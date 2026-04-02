« J'étais un mort-vivant » : Kylian Mbappé avoue avoir failli prendre sa retraite internationale à cause d'insultes racistes

Après avoir raté le penalty décisif lors de la défaite surprise de la France face à la Suisse en huitièmes de finale de l'Euro 2020, l'ancienne jeune prodige du PSG a été la cible d'insultes ignobles.

S'exprimant dans le podcast The Bridge, Mbappé a évoqué cette période difficile de sa carrière : « On a commencé à me traiter de singe… Pour moi, l’équipe de France était tout, et on met au sommet des gens qui vous font retomber au fond du gouffre si vous ne marquez pas. Ça a changé ma relation avec l’équipe de France. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ; ils prennent le panier et te le renvoient en plein visage. Tout cela a été très brutal pour moi. Je suis parti en vacances, et j’étais un mort-vivant. Je suis tombé de très haut. Je suis devenu un héros national très rapidement avec l’équipe de France. »



