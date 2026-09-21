Xhaka s’est exprimé sur une décision controversée de son passé, qualifiant l’obtention d’un faux certificat de vaccination contre le Covid-19 de grave erreur de jugement. Le joueur de 33 ans, qui est sur le point de fêter ses 34 ans, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour évoquer directement la situation après l’émergence d’informations concernant une enquête dans sa Suisse natale.

Dans un communiqué détaillé partagé sur son compte Instagram, Xhaka a expliqué son état d’esprit durant la saison 2022, une période où il était encore un élément clé du milieu de terrain d’Arsenal. « Ces derniers jours, de nombreux articles ont été publiés au sujet d’une affaire de mon passé. Je souhaite m’exprimer personnellement à ce sujet », a écrit le milieu de terrain.

« À l’époque, j’étais personnellement très indécis et j’avais de sérieuses inquiétudes concernant la vaccination contre le Covid-19. Je ressentais une profonde méfiance envers le vaccin et j’étais rongé par la peur et l’incertitude. Dans cet état émotionnel agité, j’ai obtenu un certificat de vaccination au lieu de clarifier mes questions en suspens par les voies appropriées. Aujourd’hui, je vois clairement que ce n’était pas la bonne décision. C’était une erreur. Je suis désolé. J’assume la responsabilité de cette décision, je m’engage à faire toute la lumière sur cette affaire et je coopère avec les autorités compétentes. »

Selon la Fédération suisse de football, la décision de son retrait de la sélection suisse a été prise d’un commun accord, le joueur et la fédération s’étant entendus pour qu’il se mette en retrait afin de se concentrer sur la procédure judiciaire.