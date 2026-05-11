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« J'essayais simplement de déterminer si David Raya avait été victime d'une faute. » Wojciech Szczesny reconnaît avoir eu l'esprit tourné vers Arsenal tandis que ses coéquipiers du FC Barcelone se préparaient pour le Clásico face au Real Madrid
La distraction de Szczesny lors du Clásico
Barcelone a remporté une victoire historique 2-0 face au Real Madrid, s'adjugeant ainsi le titre de champion d'Espagne, mais le gardien expérimenté Szczesny a admis avoir eu la tête ailleurs avant le match. Pendant que ses coéquipiers se focalisaient sur la mission de battre l'éternel rival, l'ancien Gunner suivait discrètement ce qui se passait à Londres.
Les Gunners disputaient au même moment un match crucial de Premier League contre West Ham, et le Polonais, toujours attaché à son ancien club, n’a pu s’empêcher de surveiller le score. Après les célébrations du titre barcelonais, il a expliqué sa préparation spécifique pour ce clasico.
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Prendre la défense de Raya dans la polémique autour de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR)
Le moment précis qui a retenu l’attention de Szczesny est survenu en toute fin de match : un arbitrage vidéo (VAR) a annulé un possible égaliseur de West Ham après une faute signalée sur le gardien espagnol d’Arsenal, David Raya.
Lorsque West Ham a vu un but égalisateur potentiel refusé après une faute signalée sur le gardien espagnol, Szczesny faisait partie de ceux qui ont scruté les images pour vérifier si son homologue avait été suffisamment protégé par les arbitres.
« Avant le match, tout le monde se préparait pour le Clásico et j'essayais simplement de savoir si Raya avait été victime d'une faute », a déclaré Szczesny à Eleven Sports PL.
Interrogé sur la validité de l’annulation du but, le gardien polonais a aussitôt pris la défense de son homologue d’Arsenal.
« Oui, il l’a été, a répondu Szczesny. Vous posez la question à un gardien, alors… Oui, c’est une faute. Ils lui tenaient le bras et il ne pouvait pas sauter correctement. »
La course aux trophées d’Arsenal vire au supplice
Bien qu’il approche de la fin de sa carrière après avoir porté les couleurs de plusieurs des plus grands clubs européens, Wojciech Szczesny admet que suivre l’équipe de Mikel Arteta dans sa quête de trophées est un véritable ascenseur émotionnel.
Alors qu’Arsenal est toujours en lice sur plusieurs tableaux, le gardien polonais reconnaît que la pression liée à la course au titre en Premier League et à la finale de la Ligue des champions à venir le touche autant qu’un supporter lambda.
Interrogé sur les chances des Gunners d’aller au bout et de conquérir l’Europe, il s’est immédiatement emballé. « Ne me posez pas cette question ! », a répondu Szczesny. « Ne me posez pas cette question pour l’instant. C’est difficile d’en parler, car pour l’instant, j’essaie de savourer ma propre victoire, et cette autre chose… ces deux trophées qui restent (pour Arsenal), ça me stresse pas mal. »
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Programme de la finale de la Ligue des champions
Même si sa priorité immédiate est de savourer le titre national de Barcelone, Szczesny se projette déjà vers le point d’orgue de la saison européenne. Selon nos informations, le gardien de 36 ans envisage de se rendre à Budapest pour assister en personne à la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, un match au cours duquel son ancien club pourrait soulever le trophée.
Le journaliste de Eleven Sports, Radoslaw Przybysz, a confirmé sur les réseaux sociaux que le gardien de but comptait bien être en tribune pour assister à la rencontre.