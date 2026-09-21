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« J’étais émotionnellement perturbé » : Granit Xhaka admet avoir falsifié un certificat de vaccination contre le Covid alors que le capitaine de Sunderland se retire de la sélection suisse
Procédure judiciaire et retrait de l’effectif
Xhaka s’est exprimé sur une décision controversée de son passé, qualifiant l’obtention d’un faux certificat de vaccination contre le Covid-19 de grave erreur de jugement. Le joueur de 33 ans, qui est sur le point de fêter ses 34 ans, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour évoquer directement la situation après l’émergence d’informations concernant une enquête dans sa Suisse natale.
Dans un communiqué détaillé partagé sur son compte Instagram, Xhaka a expliqué son état d’esprit durant la saison 2022, une période où il était encore un élément clé du milieu de terrain d’Arsenal. « Ces derniers jours, de nombreux articles ont été publiés au sujet d’une affaire de mon passé. Je souhaite m’exprimer personnellement à ce sujet », a écrit le milieu de terrain.
« À l’époque, j’étais personnellement très indécis et j’avais de sérieuses inquiétudes concernant la vaccination contre le Covid-19. Je ressentais une profonde méfiance envers le vaccin et j’étais rongé par la peur et l’incertitude. Dans cet état émotionnel agité, j’ai obtenu un certificat de vaccination au lieu de clarifier mes questions en suspens par les voies appropriées. Aujourd’hui, je vois clairement que ce n’était pas la bonne décision. C’était une erreur. Je suis désolé. J’assume la responsabilité de cette décision, je m’engage à faire toute la lumière sur cette affaire et je coopère avec les autorités compétentes. »
Selon la Fédération suisse de football, la décision de son retrait de la sélection suisse a été prise d’un commun accord, le joueur et la fédération s’étant entendus pour qu’il se mette en retrait afin de se concentrer sur la procédure judiciaire.
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Une procédure judiciaire se profile en Suisse
L’aveu de l’ancien joueur d’Arsenal intervient alors que les autorités de Lucerne intensifient leur enquête sur un médecin local soupçonné d’avoir délivré de nombreux faux documents. Le nom de Xhaka serait apparu dans le cadre d’une enquête plus large sur le commerce illégal de ces certificats, en cours depuis 2023.
Si le médecin concerné a nié tout acte répréhensible, Xhaka doit désormais être entendu par le parquet de Lucerne la semaine prochaine. L’enquête vise à déterminer si les actes du footballeur constituent une infraction punissable au regard du droit suisse en matière de falsification de documents et d’obtention frauduleuse de certifications.
Xhaka pourrait faire face à des amendes ou à une peine avec sursis
Les conséquences juridiques potentielles pour le milieu de terrain sont importantes, même si des experts estiment qu’il est peu probable qu’il encourt les sanctions les plus sévères. En vertu du droit suisse, une peine de prison avec sursis ne peut pas être exclue pour les personnes reconnues coupables d’un tel faux, et de lourdes amendes constituent également une conséquence habituelle.
Un représentant du ministère public cantonal de Lucerne a confirmé l’ampleur de l’enquête en déclarant : « L’objectif est de déterminer s’il y a eu un comportement pénalement répréhensible en lien avec l’obtention potentiellement frauduleuse d’une fausse attestation et/ou d’un faux document. »
Bien qu’une peine maximale de cinq ans soit prévue par le code pénal, il est largement admis qu’une peine de prison ferme pour une personne condamnée pour la première fois dans ce contexte reste hautement improbable.
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Impact sur Sunderland et les obligations internationales
Le timing du scandale est particulièrement compliqué pour Xhaka, qui reste un élément essentiel du dispositif de la Suisse avec 152 sélections à son actif. Son retrait signifie qu’il ne jouera aucun rôle dans les prochains matches de l’UEFA Nations League contre la Macédoine du Nord, l’Écosse et la Slovénie. L’équipe nationale suisse devra négocier ces rencontres sans son leader le plus expérimenté, alors qu’il se prépare à son audience d’octobre.
Sunderland, le club où Xhaka évolue depuis 2025 après un passage réussi au Bayer Leverkusen, a jusqu’à présent refusé de faire un commentaire officiel sur la situation. Sunderland a souligné que l’incident s’était produit alors que le joueur était employé par Arsenal, prenant ses distances avec la controverse.
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