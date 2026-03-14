« J'étais tellement en colère que j'ai craqué » : Victor Osimhen raconte le calvaire qu'il a vécu en perdant son père au milieu du chaos lié à son transfert, alors que la star de Galatasaray a découvert « la face cachée du football »

L'attaquant nigérian Osimhen s'est confié sur les moments douloureux qui ont entouré le décès de son père, racontant comment cette tragédie s'est produite alors qu'il traversait une période difficile dans sa carrière. Osimhen a expliqué que la santé de son père avait commencé à se détériorer quelques années après son transfert à Lille. Alors que la pandémie de Covid-19 se propageait, son père a été hospitalisé au Nigeria tandis que l'attaquant restait bloqué en France. L'attaquant nigérian a déclaré avoir désespérément tenté d'obtenir l'autorisation de voyager pour prendre des nouvelles de son père, sollicitant l'aide de son club et de ses agents, alors qu'il vivait cette situation déchirante à distance.

Le joueur de 27 ans s'est souvenu du moment horrible où il a appris le décès de son père via FaceTime, n'ayant pas eu la chance de lui dire adieu en personne. « Je me souviens avoir jeté le téléphone et être devenu fou », a révélé Osimhen. « J'ai mis la maison sans dessus dessous. J'ai tout cassé. J’avais perdu la tête. Le bruit a fait venir mes voisins pour voir si j’allais bien, et j’adore mes voisins. Ils étaient comme une famille pour moi quand j’étais seul en France. Pendant cinq ou six heures, il est resté avec moi, et c’est probablement grâce à lui que je n’ai pas fait de bêtise. »

Sa frustration était d’autant plus grande qu’il avait l’impression que le sport passait avant son humanité. « Je me sentais tellement coupable, parce que tous ses enfants et petits-enfants étaient là avec lui. Une seule personne n’était pas à ses côtés. Moi. J’étais tellement en colère. J’ai craqué. Je me suis dit : “Si c’est ça, le football, alors à quoi ça sert ? Je veux juste être avec ma famille.” J’ai appelé mon ancien agent et je lui ai dit : “Est-ce que je peux aller enterrer mon père ?” Il m’a répondu : “Vas-y. Mais reviens vendredi.” Je me suis dit : “Vendredi ? Au diable le football.” »