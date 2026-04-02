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« J'étais un mort-vivant » : Kylian Mbappé avoue avoir failli prendre sa retraite internationale à cause d'insultes racistes
Le traumatisme de l'Euro 2020
Après avoir raté le penalty décisif lors de la défaite surprise de la France face à la Suisse en huitièmes de finale de l'Euro 2020, l'ancienne jeune prodige du PSG a été la cible d'insultes ignobles.
S'exprimant dans le podcast The Bridge, Mbappé a évoqué cette période difficile de sa carrière : « On a commencé à me traiter de singe… Pour moi, l’équipe de France était tout, et on met au sommet des gens qui vous font retomber au fond du gouffre si vous ne marquez pas. Ça a changé ma relation avec l’équipe de France. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ; ils prennent le panier et te le renvoient en plein visage. Tout cela a été très brutal pour moi. Je suis parti en vacances, et j’étais un mort-vivant. Je suis tombé de très haut. Je suis devenu un héros national très rapidement avec l’équipe de France. »
- AFP
Le poids du racisme et des insultes
Le revirement déshumanisant qui l'a vu passer du statut de héros de la Coupe du monde 2018 à celui de cible d'insultes racistes après l'Euro 2020 a poussé Mbappé, alors âgé de 22 ans, au bord de l'abandon. Il a rappelé son raisonnement lors d'une rencontre tendue avec Noël Le Graët, alors président de la FFF : « J'ai pris rendez-vous avec Le Graët et je lui ai dit que je ne jouerais plus. Je me suis dit : "Je joue pour des gens qui, si je ne marque pas, vont penser que je suis un singe." Je me suis dit : "Je ne peux pas jouer pour des gens comme ça." J'ai dit : "Je retourne à Paris, je n'ai aucun problème là-bas." »
Le Graët a refusé de laisser Mbappé partir
Déterminé à quitter Clairefontaine, Mbappé a dû faire face à un bras de fer tendu avec Le Graët, une rencontre qui a failli mettre fin à sa carrière internationale. Cependant, le dirigeant a refusé de laisser son joueur vedette partir, et Mbappé se souvient de sa réponse catégorique : « Il m’a dit : “Tu crois que tu vas quitter le bureau comme ça ? N’y pense même pas.” » Cette opposition frontale a contraint l’attaquant à reconsidérer son avenir avec les Bleus.
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Comment Mbappé a rebondi
Mbappé a finalement surmonté cette période difficile et a mené la France jusqu'en finale de la Coupe du monde en 2022, où il a inscrit un triplé historique lors de la défaite face à l'Argentine. La superstar du Real Madrid s'est depuis vu confier le brassard de capitaine de son équipe nationale, et il ne lui manque plus qu'un but pour égaler le record historique de buts marqués par Olivier Giroud avec l'équipe de France.