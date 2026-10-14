Getty Images Sport
Traduit par
« J’étais dans les tribunes ! » : Iago Aspas met en garde la Juventus avant une soirée européenne chargée d’émotion
La Juventus retourne sur les lieux d’un revers européen historique
La Juventus affronte le Celta Vigo à Balaidos lors de la 2e journée de la Ligue Europa, de retour sur les lieux de l’une de ses éliminations européennes les plus mémorables. Les deux clubs s’étaient rencontrés pour la dernière fois en huitièmes de finale de la Coupe UEFA 1999-2000. Le Celta avait alors effacé sa défaite 1-0 à l’aller en écrasant la Juventus 4-0 en Espagne.
Le club italien aborde le match de jeudi dans une forme bien supérieure, après avoir écrasé le NEC Nijmegen 5-0 lors de son premier match.
Le vétéran du Celta Iago Aspas a reconnu que la venue de la Juventus ravivait des souvenirs particuliers à Vigo.
- Getty Images Sport
Aspas se souvient avoir vu le Celta étriller la Juventus en 2000
S’exprimant devant les journalistes avant le match, Aspas a révélé qu’enfant, il avait assisté depuis les tribunes de Balaidos à la célèbre victoire du Celta contre la Juventus. « C’est un grand match, très spécial, mais ce n’est qu’un des huit matches de la phase de ligue », a souligné Aspas.
« J’étais dans les tribunes de Balaidos ce jour-là, et me retrouver sur le terrain aujourd’hui rend ce match encore plus spécial. »
« Nous devons commencer à prendre trois points à chaque match et donner aux supporters de quoi se réjouir. »
Un contraste dans la maîtrise du ballon attend la Juventus
La Juventus devra faire face à un dispositif tactique qui a permis au Celta de réussir 92 % de ses passes lors de la première journée, le meilleur taux de précision de la compétition. L’ancien défenseur de la Fiorentina Marcos Alonso évolue également au Celta, mais il n’a jamais battu la Juventus en cinq confrontations précédentes.
La Juventus compte sur sa maîtrise du milieu de terrain et sur l’efficacité de Randal Kolo Muani pour venir à bout de l’équipe qui la reçoit.
La Juventus espère enchaîner deux victoires en Ligue Europa pour la première fois cette saison.
- AgenciaLOF
Des points cruciaux en jeu dans la course en phase de ligue
Si le Celta aborde ce match sur une série de trois défaites en Europe, son bilan de neuf premiers matches à domicile sans défaite lors de ses campagnes européennes promet de mettre la Juventus à l’épreuve.
Un résultat positif en Espagne permettrait à la Juventus de rester bien placée pour se qualifier directement pour la phase à élimination directe.
Le coup d’envoi sera donné jeudi soir à Balaidos.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles