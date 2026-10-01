« J’espère revenir ! » : le bourreau d’Arsenal à Brighton ouvre la porte à un futur transfert au Real Madrid après l’émergence du « nouveau Rodri »

Andres a rejoint Brighton en provenance de Stuttgart cet été pour un montant estimé à 19 millions de livres sterling (23 M€). Le joueur de 21 ans était relativement peu connu à son arrivée, n’ayant passé qu’une seule saison en Bundesliga. Cependant, il s’est rapidement imposé comme une étoile montante sur la côte sud.

L’international espagnol espoirs a cumulé 200 minutes de jeu pour Brighton. Il a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive lors de ses trois premières apparitions, jouant un rôle clé dans les larges victoires contre Manchester United en Coupe de la Ligue et le succès 3-0 contre Arsenal en Premier League.



