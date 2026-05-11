Le moment précis qui a retenu l’attention de Szczesny est survenu en toute fin de match : un arbitrage vidéo (VAR) a annulé un possible égaliseur de West Ham après une faute signalée sur le gardien espagnol d’Arsenal, David Raya.

Lorsque West Ham a vu un but égalisateur potentiel refusé après une faute signalée sur le gardien espagnol, Szczesny faisait partie de ceux qui ont scruté les images pour vérifier si son homologue avait été suffisamment protégé par les arbitres.

« Avant le match, tout le monde se préparait pour le Clásico et j'essayais simplement de savoir si Raya avait été victime d'une faute », a déclaré Szczesny à Eleven Sports PL.

Interrogé sur la validité de l’annulation du but, le gardien polonais a aussitôt pris la défense de son homologue d’Arsenal.

« Oui, il l’a été, a répondu Szczesny. Vous posez la question à un gardien, alors… Oui, c’est une faute. Ils lui tenaient le bras et il ne pouvait pas sauter correctement. »



