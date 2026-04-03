Jack Grealish est présenté comme la « recrue idéale » pour Wrexham cet été si Ryan Reynolds et Rob Mac réalisent leur rêve de jouer en Premier League

Barry estime que l'attention médiatique unique dont bénéficie le Racecourse Ground en fait une option séduisante pour les joueurs qui aiment être sous les feux de la rampe. Il considère Grealish comme le joyau de toute future campagne de recrutement.

S'adressant à BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes de football, Barry a déclaré : « Le lien avec Hollywood apporte un attrait supplémentaire au club ; les joueurs seront d'autant plus intéressés à venir y jouer. Je pense vraiment que ce serait une histoire incroyable s'ils parvenaient à monter en division supérieure, ce qui changerait le profil des joueurs qu'ils recherchent, mais c'est peut-être encore trop tôt pour eux. Jack Grealish est sans aucun doute la recrue hollywoodienne de Wrexham. S'ils parviennent à le recruter, ce serait la signature parfaite pour eux. »