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Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduit par

« J’étais en colère ! » - Enzo Fernandez révèle la vérité sur Chelsea en rompant le silence au sujet du transfert record de 125 M£ à Manchester City

E. Fernandez
Chelsea
Manchester City
Premier League

Enzo Fernandez s’est confié sur ses derniers jours mouvementés à Stamford Bridge, admettant qu’il n’était pas « dans de bonnes dispositions » avant son transfert record en Grande-Bretagne vers Manchester City. Le milieu argentin a bouclé ses spectaculaires retrouvailles à 125 millions de livres sterling avec l’ancien entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, à l’Etihad Stadium.

  • Drame du dernier jour du mercato à Stamford Bridge

    L’avenir du milieu de terrain argentin a fait l’objet d’intenses débats tout au long du mercato estival. Les spéculations ont atteint leur paroxysme après que le joueur de 25 ans a auparavant laissé entendre qu’il souhaitait s’installer à Madrid, poussant le Real Madrid à prendre publiquement ses distances avec une éventuelle opération.

    Avec le géant espagnol hors course, Manchester City est passé à l’action au tout dernier moment. Le club de l’Etihad a bouclé un accord de 125 M£, égalant un record, pour faire venir ce milieu combatif à l’Etihad Stadium, où il retrouvera une nouvelle fois l’ancien entraîneur des Blues, Enzo Maresca.

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  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Fernandez admet ses difficultés récentes dans un message poignant

    Après la confirmation de son départ à prix d’or, Fernandez s’est rendu sur les réseaux sociaux pour s’adresser aux fidèles de Stamford Bridge. Le joueur de 25 ans a reconnu ses difficultés à l’approche du transfert, tout en exprimant sa profonde gratitude pour ses trois ans et demi passés dans la capitale.

    « Chère Chelsea, je veux que vous sachiez que ces derniers jours n’ont pas été faciles pour moi », a écrit Fernandez sur son Instagram. « Écrire cela n’est pas facile non plus. La vérité, c’est que je n’ai pas été bien. Il y a trois ans, Cobham et Stamford Bridge sont devenus une maison pour moi et ma famille. Je me suis attaché aux gens, au maillot et à l’écusson de cet incroyable club.

    « Croyez-moi quand je dis que, dès mon arrivée, je suis devenu obsédé par l’idée de gagner et d’offrir à ce club tous les trophées que son histoire mérite.

    « Nous avons souffert, nous avons pleuré, je me suis mis en colère de nombreuses fois, mais nous avons aussi célébré des titres et des victoires inoubliables. Ensemble, dans les bons moments comme dans les plus difficiles. »

    Fernandez a reconnu la réaction inévitable des supporters, mais a appelé à la compréhension. Il a ajouté : « Je vis le football de la même manière que je vis ma vie : avec passion et de tout mon cœur. C’est pourquoi je veux que vous sachiez que je vous comprends. Je vous comprends vraiment, du fond du cœur. Mais la vie, c’est faire des choix, et en ce moment je me retrouve à devoir en faire un de ceux qui sont difficiles. »


  • Le milieu de terrain revient sur son lien indéfectible avec les supporters

    Poursuivant son message émouvant, le vainqueur de la Coupe du monde a réaffirmé son affection pour Chelsea, tout en acceptant les dures réalités du football moderne.

    « Je l’ai déjà dit, mais je veux le redire : je me suis énormément attaché à ce club, a poursuivi Fernandez. Chelsea aura toujours une place dans mes pensées et, surtout, dans mon cœur. Mais je comprends aussi comment fonctionne le football. Je sais à quel point vous êtes passionnés, parce que je suis pareil. Et si j’étais à votre place, je penserais probablement la même chose.

    Il a conclu en remerciant l’ensemble de l’organisation de Chelsea. « Je veux remercier chacun d’entre vous : le staff, le personnel d’encadrement, l’équipe médicale, les kinés, et tous ceux qui travaillent à Cobham et dans toute cette grande institution, a-t-il déclaré. À tous mes coéquipiers au fil de ces années, merci du fond du cœur d’avoir partagé tant de moments avec moi. J’ai vraiment été heureux ici, et je ne vous souhaite rien d’autre que le meilleur pour l’avenir.

    « Merci pour tout l’amour et le soutien que vous avez apportés à ma famille et à moi pendant toutes ces années. Je ne l’oublierai jamais. Ce groupe vous donnera encore de nombreuses raisons d’être heureux, et je serai heureux pour vous aussi. N’en doutez jamais. Vous serez toujours dans mon cœur, Chelsea. Je vous souhaiterai toujours, toujours, tout le meilleur. Toujours Blue. Merci, Chelsea. »


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    Alonso fait face à une crise au milieu de terrain avant le choc contre Arsenal

    Xabi Alonso doit désormais bricoler un milieu de terrain de fortune alors que Chelsea se prépare à un déplacement périlleux dimanche sur la pelouse d'Arsenal, champion en titre de Premier League. L'échec du transfert de Lamine Camara a laissé l'entrejeu considérablement affaibli au pire moment possible.

    Moises Caicedo s'est blessé contre Brighton, rejoignant le vétéran Jordan Henderson à l'infirmerie. Alors que Romeo Lavia vient tout juste de revenir et que Valentin Barco manque d'expérience, Alonso a récemment été contraint d'aligner dans l'axe des latéraux de formation comme Reece James et Malo Gusto. Chelsea doit traverser cette crise des blessures et simplement tenir jusqu'à l'ouverture du mercato de janvier.

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