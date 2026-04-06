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JOSHUA KIMMICH BAYERN MÜNCHENGetty Images
Daniel Buse

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« J'étais déjà ici quand j'étais enfant » : Joshua Kimmich, du FC Bayern, raconte une expérience particulière vécue au stade du Real Madrid

Ligue des Champions
Bayern Munich
J. Kimmich
Real Madrid vs Bayern Munich

La première fois que Joshua Kimmich, du FC Bayern, s'est rendu au Santiago Bernabéu à Madrid, c'était il y a déjà bien longtemps. C'est ce qu'il révèle aujourd'hui.

Joshua Kimmich, du FC Bayern Munich, a évoqué le lien particulier qui l'unit au stade Santiago Bernabéu, où il affrontera mardi soir le Real Madrid avec son club lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. 

  • Joshua KimmichGetty Images

    Joshua Kimmich : « C'est vraiment impressionnant, ce truc »

    « C'est bien sûr un match particulier », a déclaré Kimmich lors de la conférence de presse, avant d'expliquer pourquoi cela lui tenait particulièrement à cœur. « Je suis déjà venu ici quand j’étais enfant pour visiter le stade. Il n’y avait même pas de match – et déjà à l’époque, on avait l’impression : “Oh, c’est vraiment immense, ce stade”. Le fait de pouvoir y jouer quelques années plus tard, c’est vraiment quelque chose de très spécial », a-t-il expliqué. « Ce sont ces moments-là pour lesquels on s’entraîne dur tous les jours », a-t-il ajouté. 

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  • Bernabeu 2026Getty Images

    Quatrième match de Kimmich contre le Real à Madrid

    En tant que joueur du FC Bayern Munich, Joshua Kimmich devrait fouler pour la quatrième fois la pelouse du Santiago Bernabéu mardi : en 2017, il était entré en jeu à la 88e minute lors de la défaite très controversée 2-4 du Bayern après prolongation. Un an plus tard, il était titulaire lors du match retour de demi-finale qui s'est soldé par un score de 2-2, puis en 2024 lors de la défaite 1-2 en demi-finale. Lors de ces trois confrontations, les Munichois ont été éliminés par les Merengues. 

  • Les prochains matchs du FC Bayern Munich :

    • 7 avril, 21 h : Real Madrid - Bayern Munich
    • 11 avril, 18 h 30 : FC St. Pauli - Bayern Munich
    • 15 avril, 21 h : Bayern Munich - Real Madrid 
    • 19 avril, 17h30 : Bayern Munich - VfB Stuttgart 
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