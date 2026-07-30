L’impact émotionnel de son exclusion forcée a été si fort que Fermin a d’abord refusé de suivre le tournoi. Au micro de Tot Costa de Catalunya Radio, depuis le stage de pré-saison de Barcelone en Angleterre, il a confié que regarder jouer l’Espagne était tout simplement trop douloureux.

« C’a été l’été le pire de ma vie. J’étais à mon meilleur niveau, tout allait bien, puis la blessure est arrivée, a reconnu Fermin. On apprend de ces situations, mais c’est vrai que j’ai vécu un été vraiment très difficile. J’ai réussi à m’en sortir grâce à ma famille, ma compagne et mes amis. J’avais besoin d’aide. Je l’avais déjà avant, mais mon coach m’a beaucoup aidé à traverser cette période.

« Je n’ai pas regardé les premiers matches de l’équipe d’Espagne à la Coupe du monde. Je ne pouvais pas. Je voulais être là, à la Coupe du monde. Je tiens à préciser que ça m’a rendu très heureux de voir mes coéquipiers gagner la Coupe du monde. Vers la fin de la Coupe du monde, je me sentais un peu mieux et j’ai décidé d’aller voir la finale en direct à New York. »







