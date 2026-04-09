« J’étais sur le point de réclamer la tête de Slott »… Salah repousse l’explosion lors de la soirée catastrophique de Liverpool

Après la rencontre, Mohamed Salah, dont le départ du club est acté en fin de saison, a été salué pour son professionnalisme malgré son absence du onze de départ face au Paris Saint-Germain. Son attitude a impressionné d’anciennes stars comme Stuart Pearce et Steven Gerrard.

Pierce, 68 ans, a souligné à quel point l’international égyptien incarnait le summum du professionnalisme en effectuant son échauffement habituel sur la ligne de touche, bien qu’il ait été ignoré à cinq reprises lors des remplacements par l’entraîneur.

Sur talkSPORT, il a commenté : « Je vois Mohamed Salah ici, il court aussi (lors de l’échauffement)... Il est le premier des joueurs, et parfois cela ne se remarque pas. »

Il a ajouté : « Si jamais un joueur a le droit de mal réagir, c’est bien Mohamed Salah : non titulaire alors qu’il ne lui reste que six ou sept matchs avec Liverpool et que l’équipe cherche désespérément un but. »

Il a ajouté : « Il aurait toutes les raisons d’avoir un mauvais comportement, mais il est là, il court avec l’équipe (entraînement physique après le match), et il participe au travail qu’ils effectuent d’une surface de réparation à l’autre après les matchs… Il faut donc le féliciter pour cela. Je sais que c’est son travail. Et je le comprends. »

Gerrard a également salué l’implication de l’Égyptien, suggérant qu’il avait déjà la tête à la prochaine journée de Premier League.

La légende d’Anfield a salué son attitude : « Il mérite des éloges, il est resté à l’entraînement et a enchaîné les courses supplémentaires (après le match). »

« Cela prouve qu’il est déjà tourné vers la rencontre face à Fulham samedi, signe de son professionnalisme et de sa mentalité », a-t-il conclu.