le soutien que j'ai reçu depuis mon arrivée dans ce club incroyable signifie énormément pour moi. Le personnel, mes coéquipiers et surtout les fans ont été formidables et j'adore représenter ce club. »