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« J’espère que nous ne pleurerons pas trop » : Lautaro Martinez se prépare à une soirée chargée en émotion avant le match d’adieu de l’Argentine de Lionel Messi contre le Bénin
La large victoire de Cordoba lance la période de transition
Lautaro a rapidement tourné ses pensées vers l’émouvant chant du cygne international de Messi après avoir mené l’Argentine à une éclatante victoire 4-0 contre la Bolivie mercredi soir. Donnant le ton d’entrée à l’Estadio Mario Alberto Kempes, l’attaquant a ouvert le score d’une frappe rasante de l’extérieur de la surface avant que Nico Paz ne marque d’un subtil ballon piqué le deuxième but avant la pause. Le capitaine d’un soir Cristian Romero a ensuite inscrit le troisième but de la tête au début de la seconde période, avant que Jose Manuel Lopez n’ajoute une dernière touche au score à bout portant.
- Getty Images Sport
Lautaro s’attend à un hommage très émouvant
Après ce triomphe à Cordoba, Lautaro a profité de ses obligations médiatiques d’après-match pour revenir sur la transition de l’équipe nationale et les adieux imminents de Messi à l’Estadio Monumental.
Au micro de la chaîne de télévision Telefe, il est revenu sur la fierté de représenter une nouvelle fois son pays : « C’est toujours un sentiment merveilleux d’enfiler ce maillot. C’est un nouveau cycle, on repart aujourd’hui, et l’expérience de ceux d’entre nous qui ont déjà joué des Coupes du monde aidera. »
À propos de ses retrouvailles avec la sélection après avoir terminé vice-champion du monde, le joueur de 29 ans a ajouté : « Nous nous sommes retrouvés après la Coupe du monde et l’énergie reste exactement la même. »
À l’approche de la dernière apparition de Messi contre le Bénin le 6 octobre, il a reconnu qu’une soirée riche en émotions les attend : « Le match de mardi sera certainement plein d’émotion, très spécial et important. Espérons que nous ne pleurerons pas trop. »
Un recordman met fin à une époque légendaire
Le match d’adieu fait suite à la décision de l’icône d’annoncer sa retraite internationale le 31 août 2026, après la fin de la Coupe du monde et le décès de son père, Jorge.
L’attaquant, qui continue d’évoluer en club avec l’Inter Miami CF en Major League Soccer, referme son chapitre international avec un palmarès garni, après avoir remporté la Copa America en 2021 et 2024 ainsi que la Coupe du monde 2022.
Au cours d’une carrière légendaire avec l’Argentine, il a établi des records absolus avec 125 buts en 207 apparitions, dont 21 réalisations en Coupe du monde.
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Le test du Burkina Faso précède la célébration
C’était le tonique idéal pour l’équipe de Scaloni, qui retrouvait la compétition pour la première fois depuis son crève-cœur en finale de la Coupe du monde contre l’Espagne. Ce but a également permis à Lautaro de revenir à une seule réalisation de Sergio Aguero, troisième au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection. L’Argentine affrontera désormais le Burkina Faso le 3 octobre avant de se rendre à Buenos Aires pour les adieux du légendaire meneur de jeu.
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