La Juventus affronte le Celta Vigo à Balaidos lors de la 2e journée de la Ligue Europa, de retour sur les lieux de l’une de ses éliminations européennes les plus mémorables. Les deux clubs s’étaient rencontrés pour la dernière fois en huitièmes de finale de la Coupe UEFA 1999-2000. Le Celta avait alors effacé sa défaite 1-0 à l’aller en écrasant la Juventus 4-0 en Espagne.

Le club italien aborde le match de jeudi dans une forme bien supérieure, après avoir écrasé le NEC Nijmegen 5-0 lors de son premier match.

Le vétéran du Celta Iago Aspas a reconnu que la venue de la Juventus ravivait des souvenirs particuliers à Vigo.