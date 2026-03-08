Getty Images Sport
Jack Grealish promet d'être « plus fort que jamais » alors que la star de l'Angleterre et d'Everton donne des nouvelles encourageantes sur son rétablissement après une opération au pied
Le chemin vers la guérison commence pour Grealish
Sur Instagram, afin d'informer ses followers de ses progrès, le jeune homme de 30 ans a publié une série d'images détaillant son mode de vie actuel, qui comprend l'utilisation d'un scooter pour genou et d'une botte de protection. Souhaitant rester positif face à l'adversité, il a écrit sur Instagram : « 4 semaines après l'opération, je travaille dur pour revenir plus fort et en meilleure forme que jamais. »
Un soutien massif pour la star des Toffees
Les photos partagées par le milieu de terrain ont donné aux fans un aperçu de son quotidien, allant des séances de rééducation en salle de sport et des visites au sauna à un cliché amusant de Grealish s'essayant au DJing. La publication a rapidement attiré l'attention du monde du football, avec notamment son coéquipier anglais James Maddison et ses anciens coéquipiers de Manchester City Nathan Ake et Oleksandr Zinchenko qui ont laissé des messages de soutien alors que Grealish entame son long chemin vers le retour à la pleine forme.
Dévasté par le coup qui a mis fin à la saison
Cette blessure a été un coup dur tant pour le joueur que pour le club, compte tenu de la forme impressionnante de Grealish au cours de la première moitié de la saison, au cours de laquelle il a inscrit deux buts et délivré six passes décisives en 20 apparitions en Premier League pour Everton. Revenant sur le moment où cette blessure est survenue, peu après son opération, Grealish a admis sa frustration, mais est resté concentré sur l'avenir, déclarant : « Je ne voulais pas que la saison se termine comme ça, mais c'est le football, je suis déçu.»
Il a poursuivi : « L'opération est terminée et je me concentre désormais entièrement sur mon rétablissement. Je suis certain que je reviendrai en meilleure forme, plus fort et meilleur qu'avant. Le soutien que j'ai reçu depuis mon arrivée dans ce club incroyable signifie énormément pour moi. Le personnel, mes coéquipiers et surtout les fans ont été formidables et j'adore représenter ce club. »
Quelle est la prochaine étape pour Grealish ?
Si sa priorité immédiate est de revenir sur le terrain, l'avenir à long terme de Grealish reste un sujet d'intérêt majeur à l'approche du mercato estival. Il doit retourner à Manchester City, où il lui reste un an de contrat, mais Everton disposerait d'une option pour transformer son transfert temporaire en transfert définitif pour un montant avoisinant les 50 millions de livres sterling.
Grealish n'aura très certainement pas l'occasion d'améliorer ses options de transfert en réalisant de bonnes performances lors de la Coupe du monde 2026, car le joueur prêté par City ne devrait pas être remis sur pied avant que Thomas Tuchel ne dévoile sa sélection définitive pour le tournoi à la fin du mois de mai.
