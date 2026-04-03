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Jack Grealish est présenté comme la « recrue idéale » pour Wrexham cet été si Ryan Reynolds et Rob Mac réalisent leur rêve de jouer en Premier League
Grealish serait sur le point de rejoindre le nord du Pays de Galles
L'ascension de Wrexham sous la houlette de Reynolds et Rob Mac a fait de ce club du nord du Pays de Galles un phénomène mondial. Porté par le succès du documentaire « Welcome to Wrexham », le club est passé des difficultés de la National League à une véritable destination pour les talents ambitieux. Alors que les Red Dragons surmontent actuellement les obstacles du Championship, leur vision à long terme est d'atteindre la Premier League. Pour maintenir cette dynamique, les experts estiment que le club aura finalement besoin d'une figure de proue à la hauteur du faste et du glamour de ses propriétaires de premier plan.
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Barry recommande une star de City pour un rôle à Hollywood
Barry estime que l'attention médiatique unique dont bénéficie le Racecourse Ground en fait une option séduisante pour les joueurs qui aiment être sous les feux de la rampe. Il considère Grealish comme le joyau de toute future campagne de recrutement.
S'adressant à BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes de football, Barry a déclaré : « Le lien avec Hollywood apporte un attrait supplémentaire au club ; les joueurs seront d'autant plus intéressés à venir y jouer. Je pense vraiment que ce serait une histoire incroyable s'ils parvenaient à monter en division supérieure, ce qui changerait le profil des joueurs qu'ils recherchent, mais c'est peut-être encore trop tôt pour eux. Jack Grealish est sans aucun doute la recrue hollywoodienne de Wrexham. S'ils parviennent à le recruter, ce serait la signature parfaite pour eux. »
Évaluation de la faisabilité d'un méga-transfert
Grealish devrait quitter Manchester City de manière définitive cet été, à l'issue de son prêt à Everton. Le joueur de 30 ans a disputé 22 matches en première division avec les Toffees cette saison avant d'être écarté des terrains pour cause de blessure. Barry fait remarquer que l'environnement du nord du Pays de Galles pourrait séduire un joueur du calibre de Grealish si le club poursuit son ascension vers l'élite.
« Qui sait ce qui va se passer avec Jack », a ajouté Barry. « Son transfert à Everton n'était qu'un prêt. Je ne sais pas trop combien de temps il lui reste sur son contrat. Mais oui, qui sait où Jack veut jouer. S'il recherche le niveau d'attention qu'offre Wrexham, c'est peut-être une discussion à avoir. »
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Le rêve de Wrexham en Premier League
Pour qu'un projet d'une telle envergure puisse ne serait-ce qu'être envisagé, Wrexham devrait d'abord assurer sa montée pour rejoindre l'élite. Les dirigeants n'ont jamais caché leur volonté de mener le club en Premier League, et le recrutement de stars internationales confirmées constituerait une étape indispensable une fois qu'ils auront rejoint l'élite. L'équipe de Phil Parkinson occupe actuellement la septième place du classement du Championship avec 63 points en 39 matches, à six points du trio de tête. Elle visera la promotion en Premier League, soit directement en terminant parmi les deux premiers, soit via les barrages.