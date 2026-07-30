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« J’étais au sommet de ma forme ! » - Fermin Lopez se remet du « pire été » de sa vie, alors que la star de Barcelone admet avoir « eu besoin d’aide » pour gérer le fait d’avoir manqué le succès de l’Espagne à la Coupe du monde
Crève-cœur pendant la Coupe du monde
Fermin a révélé l'immense impact psychologique qu'a eu le fait de manquer le récent triomphe de l'Espagne en Coupe du monde. Une blessure survenue au mauvais moment a complètement gâché son été, le contraignant à regarder ses compatriotes atteindre la gloire internationale depuis la touche. Le meneur de jeu de 23 ans évoluait au sommet de son art avant que ce problème physique ne le prive brutalement du tournoi. Pour surmonter ce coup dévastateur, il a eu besoin d'un soutien considérable, le jeune joueur s'appuyant largement sur sa famille, ses amis et sa compagne pour tenir le coup.
- AFP
Se désintéresser de la Coupe du monde
L’impact émotionnel de son exclusion forcée a été si fort que Fermin a d’abord refusé de suivre le tournoi. Au micro de Tot Costa de Catalunya Radio, depuis le stage de pré-saison de Barcelone en Angleterre, il a confié que regarder jouer l’Espagne était tout simplement trop douloureux.
« C’a été l’été le pire de ma vie. J’étais à mon meilleur niveau, tout allait bien, puis la blessure est arrivée, a reconnu Fermin. On apprend de ces situations, mais c’est vrai que j’ai vécu un été vraiment très difficile. J’ai réussi à m’en sortir grâce à ma famille, ma compagne et mes amis. J’avais besoin d’aide. Je l’avais déjà avant, mais mon coach m’a beaucoup aidé à traverser cette période.
« Je n’ai pas regardé les premiers matches de l’équipe d’Espagne à la Coupe du monde. Je ne pouvais pas. Je voulais être là, à la Coupe du monde. Je tiens à préciser que ça m’a rendu très heureux de voir mes coéquipiers gagner la Coupe du monde. Vers la fin de la Coupe du monde, je me sentais un peu mieux et j’ai décidé d’aller voir la finale en direct à New York. »
Le chemin du retour sous Flick
Après avoir enduré des mois de rééducation éprouvante, Fermin commence enfin à voir le bout du tunnel. Le milieu de terrain travaille actuellement en étroite collaboration avec l’effectif de Hansi Flick au Royaume-Uni, alors qu’il se concentre sur le fait de retrouver son rythme de match avant la nouvelle saison.
Il reste extrêmement optimiste quant à son état physique actuel et vise déjà un retour à la compétition lors du Trophée Joan Gamper. La jeune star insiste sur le fait que cette douloureuse expérience estivale ne lui a apporté qu’une motivation supplémentaire pour réussir.
« Je me sens mieux chaque jour. Je ne ressens aucune gêne, ce qui est important, a-t-il expliqué. Si tout se passe bien, je pourrais jouer quelques minutes lors du match du Trophée Gamper. L’intention est de revenir de cette blessure avec encore plus de motivation. Je pense que je suis tout à fait prêt. J’ai déjà montré comment je peux aider le Barça, et je dois continuer à faire la même chose la saison prochaine. »
Il a ajouté, au sujet de ses ambitions pour la nouvelle saison : « Le rêve de remporter la Ligue des champions est partagé par toute l’équipe. Nous avons bouclé les deux dernières années. Cette saison pourrait être une bonne saison. Nous jouons ensemble depuis trois ans et avons vécu beaucoup de choses. Je sens que nous sommes prêts à gagner la Ligue des champions. Remporter un troisième titre de champion consécutif est difficile. Ce sera une année compliquée. Mais si nous restons concentrés sur notre jeu et unis, nous pouvons gagner un troisième titre de champion. »
- (C)Getty Images
Cap sur la nouvelle saison
Avec son retour en forme et un état d’esprit retrouvé, Fermin est désormais pleinement concentré sur l’objectif d’atteindre les sommets avec Barcelone. Le géant catalan vise une domination nationale et la réussite sur la scène européenne à l’approche de la nouvelle saison sous la direction de Flick.
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