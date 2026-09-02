Après la confirmation de son départ à prix d’or, Fernandez s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour s’adresser aux fidèles de Stamford Bridge. Le joueur de 25 ans a reconnu ses difficultés à l’approche du transfert, tout en exprimant sa profonde gratitude pour ses trois ans et demi passés dans la capitale.

« Chère Chelsea, je veux que vous sachiez que ces derniers jours n’ont pas été faciles pour moi, a écrit Fernandez sur Instagram. Écrire cela n’est pas facile non plus. La vérité, c’est que je n’ai pas été dans un bon état. Il y a trois ans, Cobham et Stamford Bridge sont devenus une maison pour moi et ma famille. Je me suis attaché aux gens, au maillot et à l’écusson de cet incroyable club.

« Croyez-moi quand je dis que, dès mon arrivée, je suis devenu obsédé par l’idée de gagner et d’apporter à ce club tous les trophées que son histoire mérite.

« Nous avons souffert, nous avons pleuré, je me suis mis en colère de nombreuses fois, mais nous avons aussi célébré des titres et des victoires inoubliables. Ensemble, dans les bons moments comme dans les plus difficiles. »

Fernandez a reconnu la réaction inévitable des supporters, mais a demandé de la compréhension. Il a ajouté : « Je vis le football de la même manière que je vis ma vie : avec passion et de tout mon cœur. C’est pour cela que je veux que vous sachiez que je vous comprends. Je vous comprends vraiment, du fond du cœur. Mais la vie est faite de décisions, et en ce moment, je me retrouve à devoir en prendre une de celles qui sont difficiles. »



