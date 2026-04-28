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Jack Grealish a reçu le soutien d’une légende d’Aston Villa après qu’une photo de lui endormi dans un bar en rooftop a circulé
Agbonlahor dénonce une atteinte à sa vie privée.
Jack Grealish a été défendu par son ancien coéquipier à Aston Villa, Gabby Agbonlahor, après la diffusion d’images le montrant endormi dans un bar sur le toit d’un immeuble à Manchester. Le joueur de 30 ans, actuellement en convalescence suite à une grave blessure au pied, a été photographié par The Sun, assoupi sur une chaise, semble-t-il au bar « Stories », après avoir passé l’après-midi avec des amis.
Invité sur les ondes de talkSPORT, l’ancien attaquant a aussitôt critiqué ceux qui ont diffusé ces clichés du joueur prêté par Manchester City : « Ma première pensée a été : ça m’est déjà arrivé, et ça montre juste le genre de personnes qui traînent là-bas, qui prennent des photos et ce qu’elles en font. Ça m’est arrivé plusieurs fois et on se dit juste : “Allez. Vous n’avez rien de mieux à faire dans votre vie ? »
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L'engagement en faveur de la rééducation après une blessure remis en question
Si les images de Grealish ont surpris, Agbonlahor assure que le joueur reste professionnel en coulisses. Grealish est absent des terrains depuis février après avoir subi une opération pour une fracture de stress, une blessure qui l'a écarté de la prochaine Coupe du monde avec l'Angleterre.
« Écoutez, il a traversé beaucoup d'épreuves. Il a subi une blessure qui a mis fin à sa saison. Il suit sa rééducation », a ajouté Agbonlahor. « J'ai vu ce qu'il fait pendant sa rééducation. Il travaille dur pour revenir. Je pense qu'il sera de retour à l'entraînement en juillet – c'est ce qu'il m'a dit l'autre jour. Il n’est certainement pas ravi de voir ces photos diffusées, mais je sais qu’à l’entraînement et en rééducation, il fait tout correctement. Cela illustre bien notre époque : les gens cherchent à prendre des clichés pour les propager. »
Le problème de McCoist avec les smartphones
Ally McCoist partage cet avis : selon lui, les technologies modernes rendent impossible pour les personnalités en vue de jouir d’un semblant de vie privée. L’ancien attaquant des Rangers estime qu’au-delà de l’image renvoyée, qui n’est certes pas idéale pour un athlète professionnel, le vrai problème réside dans le manque de respect de la vie privée. Il a ainsi déclaré : « C’est peut-être tout simplement la pire invention au monde : le téléphone avec appareil photo. Je vous le dis tout de suite, c’est scandaleux. Je pense aux joueurs en ce moment. Ça ne fait pas bonne impression. Bien sûr, ça ne fait pas bonne impression, ne nous leurrons pas. Mais en même temps, qu’est-il advenu d’un peu d’intimité ? »
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L'avenir de Grealish reste incertain.
Cette polémique intervient à un moment particulièrement frustrant pour Grealish, qui avait enfin retrouvé son meilleur niveau durant son prêt au Hill Dickinson Stadium. Après une période difficile à Manchester City suite à son transfert de 100 millions de livres sterling en provenance d’Aston Villa en 2021, l’ailier avait inscrit deux buts et délivré six passes décisives pour les Toffees cette saison, avant que le malheur ne frappe en janvier.
Cette blessure l’a privé de toute chance de revenir en sélection après avoir été écarté de la liste de Gareth Southgate pour l’Euro 2024. Alors que son prêt touche à sa fin et que son avenir à City reste incertain, Grealish espère laisser son football parler pour lui dès qu’il aura retrouvé toute sa forme cet été. Pour l’instant, il se concentre sur son retour à l’entraînement en juillet, alors qu’il entame les dernières étapes de sa convalescence.