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« J’espère revenir ! » : le bourreau d’Arsenal à Brighton ouvre la porte à un futur transfert au Real Madrid après l’émergence du « nouveau Rodri »
Le jeune talent de Brighton vise un retour à Bernabeu
Andres a rejoint Brighton en provenance de Stuttgart cet été pour un montant estimé à 19 millions de livres sterling (23 M€). Le joueur de 21 ans était relativement peu connu à son arrivée, n’ayant passé qu’une seule saison en Bundesliga. Cependant, il s’est rapidement imposé comme une étoile montante sur la côte sud.
L’international espagnol espoirs a cumulé 200 minutes de jeu pour Brighton. Il a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive lors de ses trois premières apparitions, jouant un rôle clé dans les larges victoires contre Manchester United en Coupe de la Ligue et le succès 3-0 contre Arsenal en Premier League.
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« J’espère que je reviendrai ! »
Avant de rejoindre l’Allemagne, Andres a passé sept ans au centre de formation du Real Madrid. Il a principalement évolué avec l’académie et l’équipe B, ne comptant que trois apparitions avec l’équipe première et seulement 37 minutes de jeu lors de son premier passage chez le Real Madrid en 2024-2025.
Malgré son départ du Bernabeu à la recherche d’un temps de jeu régulier en équipe première, le milieu de terrain continue de tenir son ancien club en haute estime. Interrogé par Tiempo de Juego de COPE sur l’éventualité de représenter à nouveau le géant espagnol, Andres n’a pas écarté l’idée de retrouvailles.
« J’espère revenir à l’avenir, mais pour l’instant, je n’y pense pas », a expliqué le milieu de terrain.
Le Real Madrid perd ses droits de rachat
Le Real Madrid disposait de plusieurs options de rachat et d’une clause de 50 % sur une future revente pendant le passage du milieu de terrain à Stuttgart. Après son impressionnante première saison en Allemagne, marquée par 41 apparitions, des spéculations ont émergé selon lesquelles le géant espagnol pourrait activer son option de retour.
Au lieu de cela, le club a décliné cette possibilité, permettant à Brighton de s’attacher ses services. Son transfert en Premier League a définitivement mis fin aux liens contractuels entre le Real Madrid et le joueur, même si le club a tout de même perçu 11,5 M€ grâce à la clause sur la revente.
Compte tenu de son début prometteur en Angleterre et d’un contrat de longue durée courant jusqu’en 2031, tout futur mouvement du Real Madrid pour rapatrier son joueur formé au club nécessitera une dépense financière importante.
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Assurer l’avenir
Brighton voudra désespérément conserver ses talents émergents, mais sa capacité à y parvenir pourrait dépendre de l’avenir de l’entraîneur Fabian Hurzeler. Le technicien allemand a déjà été associé à un départ vers Manchester United si le club décidait de se séparer de Michael Carrick, ce qui fait craindre que des joueurs clés ne le suivent vers la sortie.
Pour l’instant, Andres reste lié à l’Amex Stadium par un contrat de longue durée. Il cherchera à poursuivre son impressionnante forme et à renforcer sa réputation de « nouveau Rodri » à mesure que la saison de Premier League se déroule.
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