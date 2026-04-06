En tant que joueur du FC Bayern Munich, Joshua Kimmich devrait fouler pour la quatrième fois la pelouse du Santiago Bernabéu mardi : en 2017, il était entré en jeu à la 88e minute lors de la défaite très controversée 2-4 du Bayern après prolongation. Un an plus tard, il était titulaire lors du match retour de demi-finale qui s'est soldé par un score de 2-2, puis en 2024 lors de la défaite 1-2 en demi-finale. Lors de ces trois confrontations, les Munichois ont été éliminés par les Merengues.