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« J’étais terrifié » : la légende de Manchester United Sir Alex Ferguson se confie sur son combat « effrayant » contre la maladie après une hémorragie cérébrale et la perte de sa voix pendant sa convalescence
Opération d’urgence et convalescence éprouvante
En 2018, le monde du football a été secoué lorsque la nouvelle est tombée que l’ancien entraîneur vénéré avait été transporté d’urgence à l’hôpital. Ferguson a dû subir immédiatement une opération d’urgence pour traiter une grave hémorragie cérébrale. Cette intervention a laissé le technicien de 84 ans face à un long et éprouvant parcours de rééducation, bouleversant profondément son quotidien dans l’immédiat après-coup.
Malgré la gravité de son état, sa détermination a éclaté au grand jour. Moins de quatre mois après l’opération, l’Écossais a effectué un retour chargé d’émotion à Old Trafford. Il a repris sa place habituelle dans la tribune des dirigeants pour soutenir le club qu’il a conduit de manière emblématique à 13 titres de champion et à deux sacres en Ligue des champions.
- AFP
« J’avais perdu ma voix ; je ne pouvais pas parler »
S'exprimant auprès de BBC Breakfast, Ferguson est revenu sur la peur intense qui l'a saisi pendant son urgence médicale. Il a reconnu que cette épreuve était loin d'être rassurante, déclarant : « J'étais terrifié. J'aimerais pouvoir dire que j'étais serein. Ce n'était pas le cas. »
L'ancien entraîneur de United a souligné une conséquence particulièrement éprouvante de l'opération, l'incapacité soudaine à communiquer. Cela s'est révélé particulièrement traumatisant dans ses échanges avec sa famille. « J'avais perdu la voix, je ne pouvais pas parler, a-t-il expliqué. Ça a été un moment effrayant. Je me souviens que mes petits-fils sont venus me voir et j'avais perdu la voix.
« Puis ils ont fait venir une thérapeute et elle a commencé à me demander d'écrire des noms d'oiseaux, des noms d'animaux, des noms de rivières. C'est comme ça que ma voix est revenue. »
Un pilier de force et un héritage durable
Tout au long des jours les plus sombres de sa convalescence, Ferguson s'est énormément appuyé sur son épouse, Cathy, qui a été pour lui une source de soutien essentielle. Elle l'a guidé durant la période postopératoire immédiate et est restée à ses côtés lors de son retour émouvant dans les tribunes de Manchester United. En se remémorant ce moment spécial, il a déclaré : « Ma femme était avec moi, et elle était presque en larmes. Quand nous nous sommes assis, elle a dit : “c'est fantastique”. »
L'influence de Ferguson à Old Trafford reste palpable bien plus d'une décennie après sa retraite en 2013. Au-delà de sa domination sur la scène nationale, son palmarès comprend cinq FA Cups et quatre League Cups, ainsi qu'une série de distinctions internationales. Il continue d'être une présence régulière au club, témoignant d'un lien indéfectible avec l'équipe qu'il a transformée en puissance mondiale.
- AFP
Un nouveau livre révèle des éclairages sur une carrière
Les supporters désireux de comprendre l’esprit du légendaire tacticien ont désormais une nouvelle voie pour explorer son passé riche en histoires. Ferguson fait actuellement la promotion de son livre récemment paru, Games of My Life.
La publication se penche sur 21 matches charnières qui ont marqué à la fois sa carrière de joueur et son règne d’entraîneur. Elle promet de nouveaux éclairages sur son ascension remarquable, depuis un milieu ouvrier à Glasgow jusqu’au sommet absolu du football anglais.
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