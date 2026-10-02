En 2018, le monde du football a été secoué lorsque la nouvelle est tombée que l’ancien entraîneur vénéré avait été transporté d’urgence à l’hôpital. Ferguson a dû subir immédiatement une opération d’urgence pour traiter une grave hémorragie cérébrale. Cette intervention a laissé le technicien de 84 ans face à un long et éprouvant parcours de rééducation, bouleversant profondément son quotidien dans l’immédiat après-coup.

Malgré la gravité de son état, sa détermination a éclaté au grand jour. Moins de quatre mois après l’opération, l’Écossais a effectué un retour chargé d’émotion à Old Trafford. Il a repris sa place habituelle dans la tribune des dirigeants pour soutenir le club qu’il a conduit de manière emblématique à 13 titres de champion et à deux sacres en Ligue des champions.



