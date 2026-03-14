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« J'étais tellement en colère que j'ai craqué » : Victor Osimhen raconte le calvaire qu'il a vécu en perdant son père au milieu du chaos lié à son transfert, alors que la star de Galatasaray a découvert « la face cachée du football »
Le point de rupture en France
L'attaquant nigérian Osimhen s'est confié sur les moments douloureux qui ont entouré le décès de son père, racontant comment cette tragédie s'est produite alors qu'il traversait une période difficile dans sa carrière. Osimhen a expliqué que la santé de son père avait commencé à se détériorer quelques années après son transfert à Lille. Alors que la pandémie de Covid-19 se propageait, son père a été hospitalisé au Nigeria tandis que l'attaquant restait bloqué en France. L'attaquant nigérian a déclaré avoir désespérément tenté d'obtenir l'autorisation de voyager pour prendre des nouvelles de son père, sollicitant l'aide de son club et de ses agents, alors qu'il vivait cette situation déchirante à distance.
Le joueur de 27 ans s'est souvenu du moment horrible où il a appris le décès de son père via FaceTime, n'ayant pas eu la chance de lui dire adieu en personne. « Je me souviens avoir jeté le téléphone et être devenu fou », a révélé Osimhen. « J'ai mis la maison sans dessus dessous. J'ai tout cassé. J’avais perdu la tête. Le bruit a fait venir mes voisins pour voir si j’allais bien, et j’adore mes voisins. Ils étaient comme une famille pour moi quand j’étais seul en France. Pendant cinq ou six heures, il est resté avec moi, et c’est probablement grâce à lui que je n’ai pas fait de bêtise. »
Sa frustration était d’autant plus grande qu’il avait l’impression que le sport passait avant son humanité. « Je me sentais tellement coupable, parce que tous ses enfants et petits-enfants étaient là avec lui. Une seule personne n’était pas à ses côtés. Moi. J’étais tellement en colère. J’ai craqué. Je me suis dit : “Si c’est ça, le football, alors à quoi ça sert ? Je veux juste être avec ma famille.” J’ai appelé mon ancien agent et je lui ai dit : “Est-ce que je peux aller enterrer mon père ?” Il m’a répondu : “Vas-y. Mais reviens vendredi.” Je me suis dit : “Vendredi ? Au diable le football.” »
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Trouver une figure paternelle en Spalletti
Osimhen reconnaît qu'il est arrivé à Naples en 2020 brisé, rongé par une colère et un chagrin profonds. Il attribue toutefois à l'ancien entraîneur des Partenopei, Luciano Spalletti, le mérite de lui avoir apporté le soutien émotionnel qui lui manquait durant ses derniers jours en France. « Quand je suis arrivé à Naples, on m'a retrouvé », a-t-il déclaré. « Je dois vraiment remercier la ville, les supporters et mes coéquipiers d'avoir changé ma vie. Je me souviens de ma première rencontre à mon arrivée, j’ai dit à l’entraîneur, M. Spalletti : « Je ne vais pas bien. Je suis très en colère en ce moment. Très triste. Je n’ai pas les idées claires. »
L’approche de Spalletti était exactement ce dont l’attaquant avait besoin pour canaliser son énergie sur le terrain. « Il était comme un père pour moi. Quand je ne faisais pas quelque chose correctement, il me passait un savon. Mais il croyait en moi du plus profond de son âme, je vous le jure. Il pensait que je pouvais être le meilleur au monde. Je marquais deux buts dans un match, il venait me voir dans les vestiaires et me prenait à partie. Quand il voulait te dire quelque chose, il approchait sa tête tout près de la tienne et murmurait presque : « Cazzo !! Tu aurais pu en marquer quatre aujourd’hui. Je te montrerai la vidéo demain. »
Mener le Napoli vers un Scudetto historique
Le lien qui unissait les deux hommes a atteint son apogée lors de la saison 2022-2023, au cours de laquelle Naples a mis fin à 33 ans d’attente pour remporter le titre de champion. Les buts d’Osimhen ont été le catalyseur d’une explosion de joie dans toute la ville, consolidant ainsi son héritage dans l’histoire du football italien. Il s’est souvenu d’un moment émouvant avec un supporter : « Juste avant que nous remportions le Scudetto, il y avait une foule de supporters devant notre centre d’entraînement. J’ai arrêté ma voiture pour leur serrer la main, et il y avait là un homme avec son fils qui tenait son téléphone. C’était une vidéo de l’époque où Maradona était là, dans les années 80. L’homme ne parlait pas un mot d’anglais. Il avait les larmes aux yeux. »
Osimhen porte avec fierté le poids émotionnel de cet exploit, rappelant que ce supporter lui avait dit : « On se souviendra de toi pendant 1 000 ans. Quand nous ne serons plus que poussière, on se souviendra de toi. » Pour un joueur qui a grandi près d’une décharge à Lagos, cet exploit représentait bien plus qu’un simple trophée. « Remporter un titre, c’est une chose. Mais remporter un Scudetto pour Naples pour la première fois en 33 ans, c’est une véritable page d’histoire. C’est pour ce sentiment-là que je joue au football », a-t-il ajouté.
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Privilégier la passion à la raison chez Galatasaray
Après un départ compliqué de Naples, Osimhen a surpris le monde du football en choisissant de rejoindre Galatasaray en prêt. Bien que certains acteurs du milieu lui aient déconseillé ce transfert, l'attaquant affirme avoir suivi son cœur jusqu'à Istanbul. « Quand j'ai quitté Naples, tu sais combien de personnes m'ont dit : "Ne pars pas en Turquie. Tu es fou ?" Un ancien agent m'a même dit : "Non, non, non. N'y va pas. Ce n’est pas une bonne idée. » Mais je suis mon cœur. Je voulais jouer pour Galatasaray. »
Pour Osimhen, ce choix visait à trouver un public à la hauteur de sa propre intensité. « Je voulais rejoindre l’un des trois clubs les plus passionnés au monde. Ce sont ces gens-là qui me comprennent vraiment. Quand j’ai parlé à Okan Buruk au téléphone, avant de signer, il m’a dit : « Je suis là pour te dire que moi, personnellement, en tant qu’homme, entraîneur et père, je te veux dans mon club. » Quand l’avion a atterri, 3 000 supporters de Galatasaray m’attendaient au milieu de la nuit. Ce sentiment vaut plus que l’argent. »
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