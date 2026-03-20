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Jack Grealish à Wrexham ?! L'ailier a déclaré qu'un transfert en Championship serait une « belle histoire » après son départ de Manchester City, son maintien en Premier League étant « probablement hors de question »
La fin du parcours à Manchester City
Le parcours couronné de succès de Grealish à l'Etihad Stadium semble toucher à sa fin. Bien qu'il ait été l'un des joueurs clés de la saison historique qui a vu City remporter le triplé, le joueur de 30 ans est de plus en plus considéré comme un élément de l'ancienne génération au sein d'un effectif que Pep Guardiola cherche à rajeunir en recrutant des talents offensifs plus jeunes et plus explosifs. L'international anglais a été prêté à Everton l'été dernier afin de gagner du temps de jeu, mais sa saison a pris fin après qu'il a dû subir une opération pour une fracture de stress au pied en février. Cette situation rendra évidemment difficile sa vente par City cet été, mais Waddle estime qu'il pourrait rejoindre un club de deuxième division s'il souhaite poursuivre sa carrière en Angleterre.
- AFP
Retour à la réalité pour le maintien en Premier League
Le marché pour Grealish au sein de l'élite anglaise se rétrécit, principalement en raison de la combinaison de son âge et de ses prétentions salariales. Bien que ses qualités techniques restent exceptionnelles, rares sont les clubs de Premier League, en dehors du « Big Six », qui peuvent se permettre l'ensemble des conditions requises pour le recruter, et les clubs de tête se tournent vers d'autres options.
S'exprimant sur BetVictor, Waddle a évalué la situation précaire de l'ailier : « Il a 30 ans maintenant, donc Jack Grealish va chercher un nouveau contrat ailleurs, j'en suis sûr, car Man City passe à autre chose. Ses jours à Man City, soyons honnêtes, sont comptés. Ils espèrent simplement que quelqu’un le reprendra. Pour s’en débarrasser, ils devront probablement le laisser partir libre de tout contrat, ou bien le céder à un prix très bas pour le retirer de la masse salariale.
« Il touche un salaire énorme. Est-il vraiment un joueur assez bon pour justifier un tel salaire ou un tel montant de transfert vers un autre club de Premier League ? Probablement pas. C'est une situation bizarre pour Jack Grealish. Il se dit sûrement : "Il me reste encore un an à City, je crois. Ils vont chercher à en tirer profit cet été. Ils accepteront peut-être une offre juste pour récupérer un peu d'argent, mais c'est surtout pour le retirer de la masse salariale, qui sera énorme s'il reste à Man City."
Le rêve de Wrexham et l'attrait d'Hollywood
Un transfert à Wrexham serait une opération audacieuse, d’autant plus que le « facteur Hollywood » en ferait une option riche en rebondissements. Sous la houlette de Ryan Reynolds et Rob Mac, les Red Dragons jouissent d’une notoriété mondiale à la hauteur de l’image de marque de Grealish en dehors du terrain, à condition que le club parvienne à surmonter les complexités du fair-play financier.
« Et si une équipe comme Wrexham était promue ? C'est le genre de joueur que Wrexham envisagerait, n'est-ce pas ? », a suggéré Waddle. « Mais je ne suis pas sûr qu'ils puissent se le permettre. Wrexham serait assez durement touché par l’entrée en vigueur du fair-play financier, compte tenu de l’affluence de son public et de ses revenus. Mais oui, ce serait une belle histoire. Jack doit se rendre à l’évidence que son passage à Man City est pratiquement terminé, et il doit trouver un club où il pourra prendre du plaisir à jouer au football pendant les deux ou trois prochaines années. »
- AFP
Et maintenant ?
Wrexham se bat actuellement pour une place en Premier League, avec pour objectif de décrocher une quatrième promotion consécutive dans la hiérarchie du football anglais. Le club occupe la septième place du classement du Championship avec 60 points en 38 matches, à huit points du trio de tête. Son prochain match l'opposera à Sheffield United. De son côté, Grealish poursuivra sa convalescence après sa blessure ; son retour est prévu en juin.
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