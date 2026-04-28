Jack Grealish a été défendu par son ancien coéquipier à Aston Villa, Gabby Agbonlahor, après la diffusion d’images le montrant endormi dans un bar sur le toit d’un immeuble à Manchester. Le joueur de 30 ans, actuellement en convalescence suite à une grave blessure au pied, a été photographié par The Sun, assoupi sur une chaise, semble-t-il au bar « Stories », après avoir passé l’après-midi avec des amis.

Invité sur les ondes de talkSPORT, l’ancien attaquant a aussitôt critiqué ceux qui ont diffusé ces clichés du joueur prêté par Manchester City : « Ma première pensée a été : ça m’est déjà arrivé, et ça montre juste le genre de personnes qui traînent là-bas, qui prennent des photos et ce qu’elles en font. Ça m’est arrivé plusieurs fois et on se dit juste : “Allez. Vous n’avez rien de mieux à faire dans votre vie ? »