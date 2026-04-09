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« J’étais sur le point de réclamer la tête de Slott »… Salah repousse l’explosion lors de la soirée catastrophique de Liverpool

Paris Saint-Germain vs Liverpool
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M. Salah
A. Slot
S. Gerrard
Liverpool vs Fulham
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La star égyptienne est restée sur le banc lors du match contre Paris.

L’Égyptien Mohamed Salah, star de Liverpool, n’a pas pris part au match de son équipe, mercredi soir, contre le Paris Saint-Germain, lors de l’aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

 Le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers le dernier carré de la Ligue des champions en s’imposant 2-0 au Parc des Princes, mercredi soir, lors de la manche aller des quarts de finale.

Paris a ouvert le score dès la 11e minute par l’intermédiaire de Désiré Doué, avant que Khvicha Kvaratskhelia ne double la mise à la 65e.

 La tâche s’annonce désormais ardue pour Liverpool, qui devra s’imposer à domicile la semaine prochaine avec au moins trois buts d’écart pour inverser la tendance et atteindre le dernier carré.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Slott laisse Salah sur le banc et Liverpool livre une prestation catastrophique.

     Arne Slot, l’entraîneur de Liverpool, a choisi de se passer de Mohamed Salah hier, préférant aligner un trio offensif composé de Jeremy Frimpong, Florian Wirtz et Hugo Ekitike.

    Le technicien n’a pas modifié son plan de jeu durant la rencontre, marquée par une performance offensive catastrophique des Reds, qui n’ont cadré aucun tir.

    Selon Opta, la valeur xG (but attendu) de Liverpool face à Paris s’est élevée à 0,17, soit le plus bas sous Arne Slot toutes compétitions confondues.

     Cette statistique illustre à la fois l’inefficacité offensive des Reds et la détermination de Slot à ne pas faire entrer Salah pour tenter de changer la donne.

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    La justification de Slot pour l'exclusion de Mohamed Salah

    Après la rencontre, une question dominait : pourquoi Salah n’a-t-il pas joué, malgré une efficacité offensive quasi nulle et un retard au score ?

    Slot a justifié son choix : « Nous voulions avant tout rester en vie… L’idée de conserver le score (2-0) jusqu’à la manche retour à Anfield a prévalu sur la nécessité de revenir au score, alors que l’équipe de Luis Enrique dominait la rencontre. »

    Il a ajouté : « Dans les dernières minutes, il s’agissait surtout de rester en vie plutôt que d’espérer marquer. »

    Il a ajouté : « On ne sait jamais : la saison dernière, à l’aller contre Paris, nous avons marqué à la 85^e minute par Harvey Elliott après que j’ai sorti Salah. »

    Il a conclu : « Nous avons défendu pendant 20 à 25 minutes dans notre surface, et je préfère préserver l’énergie de Salah pour les matchs à venir. »

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le comportement de Salah après la rencontre a été salué par de nombreux éloges.

    Après la rencontre, Mohamed Salah, dont le départ du club est acté en fin de saison, a été salué pour son professionnalisme malgré son absence du onze de départ face au Paris Saint-Germain. Son attitude a impressionné d’anciennes stars comme Stuart Pearce et Steven Gerrard.

    Pierce, 68 ans, a souligné à quel point l’international égyptien incarnait le summum du professionnalisme en effectuant son échauffement habituel sur la ligne de touche, bien qu’il ait été ignoré à cinq reprises lors des remplacements par l’entraîneur.

    Sur talkSPORT, il a commenté : « Je vois Mohamed Salah ici, il court aussi (lors de l’échauffement)... Il est le premier des joueurs, et parfois cela ne se remarque pas. »

    Il a ajouté : « Si jamais un joueur a le droit de mal réagir, c’est bien Mohamed Salah : non titulaire alors qu’il ne lui reste que six ou sept matchs avec Liverpool et que l’équipe cherche désespérément un but. »

    Il a ajouté : « Il aurait toutes les raisons d’avoir un mauvais comportement, mais il est là, il court avec l’équipe (entraînement physique après le match), et il participe au travail qu’ils effectuent d’une surface de réparation à l’autre après les matchs… Il faut donc le féliciter pour cela. Je sais que c’est son travail. Et je le comprends. »

    Gerrard a également salué l’implication de l’Égyptien, suggérant qu’il avait déjà la tête à la prochaine journée de Premier League.

    La légende d’Anfield a salué son attitude : « Il mérite des éloges, il est resté à l’entraînement et a enchaîné les courses supplémentaires (après le match). »

    « Cela prouve qu’il est déjà tourné vers la rencontre face à Fulham samedi, signe de son professionnalisme et de sa mentalité », a-t-il conclu.

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    Salah repousse l'échéance face à Slott

    Après la rencontre, Mohamed Salah a enchaîné quelques exercices physiques avant de quitter la pelouse. Alors qu’il se dirigeait vers les vestiaires, l’international égyptien a décliné une demande d’interview en direct.

     Il a salué Steven Gerrard, Steve McManaman et Laura Woods en direct sur TNT Sports, puis a poursuivi son chemin vers les vestiaires sans prononcer un mot.



    Certains supporters estiment toutefois qu’il aurait aimé régler ses comptes avec Slott, mais qu’il a préféré reporter cela à plus tard.

    Le journal The Sun a rapporté le message d’un fan sur X : « Salah s’est retenu. Il voulait balancer sur TNT, mais il sait que ça n’aurait servi à rien. »

    Un autre a ajouté : « Salah ne voulait clairement pas livrer son avis sur Slot à Gérard et McManaman. »

    Un troisième a commenté : « C’est triste... Slott a réussi à démoraliser tout le monde à Liverpool », et un autre a ajouté : « Mon frère était prêt à en découdre. »

    Un autre expert a lancé : « Franchement, c’est un vrai pro, moi j’aurais demandé la tête de Slott. »

    Malgré son sang-froid, alors que son équipe souffrait et qu’il a été ignoré à cinq reprises lors des changements de joueur, la star égyptienne pourrait bientôt perdre patience et adresser des propos cinglants à l’encontre du coach Arne Slot, qui n’auraient rien à envier à ceux tenus en décembre dernier après trois matchs sur le banc.

     (Lire aussi) Carragher critique ouvertement la star de Liverpool : ses performances ont été « catastrophiques » tout au long de la saison.

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