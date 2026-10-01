« J’espère que nous ne pleurerons pas trop » : Lautaro Martinez se prépare à une soirée chargée en émotion avant le match d’adieu de l’Argentine de Lionel Messi contre le Bénin

Après ce triomphe à Cordoba, Lautaro a profité de ses obligations médiatiques d’après-match pour revenir sur la transition de l’équipe nationale et les adieux imminents de Messi à l’Estadio Monumental.

Au micro de la chaîne de télévision Telefe, il est revenu sur la fierté de représenter une nouvelle fois son pays : « C’est toujours un sentiment merveilleux d’enfiler ce maillot. C’est un nouveau cycle, on repart aujourd’hui, et l’expérience de ceux d’entre nous qui ont déjà joué des Coupes du monde aidera. »

À propos de ses retrouvailles avec la sélection après avoir terminé vice-champion du monde, le joueur de 29 ans a ajouté : « Nous nous sommes retrouvés après la Coupe du monde et l’énergie reste exactement la même. »

À l’approche de la dernière apparition de Messi contre le Bénin le 6 octobre, il a reconnu qu’une soirée riche en émotions les attend : « Le match de mardi sera certainement plein d’émotion, très spécial et important. Espérons que nous ne pleurerons pas trop. »