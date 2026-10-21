Jan Huebner
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« J’étais sûr que le but allait arriver » : Diego Simeone salue la résilience de Julian Alvarez après le point décroché par l’Atlético de Madrid en Ligue des champions en Allemagne
L’attaquant argentin met fin à sa disette
Simeone a assuré n’avoir jamais douté qu’Alvarez retrouverait son efficacité devant le but, après que l’attaquant a permis à l’Atlético de Madrid d’arracher un match nul sur le terrain de son adversaire de Bundesliga. Après avoir remporté ses deux premières rencontres européennes, le club allemand avait pris l’avantage grâce à une frappe à ras de terre de Jamie Leweling à la 36e minute. Mais l’Argentin a égalisé 80 secondes après la reprise en reprenant un centre d’Ademola Lookman, entré en jeu, pour inscrire son 50e but pour le club.
- HMB-Media
Une expulsion inconsidérée brise l’élan en seconde période
En devenant seulement le sixième joueur à atteindre les 50 buts toutes compétitions confondues sous les ordres de son compatriote, l'attaquant a également mis fin à sa disette, qui remontait à un match de Ligue des champions contre Arsenal le 29 avril.
Les espoirs des visiteurs d'aller chercher la victoire se sont envolés à la 64e minute, lorsque Morten Hjulmand a été expulsé pour une intervention imprudente sur Angelo Stiller, milieu de terrain très en vue. Le défenseur de Stuttgart Jeff Chabot a toutefois repris de la tête un corner de Maximilian Mittelstadt, sans trouver le cadre, en fin de match.
Revenant sur l'égalisation de son attaquant et le carton rouge qui a contraint son équipe à défendre pendant les 26 dernières minutes, Simeone a déclaré à Movistar : « J'étais sûr que le but allait venir. Nous sommes revenus à 1-1, mais nous n'avons pas pu garder le match dans la configuration que nous souhaitions à cause de l'expulsion, qui nous a affectés. »
« L'expulsion était justifiée. Je dis toujours aux garçons : dès que vous quittez le sol, vous risquez un carton rouge. »
Un feuilleton estival a précédé une disette de buts
Avant d’inscrire son premier but de la saison, Alvarez s’était attiré les foudres d’une partie des supporters du club durant l’été en tentant de forcer son transfert au FC Barcelone, rival en Liga, mais les dirigeants avaient bloqué son départ.
Alors qu’il avait inscrit 10 buts lors du parcours jusqu’aux demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière, sa seule contribution en Europe cette saison avant mardi était une passe décisive lors de la défaite à Liverpool en première journée, le 9 septembre.
Convaincu que l’attaquant poursuivra sur sa lancée après ses efforts inlassables lors des derniers matches, le latéral Alejandro Grimaldo a ajouté : « Il se crée beaucoup d’occasions ces derniers matches. C’est notre meilleur joueur. Il avait besoin de ce but et nous espérons que ce sera le premier d’une longue série pour lui cette année. »
- Jan Huebner
Les poids lourds bavarois se profilent en novembre
Le nul obtenu en Allemagne laisse l’Atlético à la 15e place du classement de la phase de ligue avec quatre points, après sa défaite à Anfield puis sa victoire contre Manchester United la semaine dernière. Les hommes de Simeone vont désormais se reconcentrer sur la Liga, en espérant que leur joueur phare confirme son retour parmi les buteurs. Un nouveau défi européen de taille les attend lorsque ils affronteront le Bayern Munich le 3 novembre.
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