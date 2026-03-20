Jack Grealish à Wrexham ?! L'ailier a déclaré qu'un transfert en Championship serait une « belle histoire » après son départ de Manchester City, son maintien en Premier League étant « probablement hors de question »

Le marché pour Grealish au sein de l'élite anglaise se rétrécit, principalement en raison de la combinaison de son âge et de ses prétentions salariales. Bien que ses qualités techniques restent exceptionnelles, rares sont les clubs de Premier League, en dehors du « Big Six », qui peuvent se permettre l'ensemble des conditions requises pour le recruter, et les clubs de tête se tournent vers d'autres options.

S'exprimant sur BetVictor, Waddle a évalué la situation précaire de l'ailier : « Il a 30 ans maintenant, donc Jack Grealish va chercher un nouveau contrat ailleurs, j'en suis sûr, car Man City passe à autre chose. Ses jours à Man City, soyons honnêtes, sont comptés. Ils espèrent simplement que quelqu’un le reprendra. Pour s’en débarrasser, ils devront probablement le laisser partir libre de tout contrat, ou bien le céder à un prix très bas pour le retirer de la masse salariale.

« Il touche un salaire énorme. Est-il vraiment un joueur assez bon pour justifier un tel salaire ou un tel montant de transfert vers un autre club de Premier League ? Probablement pas. C'est une situation bizarre pour Jack Grealish. Il se dit sûrement : "Il me reste encore un an à City, je crois. Ils vont chercher à en tirer profit cet été. Ils accepteront peut-être une offre juste pour récupérer un peu d'argent, mais c'est surtout pour le retirer de la masse salariale, qui sera énorme s'il reste à Man City."