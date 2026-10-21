En devenant seulement le sixième joueur à atteindre les 50 buts toutes compétitions confondues sous les ordres de son compatriote, l'attaquant a également mis fin à sa disette, qui remontait à un match de Ligue des champions contre Arsenal le 29 avril.

Les espoirs des visiteurs d'aller chercher la victoire se sont envolés à la 64e minute, lorsque Morten Hjulmand a été expulsé pour une intervention imprudente sur Angelo Stiller, milieu de terrain très en vue. Le défenseur de Stuttgart Jeff Chabot a toutefois repris de la tête un corner de Maximilian Mittelstadt, sans trouver le cadre, en fin de match.

Revenant sur l'égalisation de son attaquant et le carton rouge qui a contraint son équipe à défendre pendant les 26 dernières minutes, Simeone a déclaré à Movistar : « J'étais sûr que le but allait venir. Nous sommes revenus à 1-1, mais nous n'avons pas pu garder le match dans la configuration que nous souhaitions à cause de l'expulsion, qui nous a affectés. »

« L'expulsion était justifiée. Je dis toujours aux garçons : dès que vous quittez le sol, vous risquez un carton rouge. »