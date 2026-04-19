Après la victoire 4-2 du FC Bayern Munich face au VfB Stuttgart, qui a offert aux Bavarois leur 35^e titre de Bundesliga, Joshua Kimmich s’est présenté avec un large sourire devant les micros de DAZN. Interrogé sur le responsable des festivités au sein du club, son expression s’est soudain assombrie. « En fait, c’est Serge qui est chargé de mettre l’ambiance », a-t-il répondu.
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« J’espère que nous pourrons compenser cela d’une manière ou d’une autre » : la blessure de Serge Gnabry affecte le moral du FC Bayern Munich
« Serge », alias Serge Gnabry, n’a pas seulement été absent contre le VfB après une blessure aussi étrange que cruelle survenue lors de l’ultime séance d’entraînement samedi ; l’attaquant manquera aussi la Coupe du monde avec l’Allemagne aux États-Unis, au Canada et au Mexique en raison d’une déchirure des adducteurs.
Avant le coup d’envoi, l’entraîneur Vincent Kompany avait décrit la scène : « Serge s’est blessé de manière très malheureuse lors des tirs au but. C’était vraiment surprenant et nous lui souhaitons bonne chance ; il a accompli un travail incroyable pour nous cette saison. »
- (C)Getty Images
Serge Gnabry craint pour sa participation à la Coupe du monde.
Le Bayern ne perd pas seulement un joueur clé, mais aussi l’âme des soirées du groupe. Kimmich, qui partage avec lui la plus ancienne amitié du vestiaire, en témoigne : « Il nous manque énormément, dans les vestiaires comme sur le terrain. C’est une perte immense. » Nous allons regretter Serge « sur le terrain et en dehors », et je souhaite que nous puissions “prendre le relais”, a-t-il ajouté.
On ignore encore si l’international allemand manquera la fin de saison avec le Bayern et, surtout, la Coupe du monde, mais les pronostics sont réservés, comme l’a confirmé le directeur sportif bavarois Max Eberl : « Il reste serein, mais c’est évidemment tragique. Il a 30 ans et je ne sais pas combien de temps il va encore jouer, mais c'est peut-être sa dernière chance de participer à une Coupe du monde », a-t-il déclaré.
Le président Herbert Hainer, qui a tenté en vain de joindre le joueur après la victoire, a confié : « C’est très dur à accepter et je suis sincèrement désolé pour lui. Je comprends qu’il n’ait pas voulu répondre, mais nous lui remonterons le moral. »